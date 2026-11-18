Durante una entrevista en el podcast 'Q' Bochinche', Samahara Lobatón abordó las especulaciones sobre la opinión de Renato Rossini padre acerca de la cercanía que mantiene con su hijo, Renato Rossini Jr. La influencer se refirió al trato con el entorno familiar del actor y detalló el estado actual de su vínculo sentimental. Video: Q / Q'Bochinche

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Samahara Lobatón se pronunció luego de que una transmisión en vivo de Renato Rossini padre despertara especulaciones sobre su relación con Renato Rossini Jr., su actual pareja. Durante el live se escuchó la frase “involucrado, más que enamorado”, un comentario que varios usuarios de redes sociales relacionaron con el vínculo sentimental que ambos vienen construyendo desde su paso por un reality de convivencia.

Consultada al respecto en el podcast ‘Q’ Bochinche’, la hija de Melissa Klug explicó que no tenía certeza de que esas palabras estuvieran dirigidas a ellos. Sin embargo, aprovechó la ocasión para hablar sobre el trato que recibe de la familia del actor y para precisar en qué etapa se encuentra su relación con el joven.

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Samahara Lobatón describe su cercanía con la familia de Renato Rossini Jr.

La influencer destacó el buen vínculo que mantiene con los padres de su pareja, a quienes definió con elogios directos. “Yo me llevo muy bien con el papá de Renato, como les dije, es un caballero. Su enamorada también me parece una chica súper linda, siempre se porta muy bien conmigo. La mamá de Renato, una señora extraordinaria”, aseguró Lobatón.

La creadora de contenido también relató que recientemente compartió una reunión familiar con Renato Rossini padre y su pareja, donde pasaron la noche conversando, bebiendo vino y cantando karaoke hasta altas horas de la madrugada. Para la influencer, ese tipo de encuentros desmiente cualquier versión sobre un supuesto rechazo por parte del entorno familiar del actor.

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Samahara Lobatón compartió una velada con el actor Renato Rossini padre y desmintió versiones sobre un presunto rechazo familiar.

“Por más que escarben, hinquen y sigan diciendo, en verdad, entre nosotros, honestamente y con una mano en el corazón, no hay absolutamente nada malo, por el momento. Nos llevamos muy bien. Renato es un caballero”, sostuvo Samahara Lobatón, quien añadió que, de existir algún conflicto real con la familia, no compartirían reuniones ni pasarían tantas horas juntos con naturalidad.

La influencer comparó esta situación con experiencias de relaciones anteriores, en las que sí enfrentó tensiones con familiares de sus exparejas, un antecedente que, según explicó, le permite valorar la diferencia con el entorno actual de Renato Rossini Jr.

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La interpretación de Samahara sobre el comentario de su suegro

Al ser consultada directamente por el contenido del audio viral, Lobatón afirmó que no encontró nada negativo en las palabras atribuidas a Renato Rossini padre. Por el contrario, consideró que, de haber estado dirigidas a la relación entre ella y su hijo, podrían interpretarse como una señal positiva sobre el compromiso del joven actor.

“Si fue para nosotros que completamente enamorado no lo ve y que está involucrado, para mí también es algo bueno, porque está adentro de la relación, ve a su hijo comprometido conmigo, que no lo ve pendejeando. Si fue para mí, bien, nosotros estamos en una etapa de conocernos, de enamorarnos día a día, de ver que va más allá. Involucrado no está para nada malo”, explicó la influencer.

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Durante su participación en el programa digital Q' Bochinche, Samahara Lobatón se pronunció sobre la difusión de un audio atribuido a Renato Rossini padre en una transmisión en vivo. En el espacio, los conductores analizaron la frase donde se menciona el término involucrado respecto a su relación con Renato Rossini Jr., mientras la influencer explicó su postura sobre la familia del actor y el estado de su vínculo sentimental. Video: Q / Q'Bochinche

Lobatón agregó que valora esa posible lectura, pues considera que un padre conoce bien la forma de actuar de su hijo y que, de manifestarse así, reflejaría un compromiso genuino de Renato Rossini Jr. hacia la relación que ambos construyen.

Samahara Lobatón precisa en qué etapa se encuentra su relación

La influencer aclaró que todavía no mantiene una relación formal con Renato Rossini Jr., pese a la cercanía evidente entre ambos desde su convivencia en el reality ‘La Granja VIP’. “En verdad, no le veo nada de malo, Renato y yo no somos enamorados, no tenemos una relación que oye, el 10 cumplimos meses, seguimos conociéndonos, enamorándonos día a día, ambos decimos lo mismo”, detalló.

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La hija de Melissa Klug explicó que prefiere llevar el vínculo sin apresurarse, una decisión influenciada por experiencias sentimentales previas que describió como complicadas. “En mi caso no queremos apurarnos con nada, ya he corrido, tengo tres hijos y no estoy para correr nuevamente”, señaló. Lobatón añadió que, pese a la falta de una etiqueta formal, ambos se sienten ilusionados con el momento que atraviesan. “Sí, ambos, la verdad estamos muy ilusionados, tenemos algo muy bonito”, comentó.

En declaraciones posteriores recogidas en otro espacio digital, la influencer reiteró que no tiene intención de ocultar su cercanía con el joven actor. “No tenemos que ocultarnos de nadie, no estamos haciendo nada malo, estamos muy bien, tenemos una muy buena relación, muy buena química”, afirmó Lobatón, quien también contó que ambos priorizan sus proyectos personales mientras continúan conociéndose de manera gradual, sin definir todavía una fecha de aniversario ni el estatus formal de su romance.

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