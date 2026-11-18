Jessica Newton confiesa por qué dejo de seguir a Mr. Nawat, director del ‘Miss Grand International. YouTube: 'Q'Bochinche'.

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Jessica Newton explicó por qué dejó de seguir a Mr. Nawat, director de Miss Grand International, tras dejar la franquicia peruana del certamen. La directora de Miss Perú sostuvo que no encuentra sentido en continuar pendiente de una organización con la que ya no mantiene un vínculo profesional.

La empresaria señaló que su decisión responde a su salida de Miss Grand Perú y a la prioridad que eligió dentro de su carrera en los concursos de belleza.

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“Es irrelevante. ¿Para qué va a seguir a alguien que ya no trabaja con él? ¿Para ver cómo desarrollo Miss Universo? Es un poco tortuoso. Y yo ya no tengo por qué seguirlo, ya no soy parte de su organización”, declaró para las cámaras de Q’Bochinche.

Newton fue consultada por los comentarios que surgieron después de que usuarios notaran que ya no seguía la cuenta de Mr. Nawat. La organizadora descartó que esa acción deba interpretarse como un gesto adicional dentro de la controversia generada por su salida de Miss Grand Perú.

Para la directora de Miss Perú, el foco debería estar en su nuevo rumbo profesional y no en las interacciones entre cuentas de redes sociales. “Yo creo que hay que dejar un poco el drama y enfocarse en lo que realmente importa”, expresó.

Jessica Newton explica su decisión de dejar de seguir a Mr. Nawat.

La salida de Jessica Newton de Miss Grand Perú

Jessica Newton dirigió la franquicia de Miss Grand Perú durante 11 años. Durante ese periodo, el país obtuvo dos coronas internacionales, clasificó en diferentes ediciones del certamen y recibió un reconocimiento a la mejor dirección nacional.

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“Es una organización que manejé 11 años, gané dos coronas, clasifiqué casi todas las veces y me dieron el premio de mejor directora nacional”, recordó la empresaria al hacer un balance de su etapa en el concurso.

Su alejamiento de la franquicia coincidió con el anuncio de Luciana Fuster como nueva directora de Miss Grand Perú. La modelo ganó ‘Miss Grand International en 2023′ durante la gestión de Newton y ahora tendrá la responsabilidad de elegir y preparar a la próxima representante peruana.

El nombramiento de Fuster generó especulaciones sobre un posible conflicto entre ambas. Sin embargo, Jessica Newton negó que exista un distanciamiento personal con la exreina y aseguró que se comunicó con ella después de que hiciera pública su incorporación.

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“Luciana hizo su publicación, me escribió, yo le mandé un audio. Todavía recuerdo que le dije: ‘Estoy segura de que llevarás a tu reina con el mismo cariño y compromiso que te llevé yo a ti a la corona’”, relató la organizadora.

Newton señaló que ese intercambio no justificaba las versiones que circularon en redes sociales. “No entiendo cómo pasamos de eso a una controversia”, comentó al referirse a las interpretaciones sobre su relación con Luciana Fuster.

Jessica Newton responde a detractores que criticaron a Luciana Fuster por asumir Miss Grand Perú. YouTube: 'Q'Bochinche'.

La decisión de priorizar Miss Universo

La directora de Miss Perú explicó que su salida de Miss Grand Perú fue una decisión corporativa. Según manifestó, no podía representar al mismo tiempo a dos organizaciones que atraviesan fricciones, por lo que tuvo que definir su continuidad profesional.

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“Tomé la decisión porque es una decisión corporativa. Y cuando tú representas una marca, tú tienes que ceñirte a los lineamientos de la marca”, afirmó Jessica Newton al explicar los motivos de su elección.

La empresaria sostuvo que había evaluado el escenario con anticipación y que comunicó su determinación antes de que Luciana Fuster anunciara su llegada a la dirección de Miss Grand Perú. Con ello, rechazó que la designación de la modelo hubiera provocado su alejamiento.

“Yo tuve que tomar la decisión hace ya algún tiempo porque no puede ser estar en dos lados cuando esos dos lados tienen fricciones. Yo tomé una decisión, la hice saber antes de que ella hiciese este anuncio con la organización”, detalló.

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Newton lamentó que existan tensiones entre las organizaciones, pero remarcó que esas diferencias exceden sus decisiones personales. “Lamento que existan estas fricciones, pero estas fricciones exceden a mí”, declaró.

La organizadora aseguró que deja Miss Grand Perú “con todo el cariño del mundo”. También sostuvo que su salida no pretende restar valor a los resultados obtenidos durante más de una década ni al reto que asumirá Luciana Fuster al frente de la franquicia.

“Yo se los agradezco, pero Miss Universo es el certamen más importante del mundo”, señaló Newton. Su decisión de mantenerse vinculada a ese concurso marcó el final de una etapa en Miss Grand Perú y explica, según dijo, por qué ya no sigue a Mr. Nawat en redes sociales.

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Jessica Newton descartó un conflicto con Luciana Fuster tras su llegada a Miss Grand Perú. YouTube: 'Q'Bochinche'.