Carlos Galván comparó el rol de Federico Girotti en Alianza Lima con Karim Benzema

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La temporada está por terminar y mientras Alianza Lima está a la espera de su rival en la final para definir al campeón de la Liga 1 2026, muchos vienen analizando el desempeño de los jugadores. Uno que genera mucho debate es Federico Girotti debido a la poca cuota de gol que le aportó a los ‘blanquiazules’ hasta el momento: lleva 4 goles en el año.

Sin embargo, Carlos Galván salió a defenderlo y resaltó el rol del delantero argentino en el equipo de Pablo Guede. Destacó su trabajo de asistidor y más con Eryc Castillo, quien es el goleador de los ‘íntimos’.

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“Fuera de que Girotti hace un trabajo sucio muy importante, ahora se lo están reconociendo porque están viendo que el tipo, mal o bien, hace de vez en cuando un gol, pero tiene que hacer otra chamba. Se adaptó a un nuevo rol que él no imaginaba que iba a cumplir cuando aterrizó en el Perú”, apuntó el exjugador de Universitario de Deportes en el programa ‘Desmarcados’.

El exjugador de Universitario elogió al delantero de Alianza Lima. (Denganche)

“Karim Benzema dejó su protagonismo a Cristiano Ronaldo”

Carlos Galván hizo una insólita comparación para resaltar el trabajo que viene realizando Federico Girotti en Alianza Lima. El exdefensa de Universitario de Deportes aseguró que el delantero cumple la función que en su momento lo hizo Karim Benzema con Cristiano Ronaldo en Real Madrid.

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“Para mí no era la primera opción, a pesar de pagarle un palo seiscientos, porque la primera opción era Guerrero. La primera opción era Guerrero, la segunda era Girotti y la tercera Ramos. Me voy a un extremo enorme; mira a Benzema y Ronaldo. Benzema tuvo que dejar de tener protagonismo para Ronaldo. Se fue Ronaldo, ¿quién fue Ronaldo? A veces tienes que sacar tu trabajo de lado para el bien del equipo", comentó el exjugador de la ‘U’.

(AP Photo/Francisco Seco) Karim Benzema celebra con Cristiano Ronaldo luego de anotar un gol frente a Deportivo Alavés

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs FC Cajamarca por el Torneo Clausura 2026?

FC Cajamarca requiere una goleada en el estadio Alejandro Villanueva para sostener su permanencia en primera división. El conjunto visitante debe imponerse por siete tantos de diferencia en su duelo ante Alianza Lima, en una definición que también involucra a ADT.

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El encuentro de la última fecha se disputará el sábado 21 de noviembre a las 15.30 horas. Los locales buscarán recuperar confianza frente a su público, mientras que el elenco cajamarquino necesita un resultado fuera de lo habitual para conservar sus opciones en la categoría.

La escuadra blanquiazul llegará tras igualar 1-1 con Los Chankas en Andahuaylas. Eryc Castillo abrió la cuenta para los íntimos, aunque el anfitrión consiguió emparejar el marcador.

El cuadro de Cajamarca, en cambio, arribará después de superar 2-0 a Alianza Atlético en el estadio Héroes de San Ramón. Hairo Timaná y Mauricio Arrasco firmaron las anotaciones que mantuvieron al plantel en la disputa por evitar el descenso.

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El último compromiso del campeonato tendrá objetivos diferentes para ambos equipos: Alianza buscará cerrar la temporada con una victoria, mientras FC Cajamarca afrontará una misión matemática límite para conservar la categoría (Liga 1)

Fechas confirmadas para semifinales y final de la Liga 1 2026

La última jornada del Torneo Clausura 2026 determinará si la Liga 1 tendrá una fase de semifinales antes de la definición por el título.

Si se activa esa instancia, la primera llave se disputará el domingo 29 de noviembre y la revancha está prevista para el viernes 4 de diciembre.

El sistema de play offs contempla series de ida y vuelta tanto en las semifinales como en la final.

La pelea por el campeonato comenzaría el martes 8 de diciembre y concluiría el domingo 13, en caso de que se llegue a esa etapa.

La otra posibilidad es una final directa. Bajo ese escenario, los equipos jugarían el domingo 29 de noviembre y el certamen cerraría una semana después en el estadio Alejandro Villanueva.

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Con el primer puesto de la tabla acumulada, Alianza Lima aseguró la ventaja de cerrar la serie por el campeonato en el estadio Alejandro Villanueva. Su rival se conocerá tras la última jornada del Clausura. (Alianza Lima)