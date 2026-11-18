El delantero nacional opinó de su presente en la 'bicolor' y del momento en Hapoel Beer Sheva de Israel. (Video: L1 MAX)

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La selección peruana volvió a ganar en casa ante Bolivia en un amistoso que devolvió una alegría a la hinchada, después de una gira por Norteamérica en la que no consiguió triunfos. En ese contexto, Adrián Ugarriza valoró su continuidad en las convocatorias y explicó los retos de trabajar con el técnico brasileño Mano Menezes en este tiempo que lleva al mando.

El delantero de Hapoel Beer Sheva sostuvo que sus citaciones responden al trabajo que realiza en Israel, aunque remarcó que mantenerse en el plantel nacional representa una exigencia personal.

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“Es una motivación grande, pero también es una exigencia que me pongo yo mismo de tratar de estar siempre”, expresó sobre su presencia regular en la ‘bicolor’. El atacante afirmó que busca prolongar ese lugar a partir de su desempeño cotidiano en el club.

‘Uga’ relacionó sus llamados con el esfuerzo que sostiene fuera del país. “Trabajo bastante, trabajo mucho allá y quiero seguir aportando a la selección. Creo que es una especie de premio a lo que vengo haciendo poder estar regularmente, pero la idea es continuar con eso”, declaró.

Adrián Ugarriza es uno de los delanteros de la selección peruana en los que Mano Menezes confía. - créditos: FPF

Adrián Ugarriza sobre el reto de Mano Menezes en la selección peruana

Ahí fue cuando Adrián Ugarriza explicó que la principal dificultad para la selección peruana consiste en la limitada cantidad de entrenamientos disponibles durante las jornadas internacionales. “El ‘profe’ nos da mucha libertad, mucha confianza”, dijo sobre el diálogo con Mano Menezes.

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Según el atacante, el cuerpo técnico brasileño necesita condensar su preparación en pocos días. “Seguro no son la cantidad de días que él quisiera trabajar con nosotros porque las fechas FIFA son cortas, pero intentando de adaptarnos rápido a lo que nos pide”, manifestó.

El delantero también hizo una reflexión personal sobre el proceso tardío de maduración de los jugadores peruanos. “Creo que sí. A veces no me gusta tener que decirlo, pero a mí también me pasó. Me hubiese gustado que fuese antes, pero cada uno tiene su proceso”, respondió.

Eso sí, el futbolista de 29 años remarcó que cada carrera tiene condiciones propias. “Tampoco quiero decir que todos los futbolistas peruanos maduran tarde porque hay otros que no. Cada caso es único, especial, me hubiese gustado que mi caso fuese un poco antes, pero trato de aprovechar el tiempo de poder mejorar lo más posible”, añadió.

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Adrián Ugarriza reveló la dificultad de Mano Menezes para mejorar a la selección peruana.

El presente de Adrián Ugarriza en Hapoel Beer Sheva de Israel

El presente de Adrián Ugarriza en Hapoel Beer Sheva combina una adaptación rápida al fútbol israelí con competencia en una ofensiva poblada. El delantero ya convirtió un gole en la Ligat Ha’Al: ante Maccabi Petah Tikva el 1 de noviembre.

Su estreno goleador había puesto fin a una racha de más de dos meses sin anotar. En la UEFA Europa League, la estadística disponible hasta el 4 de noviembre consignaba tres apariciones, dos de ellas desde el banco, con 98 minutos disputados y sin goles.

La competencia por el puesto es amplia. El peruano comparte el frente de ataque con los centrodelanteros Igor Zlatanović, Javon East, Joao Victor y Yonas Malede, además de otros atacantes como Amir Ganah, Zahi Ahmed y Mohammad Abu Rumi. Esa variedad de nombres obliga a ‘Uga’ a responder cuando recibe minutos.

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El delantero peruano marcó su primera diana con el monarca de Israel; sucedió en el triunfo 5-2 contra Maccabi Petah Tikvah. | VIDEO: כדורגל

“¿Contento en Hapoel Beer Sheva? El contexto es distinto, me he sabido adaptar rápido y estoy contento”, afirmó para L1 MAX.

El ‘9′ valoró las exigencias internas de la institución. “Es un buen equipo, nos ofrece las herramientas para que las cosas salgan bien y para que las exigencias del club sean las más altas. Es un club que te exige campeonar todos los años”, explicó.

Adrián Ugarriza cerró con una meta que también se conecta con sus convocatorias a la selección peruana: “Estoy contento, mi idea es seguir creciendo”.