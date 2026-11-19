Alianza Lima enfrentará a Atlético Atenea por la Liga Peruana de vóley 2026/2027.

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Uno de los partidos más llamativos de la fecha 6 de la Liga Peruana de vóley 2026/2027 será el que protagonizarán Alianza Lima y Atlético Atenea. Ambos equipos vienen luchando para mantenerse en los primeros lugares, pero lo que genera expectativa es el reencuentro de Julieta Lazcano con las ‘blanquiazules’ tras su polémica salida de La Victoria.

El equipo de Alejandro Schneider tendrá una semana intensa debido a que afrontará dos duelos consecutivos porque está adelantando sus enfrentamientos por su participación en el Mundial de Clubes que se jugará en Brasil.

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¿Cuándo juegan Alianza Lima vs Atlético Atenea por la fecha 6?

Las ‘blanquiazules’ se medirán con las ‘diosas’ este domingo 22 de noviembre en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador por la fecha 6 de la Liga Peruana de vóley 2026/2027. El horario establecido será a las 18:30 horas en Perú, Colombia y Ecuador. Mientras que en Bolivia y Venezuela arrancará a las 19:30 hotas; y en Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil comenzará a las 20:30 horas.

Alianza Lima venció 3-2 a Atlético Atenea. Crédito: LPV

Canal TV para ver Alianza Lima vs Atlético Atenea por la fecha 6

Latina TV emitirá la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 por señal abierta para el público peruano. Los partidos se verán en el canal 2 y en la frecuencia 702 en alta definición.

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La transmisión no requerirá suscripción. Además de la televisión, el canal pondrá la cobertura a disposición mediante su sitio web y su aplicación oficial para usuarios conectados a internet.

La Liga Peruana de Vóley 2026/2027 podrá seguirse gratis por Latina TV, tanto a través de su señal abierta como en sus plataformas digitales. La programación de cada fecha estará disponible en sus canales de televisión, la página web y la aplicación oficial.

Por su parte, Infobae Perú difundirá las previas de los encuentros y ofrecerá el relato punto a punto de cada partido. El medio también publicará las acciones destacadas, los resultados de las jornadas y la tabla de posiciones actualizada del certamen.

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El canal confirmó la cobertura del torneo nacional para esta temporada. (Latina TV)

Así se jugará la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27 - Fase 1

Sábado 21 de noviembre

Deportivo Wanka vs. Rebaza Acosta (14:45 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Deportivo Soan vs. Regatas Lima (17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Circolo Sportivo Italiano vs. Universitario de Deportes (19:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Domingo 22 de noviembre

Deportivo Géminis vs. Perú Sub-19 (14:15 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Universidad San Martín vs. Olva Latino (16:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Alianza Lima vs. Atlético Atenea (18:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Programación de la fecha 6 de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Crédito: LPV

Precios de entradas

Todavía quedan boletos para que los ‘voleilovers’ puedan alentar al equipo de sus amores desde el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. Y para separar sus asientos deberán ingresar al portal de Joinnus.

- General: S/. 25.00

- Norte preferente: S/. 30.00

- Sur preferente: S/. 30.00

- Oriente preferente: S/. 45.00

- Occidente preferente: S/. 45.00

- Parking: S/. 25.00

Precios de entradas para la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027