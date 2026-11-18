Entrevista Ezio Oliva

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Ezio Oliva confirmó en una entrevista con Infobae Perú que trabaja en su primer álbum de estudio como solista, un proyecto que llega después de 12 años de carrera individual en los que únicamente había lanzado sencillos sueltos. El cantante peruano, de 37 años, adelantó que el disco tendrá un sonido pop y contará con un mínimo de diez canciones inéditas.

Un disco que marca un hito en su trayectoria individual

Oliva se lanzó como solista en 2015 con el sencillo ‘Siempre has sido tú’, tema dedicado a su esposa, la presentadora Karen Schwarz. Desde entonces, construyó una carrera basada en lanzamientos individuales como ‘El calendario’, ‘Cómo le hago’ y ‘Volveré’, sin consolidar un álbum completo pese a más de una década de trabajo discográfico.

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“Tengo doce años como solista, pero solo he sacado dos sencillos, canciones individuales. Nunca he sacado un disco”, reconoció el cantante en conversación con este medio. La decisión de concretar su primer disco llega en medio de su instalación en Madrid, ciudad a la que se mudó junto a su familia en abril de este año.

Ezio Oliva lanzará en abril de 2027 su primer álbum de estudio solista con diez canciones inéditas de género pop.

Dos productores con Grammy están detrás del proyecto

El cantante reveló que cerró recientemente un acuerdo con Roger Rodés y Manu Guix, dos productores catalanes con amplia trayectoria en la industria musical española y fundadores de Medusa Estudio Barcelona. Según explicó Oliva, ambos han trabajado con artistas como Shakira y Nathy Peluso, y cuentan con premios Grammy en su carrera, entre ellos el obtenido por la canción ‘Las mujeres ya no lloran’, ya que parte del exitoso álbum se trabajó en su estudio.

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“Son artistas que trabajan y venden muy grande. Entonces, no solo tú vas y los buscas, sino ellos escuchan tu música y te dicen: ‘Sí, quiero trabajar contigo’”, explicó el cantante sobre el proceso que lo llevó a colaborar con ambos productores, quienes según detalló mostraron interés en su propuesta tras escuchar sus maquetas.

El disco ya está en etapa de grabación y Oliva estimó su lanzamiento para abril de 2027, mes en el que también comenzaría una gira por distintas ciudades de España. Entre los adelantos del proyecto, el artista mencionó versiones renovadas de canciones de su repertorio, como una adaptación de ‘Cómo le hago’ junto a la orquesta española Nueva Línea, y un tema grabado con Carlos Baute que ya se encuentra disponible.

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Ezio Oliva y Carlos Baute realizaron una colaboración en conjunto con la canción 'Sevilla' que lanzaron a fines del 2024.

Una colaboración inédita con una artista española

Oliva adelantó además que a inicios de 2027 lanzará una colaboración con una cantante española, cuyo nombre no reveló. Según explicó, se trata de una versión renovada de una canción propia que tuvo buena recepción en el pasado, similar al tratamiento que le dio previamente a ‘Cómo le hago’.

El cantante también se refirió a su interés por fusionar géneros en futuros proyectos. Mencionó en particular su gusto por la cumbia peruana, género que interpreta en sus presentaciones en vivo a través del clásico ‘Cariñito’, y que planea explorar en combinación con el sonido pop que domina su etapa actual en España.

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“La cumbia me encanta, me parece que es algo que en algún momento me gustaría fusionar con el pop”, señaló Oliva, quien explicó que su adaptación al mercado español responde en parte a las características de la industria musical de ese país. “España es un país pop. Nuestro país maravilloso es un país más tropical, más de salsa, más de cumbia”, apuntó.

El festival Sound Music Fest en Lima anuncia las presentaciones de Christina Aguilera, Flo Rida, Marshmello y el grupo Ádammo.

Reconocimiento internacional previo al nuevo disco

El anuncio del álbum llega pocos meses después de que Oliva se convirtiera en el primer peruano en ganar el Premio Dial en sus 30 años de historia, galardón que recibió en la edición de Tenerife 2026 junto a artistas como Laura Pausini, Luis Fonsi y Carlos Vives. El cantante calificó ese reconocimiento como “un paso importante” dentro de su proceso de consolidación en el mercado español.

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Ezio Oliva comparte su emoción por el regreso de Ádammo al Estadio Nacional y la importancia de la inclusión de artistas peruanos en grandes festivales como el Sound Muisc Fest Golden Years Edition organizado por NABD Entertainment. Video: Infobae Perú

Antes de concentrarse en el lanzamiento de su primer álbum, Oliva se presentará junto a Ádammo, la banda que integró entre 2007 y 2013, en el festival Sound Music Fest Golden Years Edition, organizado por NABD Entertainment. El evento se realizará el 21 de noviembre en el Estadio Nacional de Lima, con la participación de Christina Aguilera, Flo Rida y Marshmello como las propuestas del cartel internacional.