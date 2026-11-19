Guía sobre el descanso médico en Perú | Foto: Sunafil

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La Corte Suprema de Perú validó el despido de un trabajador que bebió alcohol mientras tenía orden de reposo médico, en un fallo que fija un precedente sobre los límites del uso de licencias y descansos laborales. El caso, resuelto mediante la Casación Laboral N.º 29164-2024 Junín, establece que incumplir las prescripciones del médico tratante durante una incapacidad puede constituir una falta grave con consecuencias disciplinarias.

Enrique Arias, asociado del área laboral del estudio Pérez-Llorca, Miranda & Amado, advierte que las decisiones judiciales recientes no apuntan a restringir la protección de la salud del trabajador, sino a frenar el mal uso de estos beneficios. “Cuando un colaborador se encuentra con descanso médico, no solo queda exonerado de prestar servicios: también asume la responsabilidad de seguir las indicaciones de su médico tratante para lograr su plena recuperación”, precisa el abogado.

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El caso que motivó la casación involucra a un trabajador que, pese a contar con una orden de reposo y la indicación de usar bastón de forma obligatoria, fue visto en un centro de esparcimiento nocturno y consumiendo bebidas alcohólicas. El máximo tribunal peruano determinó que esa conducta vulneró los deberes de honestidad y confianza que sostienen el vínculo laboral, y confirmó la validez del despido.

Estos documentos fraudulentos podrían ser utilizados por trabajadores de algunas empresas privadas para justificar su inasistencia laboral. (Foto: Andina)

La doctrina que emerge de este pronunciamiento ubica al principio de buena fe laboral como eje de la relación de trabajo. Las licencias y los descansos médicos, diseñados para garantizar la recuperación del colaborador o facilitarle el cuidado de familiares dependientes, no operan de manera incondicional: su goce está atado al cumplimiento de las condiciones que los justifican.

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El precedente español refuerza la tendencia jurisprudencial

La tendencia no es exclusiva del sistema peruano. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en España, confirmó el despido de una trabajadora que gozaba de una reducción de jornada para cuidar a un familiar dependiente. La investigación posterior reveló que ese familiar realizaba actividades de forma autónoma, lo que demostró que el beneficio no se utilizaba para el fin que lo justificaba.

Arias señala que la lógica aplicada en ambos casos es equivalente: si se acredita que una licencia o permiso fue obtenido mediante información falsa, o que fue utilizado para fines ajenos a su naturaleza, la conducta puede configurarse como falta grave y habilitar la terminación del contrato. La coherencia entre la causa invocada para acceder al beneficio y el comportamiento real del trabajador durante ese período es, en la práctica, determinante.

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Qué deben hacer las empresas para prevenir conflictos

Frente a este escenario, el especialista de Pérez-Llorca, Miranda & Amado recomienda que las organizaciones trabajen sobre la claridad de sus procedimientos internos. Contar con directivas conocidas por todo el personal y canales formales para la recepción de certificados médicos permite proteger la salud del colaborador y, al mismo tiempo, brindar previsibilidad operativa a la empresa.

Un paciente hospitalizado descansa en una cama mientras dos profesionales médicos revisan sus datos en una computadora al fondo de la moderna habitación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una comunicación transparente sobre los alcances y límites de las licencias reduce la posibilidad de conductas que luego puedan derivar en conflictos judiciales. La definición de protocolos claros no solo protege al empleador ante una eventual acción legal, sino que también otorga al trabajador un marco de referencia preciso sobre lo que se espera de él durante el período de incapacidad o cuidado familiar.

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