María Pía Copello y Karina Rivera vuelven a juntarse y anuncian proyecto en común:

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María Pía Copello y Karina Rivera volvieron a reunirse y despertaron expectativa entre sus seguidores al anunciar que preparan una sorpresa conjunta. Las exanimadoras infantiles compartieron fotografías de una reunión privada que mantuvieron la noche del 17 de noviembre en un restaurante de Lima, donde conversaron durante varias horas sobre un posible proyecto.

El encuentro se produjo lejos de las cámaras y reunió nuevamente a dos figuras que marcaron una etapa de la televisión infantil peruana junto a Timoteo. Tras la conversación, ambas publicaron imágenes en sus redes sociales y dejaron un mensaje que avivó las especulaciones sobre un próximo anuncio.

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“Después de una larga conversa hemos decidido preparar una gran sorpresa”, escribieron María Pía Copello y Karina Rivera al compartir una de las fotografías tomadas durante la reunión. La publicación fue recibida con entusiasmo por usuarios que siguieron su reencuentro público semanas atrás.

María Pía Copello también habilitó una caja de preguntas en sus historias de Instagram para consultar a sus seguidores qué creen que preparan. “¿Tienen idea de qué es?”, escribió la conductora, sin revelar mayores detalles sobre el acuerdo que habría alcanzado con Karina Rivera.

La publicación dio pie a comentarios sobre un eventual regreso de ambas a un formato dirigido al público infantil. Algunos seguidores propusieron volver a verlas juntas en televisión, mientras otros destacaron la capacidad de María Pía Copello para desarrollar proyectos vinculados al entretenimiento.

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“Verlas juntas en la TV, en un programa infantil”, escribió una usuaria. Otro comentario señaló: “María Pía es muy hábil para proyectos de trabajo, money, éxitos”. Por ahora, ninguna de las dos ha confirmado la naturaleza de la sorpresa ni una fecha para dar a conocer el proyecto.

Las conductoras anunciaron en redes sociales que preparan una “gran sorpresa”.

Las versiones sobre un posible show infantil

La posibilidad de que María Pía Copello y Karina Rivera trabajen juntas en una propuesta infantil tomó fuerza luego de que el programa Sin+Que decir comentara que ambas podrían preparar algo para la campaña navideña o, incluso, un circo en 2027.

Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por las conductoras. La única información publicada por ambas se limita a que tuvieron una extensa conversación y decidieron preparar una sorpresa para sus seguidores.

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El interés por un eventual show infantil está relacionado con el recuerdo que dejaron en la televisión peruana. Karina fue la primera animadora de un espacio infantil de América Televisión junto a Timoteo. Después, María Pía asumió la conducción del programa durante el embarazo de Rivera.

Ese cambio de conductoras fue durante años motivo de rumores sobre una supuesta enemistad. Las versiones crecieron con el paso del tiempo, pese a que ambas no habían sostenido una conversación directa sobre lo que escucharon durante esa etapa.

El pasado 4 de noviembre, María Pía Copello y Karina Rivera se reencontraron públicamente en Sin+Que decir. La conversación permitió que las dos presentadoras expusieran sus experiencias y aclararan que nunca buscaron perjudicarse mutuamente.

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“Yo creo que era un pendiente hace muchísimo, muchísimo tiempo. Qué bueno que se haya dado”, expresó María Pía Copello al finalizar el diálogo. La conductora sostuvo que ambas tuvieron la oportunidad de contar sus versiones sin invalidar lo que vivió la otra.

“Creo que cada quien ha contado su historia desde su perspectiva. Creo que ninguna ha querido invalidar la otra”, añadió Copello. También señaló que el objetivo del encuentro era cerrar un capítulo que ambas habían cargado durante años.

Karina Rivera y María Pía Copello abrazan al personaje infantil Timoteo en el estudio del programa durante su reencuentro televisivo.

Un reencuentro que terminó con música y emoción

Karina Rivera contó que aceptó participar en la conversación porque también sentía que era necesario abordar el tema. Según relató, aunque se habían cruzado en aeropuertos y otros espacios, nunca habían hablado directamente sobre los rumores que circularon tras el cambio de conducción.

“Nunca, de verdad, hemos conversado, nos hemos cruzado muchas veces en un aeropuerto, como se lo dije en los canales, pero nunca habíamos conversado”, manifestó Rivera durante el programa.

La presentadora recordó que el abrazo que le dio a María Pía antes de iniciar la entrevista fue sincero y emotivo. “El día que te vi te di un abrazo sincero. Un abrazo que yo quería llorar”, dijo al referirse al momento previo a la conversación.

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Durante el diálogo, ambas coincidieron en que Timoteo quedó involucrado en historias que no fueron conversadas de manera directa entre ellas. Rivera explicó que el personaje siempre se mostró como su amigo, aunque no conoció algunos hechos que después formaron parte de los relatos sobre la presunta rivalidad.

La exanimadora también dejó un mensaje para el público sobre la importancia de no mantener conflictos sin resolver. “No guardarse amarguras, no guardarse rencores, no guardarse problemas que lo único que van a hacer es enfermar tu vida”, señaló.

El encuentro cerró con un momento que remitió a sus años en la televisión infantil. María Pía Copello y Karina Rivera bailaron “Casamiento en el zoológico”, una de las canciones que ambas interpretaron durante su etapa junto a Timoteo.

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Ahora, la nueva reunión entre ambas abre una expectativa distinta. La fotografía en el restaurante y la frase sobre una “gran sorpresa” han motivado a sus seguidores a imaginar un proyecto que reúna nuevamente a las exanimadoras frente al público.

Mientras no exista un anuncio oficial, la posibilidad de un programa infantil, una propuesta navideña o un circo en 2027 se mantiene como una especulación. Lo confirmado es que María Pía y Karina retomaron el contacto, conversaron sobre una iniciativa en común y preparan una novedad para sus comunidades digitales.

María Pía Copello y Karina Rivera se abrazan y bailan en el estudio durante su reencuentro televisivo.