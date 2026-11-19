El exfutbolista habló de la recta decisiva de la Liga 1 2026 y de los posibles rivales del cuadro 'blanquiazul'. (Video: Fútbol Satélite)

Guardar

Alianza Lima encara la definición nacional con la mirada puesta en los ‘playoffs’ de la Liga 1 2026. Antes, el equipo ‘blanquiazul’ recibirá a FC Cajamarca este sábado 21 de noviembre, en un duelo de la última fecha de un Torneo Clausura que ya no puede ganar.

En ese escenario, José Soto, actual técnico de CD Moquegua y exjugador de Alianza Lima, dejó en claro que conserva un vínculo emocional con el cuadro ‘íntimo’. “Sigo pendiente de todo lo que pasa. Soy hincha, estoy identificado con Alianza Lima, pero uno es profesional, aunque sigo mucho la actualidad del club. Nos hacen sufrir demasiado, pero ahí estamos los hinchas, siempre fieles a la institución”, manifestó Soto.

PUBLICIDAD

La posibilidad de que los ‘victorianos’ y Universitario de Deportes se encuentren en la serie por el título es la alternativa que ‘Pepe’ preferiría. Su postura respondería a la oportunidad de reeditar el clásico en una instancia decisiva y de buscar una revancha por lo ocurrido en la temporada 2023.

“Ahora es el momento para que se dé una final entre Alianza Lima y Universitario. No lo digo solo por el partido que les empaté (con CD Moquegua) en el Monumental, sino por lo que ya venían mostrando”, declaró.

Universitario venció 2-0 a Alianza Lima en la final vuelta de Matute en 2023. - créditos: Difusión

José Soto sostuvo que Universitario atraviesa una etapa distinta a la que ofreció en el anterior ciclo de Fabián Bustos. “Antes te avasallaba por todos lados y físicamente te mataba, pero ahora ha perdido esa chispa”, indicó.

PUBLICIDAD

Eso sí, la apreciación del exfutbolista no desconoce el peso de la ‘U’, aunque sí marca una diferencia sobre su presente. “Igual, sigue siendo Universitario, pero creo que si Alianza tiene que escoger un rival en este momento, sería la ‘U’”, completó el entrenador de CD Moquegua.

“Ahora es el momento para una final ante Universitario”: el deseo de José Soto para la revancha de Alianza Lima en la Liga 1 2026

José Soto sobre el mejor rival para Alianza Lima entre Sport Huancayo y Sporting Cristal

El posible camino hacia la definición también abre el debate sobre Sport Huancayo y Sporting Cristal. José Soto entiende que ambos representan dificultades específicas, aunque considera que jugar una llave ante el ‘rojo matador’ implicaría un obstáculo adicional para Alianza Lima.

“Ir a Huancayo es difícil por la altura, complicado. Vas a la altura el primer partido y por ahí no te va bien. Fue bien cuando fue a Arequipa, que el negocio era perder 1 a 0, pero después el segundo partido fue más complicado”, comentó.

PUBLICIDAD

El conjunto ‘rimense’ aparece como la otra alternativa en la lucha por el Torneo Clausura, ya que recibirán a Cienciano el domingo 22 de noviembre, en simultáneo con el partido entre huancaínos y Universitario. En esa línea, ‘Pepe’ pidió cautela “Después Cristal tiene una posibilidad también. Todos nos adelantamos que Sport Huancayo puede ganarle a Universitario, pero Cristal también tiene que ganar su partido, esperar, pero vamos a ver qué sucede el domingo”, afirmó.

Tabla del Torneo Clausura de Liga 1 - Crédito: Captura.

Fechas de las semifinales y finales de la Liga 1 2026

Las fechas tentativas difundidas para la recta final de la Liga 1 2026 establecen que las semifinales, si resultan necesarias, tendrán sus partidos de ida el 28 o 29 de noviembre. Los encuentros de vuelta se disputarían el 3 o 4 de diciembre.

PUBLICIDAD

Los ganadores de esas llaves pasarán a la final, cuya ida está prevista para el 8 de diciembre. La revancha que definirá al campeón nacional se jugaría el 13 de diciembre.

La reglamentación contempla que no haya semifinales bajo determinadas ubicaciones de los ganadores del Apertura y el Clausura en la tabla acumulada. En ese supuesto, los dos clasificados accederán directamente a la final.

Si se activa ese formato de definición directa, el primer cotejo se programó para el 29 de noviembre y el segundo para el 6 de diciembre. La última jornada del Torneo Clausura resolverá qué ruta deberá recorrer Alianza Lima en su objetivo por el título.

PUBLICIDAD