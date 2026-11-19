El delantero quedó sorprendido por el dominio del castellano del volante sueco-peruano y confirmó que el tema de la Blanquirroja surgió de manera natural en la charla que mantuvieron al término del encuentro europeo. (Instagram)

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El atacante Adrián Ugarriza tuvo minutos en la Europa League y, al cabo del pitazo final, se detuvo a intercambiar palabras con Matteo Pérez Vinlöf, el mediocampista de doble nacionalidad que milita en el Dinamo Zagreb de Croacia.

Una fotografía de ambos futbolistas circuló en redes sociales y despertó la curiosidad de los aficionados peruanos, que siguen de cerca cualquier señal sobre el futuro seleccionable del joven de origen sueco.

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Ugarriza, consultado por el periodista Jorge Castillo, confirmó que la charla existió y entregó los primeros detalles de ese encuentro cara a cara, aunque prefirió reservarse una parte de lo conversado.

El momento del reencuentro sobre el césped

Más allá del saludo entre rivales, los dos futbolistas compartieron unos minutos de conversación sobre sus vínculos con el país. Ugarriza también destacó la impresión personal que le dejó el joven volante. (GNK Dinamo Zagreb)

El cruce entre ambos futbolistas se produjo al término del partido en el que Ugarriza tuvo participación frente al cuadro croata. Lejos de limitarse al saludo protocolar habitual entre rivales, los dos compatriotas —al menos en términos de elegibilidad para la Blanquirroja— aprovecharon el instante para intercambiar algunas palabras. La imagen que los inmortalizó juntos sobre el campo se convirtió en el disparador de una conversación pública sobre las posibilidades de que Pérez Vinlöf vista la camiseta de la selección peruana en el futuro.

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Ugarriza fue claro al señalar que el diálogo giró, entre otros temas, en torno al país y al combinado nacional. “Conversamos un poco de Perú... conversamos de la selección”, precisó el delantero en declaraciones al periodista Jorge Castillo, sin querer profundizar en cada detalle de lo tratado. “Tampoco quiero como que exponer todo lo que hablamos”, aclaró, dejando en evidencia que el intercambio tuvo un carácter más personal de lo que la fotografía podría sugerir.

Lo que sí quedó fuera de toda reserva fue la impresión que Pérez Vinlöf le generó como persona. El atacante peruano no escatimó elogios al momento de describir al volante del Dinamo Zagreb: “Se le ve una muy buena persona de lo que pudimos conversar”, subrayó, con una valoración que fue más allá del plano estrictamente futbolístico.

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La sorpresa del idioma: español fluido y sin barreras

La facilidad de Pérez Vinlöf para expresarse en castellano llamó la atención del delantero nacional. Ugarriza reconoció que no esperaba encontrar un dominio tan fluido del idioma cuando inició la conversación (GNK Dinamo Zagreb)

Uno de los aspectos que más llamó la atención de Ugarriza fue la facilidad con la que Pérez Vinlöf se desenvuelve en castellano. El delantero admitió que se aproximó al mediocampista con la intención de comunicarse en inglés, dado que el futbolista nació y se formó en Suecia. Sin embargo, la realidad fue otra por completo.

“Yo me acerqué pensando hablar en inglés con él, pero no, lo habla bastante bien. Me sorprendió”, confesó Ugarriza, visiblemente gratificado por la experiencia. El dato no es menor: el dominio del español por parte de Pérez Vinlöf facilita cualquier proceso de integración futura al grupo de la selección peruana, tanto en lo comunicacional como en lo vincular.

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El joven mediocampista, criado en Suecia pero con raíces latinoamericanas, maneja el idioma con una fluidez que superó las expectativas del propio Ugarriza. Ese detalle, aparentemente secundario, cobra relevancia cuando se analiza el escenario de una eventual convocatoria: el idioma es, con frecuencia, uno de los primeros puentes —o barreras— en la adaptación de un jugador formado en el extranjero a un vestuario hispanohablante.

La selección peruana, en el horizonte de Pérez Vinlöf

La conversación dejó una señal alentadora para la selección peruana: Pérez Vinlöf tiene presente la posibilidad de jugar por el país. Su eventual decisión, no obstante, todavía no se ha concretado. (Instagram)

El punto central que los aficionados esperaban conocer era si Pérez Vinlöf tiene en mente a la selección peruana. Y la respuesta de Ugarriza, aunque medida, fue afirmativa. El delantero indicó que el volante del Dinamo Zagreb ya contempla esa posibilidad entre sus opciones a futuro, aunque la determinación definitiva llegará en el momento que él mismo considere adecuado.

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“Cuando sea el momento, él tomará su decisión, pero de que ya lo tiene en consideración, sí, seguro que lo tiene en consideración”, afirmó Ugarriza, con una certeza que alimenta las esperanzas del fútbol peruano. La frase no equivale a un compromiso formal, pero sí a una señal concreta de que la Blanquirroja no es ajena a los pensamientos del mediocampista.

Pérez Vinlöf, que se ha consolidado en el Dinamo Zagreb y acumula minutos en competencia europea, representa un perfil de jugador que la selección peruana no suele tener con frecuencia: formado en una liga del norte de Europa, con experiencia en torneos continentales y con la elegibilidad para defender los colores peruanos. La charla que sostuvo con Ugarriza al término de ese partido en la Europa League puede ser, con el tiempo, recordada como el primer contacto informal entre el jugador y el entorno de la Blanquirroja.

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Por ahora, el delantero peruano fue el mensajero involuntario de una noticia que los hinchas recibieron con entusiasmo: Matteo Pérez Vinlöf no cierra la puerta a Perú.

El mediocampista del Dinamo Zagreb dialogó con el delantero tras un duelo de Europa League y dejó abierta la posibilidad de integrar a la Blanquirroja cuando llegue el momento de decidir (X: @JCastilloRoque)