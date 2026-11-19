El zaguero nacional elogió a 'Yoshi' por su importancia en el cuadro 'celeste'. También halagó a Hernán Barcos. (Video: Franco Lostaunau)

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La mejora de Sporting Cristal en la segunda parte del año coincidió con la llegada del técnico Roberto Mosquera y con el crecimiento futbolístico de Yoshimar Yotún, quien recuperó protagonismo como conductor del mediocampo. Para Rafael Lutiger, esa evolución reafirmó la condición del volante como la principal referencia del plantel.

“Yotún es el líder del equipo, es el capitán. Para muchos es un ídolo”, afirmó Lutiger. El zaguero recordó que observaba a ‘Yoshi’ en la selección peruana antes de compartir vestuario con él en el elenco ‘cervecero’.

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El defensor explicó que jugar junto a Yotún le permite medir el nivel de compromiso necesario para competir en el equipo. “Yo lo veía jugando en la selección cuando yo era más chico y verlo ahí y ahora jugar con él es un privilegio”, expresó.

Yoshimar Yotún ha conducido a Sporting Cristal a luchar por el Torneo Clausura 2026. - créditos: Sporting Cristal

Lutiger también destacó la capacidad técnica del mediocampista y la exigencia que le impone al resto del grupo. “Aparte de decir ‘mira, es un ‘crack’', y yo tengo que tratar de estar al nivel en el que él está. Tiene más de 35 años y ves cómo corre, cómo se mantiene físicamente. Eso habla también mucho de su profesionalismo, de cómo se cuida y eso es un ejemplo para todos acá”, acotó.

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‘Luti’ incluso ubicó a Yoshimar Yotún entre los principales aspirantes a recibir una distinción individual al cierre del año. “¿Mejor jugador del año? Yo lo pondría a Yotún ahí de todas maneras”, respondió, para de ahí justificar su elección “por regularidad y por rendimiento”.

Rafael Lutiger resaltó la influencia de Yoshimar Yotún en Sporting Cristal.

Yoshimar Yotún: de la grave lesión al protagonismo en Sporting Cristal

El protagonismo actual de Yoshimar Yotún llegó después de un proceso complejo. El 29 de abril de 2024 sufrió una lesión de rodilla durante el partido ante César Vallejo por el Torneo Apertura, un episodio que interrumpió su actividad y lo obligó a atravesar una rehabilitación prolongada.

El diagnóstico incluyó una rotura de ligamentos cruzados. El volante también reveló tiempo después que padeció una sutura meniscal y una lesión en el bíceps femoral, factores que extendieron su recuperación.

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Su regreso oficial se produjo tras 455 días de ausencia, reapareciendo en la goleada por 5-0 frente a Sport Huancayo, en julio de 2025, cuando ingresó al campo con la cinta de capitán y convirtió de penal.

El volante de Sporting Cristal relató el duro proceso que experimentó para recuperarse de su rodilla izquierda. (Video: Fútbol en América)

A partir de esa noche, Yoshimar Yotún inició una etapa de recuperación competitiva. La llegada de Roberto Mosquera coincidió con una versión más influyente del volante. El entrenador encontró formas de administrar su carga física y, a la vez, aprovechar su lectura de juego, su capacidad para distribuir el balón y su experiencia en partidos de alta exigencia.

En lo que va de la temporada, el futbolista de 36 años acumula nueve goles y 14 asistencias en 43 partidos entre todas las competencias con Sporting Cristal.

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Rafael Lutiger sobre el impacto de Hernán Barcos en Sporting Cristal

Por otro lado, Rafael Lutiger también elogió a Hernán Barcos, que se incorporó a Sporting Cristal a mitad de año y ha sabido ganarse un lugar en el equipo. “También es un ‘crack’. Yo lo he enfrentado desde el 2021, que ya vengo jugando más, y siempre sabes que no le puedes dar un cachito dentro del área. Si él tiene una, la va a meter y siempre tienes que estar ahí, pero cerca”, comentó.

La llegada del ‘Pirata’ fue interpretada por el zaguero como una incorporación con impacto inmediato en el grupo. “Cuando llegó, obviamente sabía que nos iba a ayudar muchísimo, justamente por la experiencia que tiene, por todos los conocimientos y también por los goles obviamente”, sostuvo.

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