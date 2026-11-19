Legado Villa El Salvador para los Juegos Panamericanos 2027.

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A ocho meses de los Juegos Panamericanos Lima 2027, seis proyectos de infraestructura recibirán S/ 73 millones mediante una nueva transferencia del Instituto Peruano del Deporte (IPD) a la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN).

La disposición se oficializó mediante la Resolución de Presidencia N.° 000169-2026-P/IPD, publicada este miércoles 18 de noviembre en una edición extraordinaria del diario oficial El Peruano. El documento lleva la firma de Óscar Fausto Fernández Cáceres, presidente del IPD, y establece las condiciones para el uso de los fondos durante el año fiscal 2026.

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Se trata de la segunda transferencia financiera que realiza el organismo deportivo a favor de la ANIN para este propósito. El monto autorizado asciende exactamente a S/73 millones 40 mil 166 y procede de los recursos incorporados al presupuesto institucional mediante créditos suplementarios aprobados para el presente ejercicio fiscal.

Los fuegos artificiales iluminaron la Plaza Mayor de Lima en el encendido del reloj a un año de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. Crédito: Carlos Díaz/Infobae Perú.

Seis proyectos recibirán los recursos destinados a los Panamericanos Lima 2027

El dinero permitirá continuar con el financiamiento de seis inversiones contempladas en el convenio PANAMERICANOS-002-2026-IPD-ANIN, suscrito por ambas instituciones el 22 de julio de 2026. La distribución considera instalaciones deportivas y espacios que formarán parte de la organización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos.

La Villa Panamericana concentra la mayor asignación, con S/40 millones 161 mil 489. Le sigue el Coliseo Eduardo Dibós, que recibirá S/7 millones 581 mil 972, y el Estadio Nacional, con S/9 millones 756 mil 932.

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Los otros tres proyectos incluidos en el presupuesto son el Polígono de Tiro, con S/9 millones 22 mil 163; la Escuela de Equitación, con S/5 millones 910 mil 31, y la Villa Regional del Callao, que contará con S/607 mil 579.

Lima, 15 de marzo del 2019 El Polideportivo del Callao, ubicado en la Villa Deprotiva Regional del Callao. FOTO: LIMA 2019 (Flickr: Lima 2019)

La distribución completa de los recursos quedó establecida en el anexo de la resolución, que contempla dos metas presupuestarias: S/58 millones 432 mil 133 para la meta 0080, correspondiente a los Juegos Panamericanos, y S/14 millones 608 mil 33 para la meta 0084, destinada a los Parapanamericanos.

IPD ya autorizó una primera transferencia de S/72,6 millones

La nueva asignación se suma a una transferencia anterior que también tuvo como beneficiaria a la Autoridad Nacional de Infraestructura. Mediante la Resolución de Presidencia N.° 000101-2026-P/IPD, el organismo deportivo autorizó previamente el desembolso de hasta S/72 millones 601 mil 176 para financiar las mismas seis inversiones.

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A diferencia de esta segunda operación, aquellos recursos procedieron de la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios. En cambio, los S/73 millones autorizados en noviembre corresponden a Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito.

Ambas transferencias se enmarcan en el convenio firmado en julio, cuya séptima cláusula establece que las inversiones serán financiadas mediante los desembolsos que realice el IPD a favor de la ANIN. El organismo deportivo también asumió el compromiso de garantizar la disponibilidad y sostenibilidad presupuestal de los proyectos.

Keiko Fujimori, Simone Biles y otros representantes participan en el lanzamiento de la cuenta regresiva de los Juegos Panamericanos Lima 2027. (Panam Sports)

La resolución precisa que la ANIN está facultada para formular, evaluar y aprobar las inversiones, según corresponda, así como encargarse de su ejecución. Estas atribuciones responden a lo establecido en la Ley N.° 32732, que autoriza a la entidad a intervenir en los proyectos de infraestructura necesarios para ambos certámenes deportivos.

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Los recursos tendrán uso exclusivo para las obras de los Juegos Panamericanos

El documento establece que los fondos transferidos deberán utilizarse exclusivamente para la formulación, evaluación, aprobación y ejecución de las inversiones destinadas a los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027.

La disposición también advierte que los recursos no podrán emplearse para otros fines, bajo responsabilidad de las entidades involucradas. Esta restricción responde a lo establecido en las leyes N.° 32732 y N.° 32744, que regulan el financiamiento de estas intervenciones mediante créditos suplementarios.

El IPD mantendrá la responsabilidad de supervisar el cumplimiento de las metas y el destino del dinero. Esta labor estará a cargo de su Oficina de Infraestructura, en coordinación con la Secretaría Técnica del Comité Organizador de los XX Juegos Panamericanos y VIII Juegos Parapanamericanos.

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Por su parte, las oficinas de Presupuesto y Planificación y de Administración deberán ejecutar las acciones presupuestarias correspondientes y registrar las fases de compromiso, devengado y giro durante el año fiscal 2026.

Los Juegos Panamericanos Lima 2027 se desarrollarán del 23 de julio al 8 de agosto, mientras que los Parapanamericanos tendrán lugar del 20 al 29 de agosto del mismo año. Lima volverá a recibir ambas competencias deportivas internacionales, que reunirán a atletas de distintos países del continente.