Don Omar volverá a Lima el 28 de octubre de 2027 para presentarse en el Estadio Nacional

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Don Omar volverá a Lima el 28 de octubre de 2027 para presentarse en el Estadio Nacional como parte de The Last King World Tour Latam 2027. El cantante puertorriqueño ofrecerá un repaso por los éxitos que marcaron su carrera, entre ellos “Danza Kuduro”, “Dile” y “Pobre Diabla”.

La gira retoma uno de los apelativos asociados a Don Omar desde el inicio de su carrera y el nombre de su álbum The Last Don. A ese disco le siguieron producciones como King of Kings, iDon y Meet the Orphans.

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Link de compra y precio de entradas

La preventa de entradas comenzará este jueves 19 de noviembre a las 10:00, con precios de hasta 15% para clientes de Interbank. El recinto contará con localidades en tribuna Norte, General, VIP, Oriente, Occidente y dos paquetes especiales Kingdom VIP.

Los boletos podrán adquirirse a través de Teleticket. Una vez agotada esa disponibilidad, se aplicará la tarifa regular anunciada para el espectáculo.

La localidad más económica será la tribuna Norte, con un costo de S/ 130 durante la preventa. Cuando termine el descuento, el valor ascenderá a S/ 151. Esta zona estará ubicada en una de las tribunas del Estadio Nacional y no contará con asientos numerados.

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Ubicación de las zonas para ver a Don Omar. Captura de Teleticket

El área General tendrá un precio de S/ 230 en preventa y de S/ 265 en venta regular. Esta ubicación estará situada en el campo del recinto, detrás de la zona VIP, y reunirá a una parte importante del público que siga el concierto de pie.

Para quienes busquen una ubicación más cercana al escenario, la producción dispuso la zona VIP. El precio en la primera etapa será de S/ 340 con tarjetas Interbank, mientras que la tarifa completa alcanzará los S/ 392.

Precio de entradas para ver a Don Omar. Captura de Teleticket

Los sectores numerados se dividirán en dos grupos. Occidente 1 numerado y Oriente 1 numerado costarán S/ 320 en preventa y S/ 370 en la venta regular. Estas localidades estarán ubicadas en las tribunas laterales más próximas al escenario.

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Occidente 2 numerado y Oriente 2 numerado tendrán un valor de S/ 270 durante la preventa. Posteriormente, los boletos para ambas zonas pasarán a costar S/ 312. La distribución permitirá a los asistentes elegir entre sectores con asiento asignado y áreas de campo sin numeración.

Los paquetes Kingdom VIP incluyen ingreso anticipado y artículos de la gira

Además de las localidades convencionales, el concierto contará con dos experiencias especiales: Kingdom VIP 1 y Kingdom VIP 2. Los paquetes incluyen ingreso anticipado, acceso a zonas determinadas y objetos vinculados con la gira.

El paquete Kingdom VIP 2 tendrá un precio de S/ 1.075. Según la información difundida, ofrecerá acceso temprano a la zona General y un kit de regalo compuesto por un póster y un polo oficial del tour.

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También contempla una participación del artista, aunque este punto aparece como no confirmado. La organización recomienda revisar las condiciones que Teleticket y la productora comuniquen antes del show, debido a que la intervención de Don Omar en este tipo de experiencias no está garantizada.

Don Omar confirma concierto en Lima para 2027 y anuncia preventa para fanáticos

Kingdom VIP 1 será la alternativa de mayor precio, con un valor de S/ 1.730. El paquete permitirá el ingreso a las zonas Kingdom VIP 1 y Kingdom VIP 2, además de los beneficios incluidos en la modalidad anterior.

Ninguna de estas experiencias contará con asiento asignado. El ingreso y la ubicación dentro de los sectores estarán sujetos a las disposiciones de seguridad y organización que se establezcan para la fecha del concierto.

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La gira reunirá canciones de distintas etapas de su carrera

El repertorio definitivo todavía no fue anunciado. Sin embargo, la presentación en Lima incluiría varios de los temas más conocidos de Don Omar, entre ellos “Dale Don Dale”, “Pobre Diabla”, “Dile”, “Salió el Sol”, “Virtual Diva”, “Taboo”, “Bandoleros” y “Ella y Yo”.

También podrían formar parte del espectáculo canciones como “Reggaetón Latino”, “Hasta Abajo”, “Sexy Robótica”, “Angelito”, “Guaya Guaya”, “Dutty Love”, “Ayer la Vi” y “Hasta Que Salga el Sol”. La selección final dependerá de la estructura que defina la producción de la gira para sus fechas en América Latina.

“Danza Kuduro”, colaboración con el cantante portugués Lucenzo, forma parte de los títulos de mayor alcance internacional en el catálogo del artista. La canción mantuvo presencia en radios, plataformas digitales, fiestas y discotecas de Perú y otros países de la región

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