El Ministerio de Salud aprobó una nueva norma técnica para la vigilancia en salud pública del síndrome de Guillain-Barré en Perú.

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El Ministerio de Salud (Minsa) aprobó una nueva norma técnica para la vigilancia en salud pública del síndrome de Guillain-Barré en Perú, mediante la Resolución Ministerial N° 1020-2026/MINSA, firmada el 13 de noviembre de 2026. La disposición deja sin efecto la regulación que estaba vigente desde 2021.

La medida aprueba la Norma Técnica de Salud N° 252-MINSA/CDC-2026, que establece la vigilancia en salud pública de esta enfermedad en el país. El texto señala que el documento forma parte de la resolución como anexo.

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La resolución fue suscrita en Lima por el ministro de Salud, Luis Williams Dyer Fernández, y dispone además que el documento y su anexo sean publicados en la sede digital del sector el mismo día de su aparición en el Diario Oficial El Peruano.

La disposición ministerial deroga la regulación técnica previa que regía desde el año 2021.

La nueva norma

El artículo 2 de la resolución deroga de forma expresa la Resolución Ministerial N° 675-2021/MINSA. Esa disposición había aprobado la Norma Técnica de Salud N° 175-MINSA/2021/CDC, denominada Norma Técnica de Salud para la Vigilancia Epidemiológica y Diagnóstico de Laboratorio del Síndrome de Guillain-Barré.

Con la decisión adoptada por el sector, la norma técnica de 2026 sustituye a la regulación de 2021 para la vigilancia de este síndrome en el territorio peruano.

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La resolución no detalla en su parte principal el contenido operativo del nuevo documento, ya que esas disposiciones están contenidas en el anexo aprobado. El texto señala que dicho anexo constituye una parte integrante de la resolución ministerial.

La aprobación fue planteada por el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC), según los documentos incluidos en el expediente que respaldó la medida. Entre ellos figuran un informe, un memorándum y una nota informativa elaborados por esa entidad del Minsa.

Minsa asegura que no se contagia de persona a persona. Foto: Infobae Perú.

Vigilancia sanitaria

La resolución recuerda que la Ley General de Salud establece que la protección de la salud es de interés público y atribuye al Estado la responsabilidad de regularla, vigilarla y promoverla.

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También cita el Decreto Legislativo N° 1161, que fija las competencias del Minsa en materia de salud de las personas e inteligencia sanitaria. De acuerdo con ese marco legal, el sector ejerce funciones rectoras sobre las políticas nacionales y sectoriales vinculadas con la promoción de la salud, la vigilancia, la prevención y el control de enfermedades.

El documento menciona que el Ministerio de Salud puede formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar esas políticas en todos los niveles de gobierno. A la vez, tiene la facultad de emitir normas y lineamientos técnicos para su implementación y supervisión.

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Bajo esos fundamentos, la resolución dispone la aprobación de la Norma Técnica de Salud para la vigilancia en salud pública del síndrome de Guillain-Barré en Perú. El título del documento aprobado diferencia esta disposición de la regulación anterior, que incluía referencias a la vigilancia epidemiológica y al diagnóstico de laboratorio.

Expertos en salud precisan que el síndrome se debe a una respuesta inmune del cuerpo ante cualquier virus del ambiente y enfermedades como el zika.

Inteligencia sanitaria

El texto cita la Ley N° 31961, que fortaleció la rectoría del Minsa en vigilancia epidemiológica en salud pública e inteligencia sanitaria. Esa norma establece que el CDC es el órgano desconcentrado del ministerio encargado de gestionar el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública e Inteligencia Sanitaria.

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La ley también le asigna la elaboración y propuesta de normas sobre la materia, el desarrollo de investigación epidemiológica y el entrenamiento especializado del personal del sector salud. Además, identifica al CDC como centro nacional de enlace con la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el marco del Reglamento Sanitario Internacional.

Según la resolución, el CDC lidera las acciones de promoción, prevención, preparación, respuesta y control ante brotes, epidemias, pandemias y otros eventos de importancia para la salud pública.

La propuesta para aprobar la nueva norma contó con los vistos del CDC, la Dirección General de Aseguramiento e Intercambio Prestacional, la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, el Instituto Nacional de Salud, la Oficina General de Asesoría Jurídica, la Secretaría General y los dos despachos viceministeriales del Minsa.

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El Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades planteó la actualización de la normativa técnica.

La resolución y su anexo

El tercer artículo encarga a la Oficina de Transparencia y Anticorrupción de la Secretaría General la difusión de la resolución ministerial y de su anexo en la sede digital del Minsa.

La publicación deberá realizarse en la misma fecha en que la resolución aparezca en el Diario Oficial El Peruano, según establece el documento oficial.

La Resolución Ministerial N° 1020-2026/MINSA se emitió de conformidad con el Decreto Legislativo N° 1161, modificado por la Ley N° 30895 y el Decreto Legislativo N° 1504, así como con el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, aprobado por el Decreto Supremo N° 008-2017-SA y sus modificatorias.

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