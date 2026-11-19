La central sumó sus primeros minutos en esta temporada frente a Deportivo Wanka. Créditos: Latina Deportes.

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El miércoles 18 de noviembre, Alianza Lima enfrentó a Deportivo Wanka en un partido adelantado de la fecha 10 de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. El compromiso se programó debido a la participación del cuadro ‘blanquiazul’ en el Mundial de Clubes y permitió que algunas jugadoras sin minutos en el torneo sumaran rodaje.

Ese fue el caso de Clarivett Yllescas, una de las referentes de Alianza, quien no había podido debutar esta temporada a causa de una lesión. La central peruana estuvo en el banco durante los primeros cinco encuentros, pero recién ingresó ante Wanka y disputó un set.

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Tras el partido, Yllescas compartió sus sensaciones en una entrevista con Latina Deportes. “Tanto ellas como yo queríamos que yo vuelva nuevamente al campo y la verdad que se dio hoy. Solamente fue un set porque, bueno, hay que ir de menos a más, pero igual me gustaría mucho llegar al partido del domingo. Así que, por precaución, no hay que sobrecargar. Estoy muy contenta por el triunfo, por haber vuelto al campo, y agradecerles a mis compañeras y a todo el comando, a todo el staff que me dio el apoyo para hoy”.

Clarivett Yllescas debutó con Alianza Lima en Liga Peruana de Vóley 2026/27 y respondió si llegará bien al Mundial de Clubes tras lesión.

Además, la voleibolista habló sobre las fechas anteriores, en las que no pudo acompañar al equipo dentro de la cancha. “Sufro mucho cuando estoy afuera de todo. Me pasa de todo por la cabeza, pero más que nada eran las ganas de querer estar ahí y poder ayudar al equipo de alguna manera. Así que ahora ya estoy dentro y puedo ayudar. Pero nada, contenta por los tres puntos. Como dices, veníamos sufriendo varias semanas, así que hoy creo que eso también ayuda mucho para la psicología del equipo”.

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Yllescas destacó la respuesta de Alianza Lima, que recibió críticas después de la derrota ante San Martín en la fecha 5. “Lo que rescato del equipo este año es que, a pesar de haber tenido en todos los partidos momentos complicados, los partidos que hemos podido ganar, el equipo se ha superado de esos baches, por así decirlo. Entonces, creo que eso era algo que nos costaba mucho en años anteriores y lo hemos venido trabajando también. Igual tenemos que seguir trabajando otros aspectos porque se nota que todavía nos falta”.

La experimentada central explicó que el proceso de adaptación también ha influido en el inicio de la temporada. “Es un equipo prácticamente nuevo, es un nuevo entrenador y, por más que vengamos entrenando desde hace ya unos meses, desde septiembre, julio, no me acuerdo, las cosas cuestan. No es lo mismo entrenar y jugar, así que ahora es donde se ve realmente, o nos medimos realmente con los equipos. Y sí, como dices, la liga está superfuerte este año y, como siempre, todos los equipos van a querer ganarnos, así como también nosotros a ellos. Tenemos que dar lo mejor, nada más”.

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Las 'blanquiazules' se impusieron 25-13 y se llevaron el partido por 3 sets a 0 - Crédito: Latina.

¿Llegará bien al Mundial de Clubes de Vóley?

Por otro lado, Clarivett Yllescas fue consultada por el Mundial de Clubes, que comenzará el martes 8 de diciembre en Brasil. La central habló sobre su estado físico tras una lesión que la mantuvo alejada de las canchas durante el inicio de la temporada.

“Me gustaría mucho llegar a mi 90% al Mundial de Clubes para aportar, divertirme y jugarlo, porque en verdad es un campeonato muy bonito y muy competitivo. Es un campeonato que así no más no tenemos el lujo de jugar. Así que sí, pero primero nos toca la próxima semana, así que a pensar en eso. Va a ser un campeonato muy bonito y de disfrutar para nosotros. Sea cual sea el resultado o cómo nos vaya, creo que tenemos que sacarle el máximo provecho”, expresó.

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El plantel oficial de Alianza Lima para el Mundial de Clubes de Vóley 2026. Crédito: Latina

Finalmente, la voleibolista peruana se refirió a la cautela con la que afronta su recuperación, a pocas semanas del certamen de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB). “Si por mí fuera, te diría 200%, pero no sé, tengo que ir poco a poco porque hay días en los que estoy un poco más adolorida, ¿sabes? Pero nada, ya estoy con la mente 100% positiva en que quiero recuperarme bien y quiero estar bien para el equipo”.