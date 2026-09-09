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Matteo Pérez Vinlöf desvela que en Dinamo Zagreb es conocido como ‘Perú’, seudónimo que rechazó inicialmente: “Al principio no me gustó”

Por sus orígenes sudamericanos, los integrantes del vigente monarca de Croacia asociaron al lateral izquierdo con su conexión incaica, aunque no fue de su agrado. Aun así, logró abrazar la conexión por la insistencia surgida en los vestuarios

Matteo Pérez-Vinlöf crece a raudales en el Dinamo Zagreb . - Crédito: Coprix
Matteo Pérez-Vinlöf crece a raudales en el Dinamo Zagreb . - Crédito: Coprix
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Durante el periodo en el que Matteo Pérez-Vinlöf ha logrado convivir con sus compañeros en Dinamo Zagreb, ha recibido un curioso seudónimo cargado con mucho cariño. Desde los vestuarios lo conocen simplemente como el país que vio nacer a su padre, el mismo al cual rechazó para priorizar su devoción por Suecia.

En declaraciones ofrecidas a Sportske Novsti, el lateral izquierdo de 20 años ha confesado que lo llaman ‘Perú’ en la interna del actual monarca de la SuperSport HNL (SHNL), un apodo que reivindica sus orígenes sudamericanos, aunque ha reconocido que ese gesto amical le desagradó en los primeros compases hasta que logró abrazarlo por la recurrencia.

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Matteo Pérez, acompañado de sus compañeros, celebrando el éxito del Dinamo Zagreb con la bandera del Perú en mano. - Crédito: Slavko Midzor
Matteo Pérez, acompañado de sus compañeros, celebrando el éxito del Dinamo Zagreb con la bandera del Perú en mano. - Crédito: Slavko Midzor

Al principio no me gustó”, declaró Matteo con respecto a su asociación con el suelo peruano. “Pero tuve que aceptarlo”, cerró de una manera escueta, ratificando que en estos momentos le da igual como lo reconozcan en Maksimir.

Resulta bastante curioso que la primera posición abierta de Pérez-Vinlöf haya sido el rechazo, considerando que cuando logró el doblete de la pasada temporada con el Dinamo Zagreb acudió a los festejos con la bandera peruana. Quizás esa repulsa primigenia haya estado ligada al bochorno. En cualquier caso, ahora adoptó apelativo, el cual podría acompañarlo por el resto de su trayectoria.

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En otro pasaje de la charla, Matteo ahondó un poco sobre su linaje: “Mi padre emigró de Perú a Suecia para vivir con su hermano, mi tío, que ya residía allí. Había mejores oportunidades de negocio que en Perú, así que conoció a mi madre unos meses después en Suecia”.

Por último, el defensor se mostró “de acuerdo” con la dualidad de características que le ofrece su doble nacionalidad. Por el lado europeo siente que adquirió la mentalidad y por la vía sudamericana percibe que recibió la pasión. “Es una buena combinación”, aseguró.

Matteo Pérez celebró un bicampeonato con Dinamo Zagreb en su primera temporada en el club más ganador de Croacia. - Crédito: Difusión
Matteo Pérez celebró un bicampeonato con Dinamo Zagreb en su primera temporada en el club más ganador de Croacia. - Crédito: Difusión

Matteo Pérez Vinlöf descartó, por ahora, representar a la selección peruana y reafirmó su decisión de competir por Suecia. El lateral izquierdo, nacido en Estocolmo y con padre peruano, explicó que su prioridad es llegar al bloque escandinavo, al que ya ha representado en categorías menores.

El defensor del Dinamo Zagreb había sido buscado sin mayor éxito por la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para sus categorías juveniles. Su elección responde a que nació y se formó en Suecia, aunque conserva vínculos familiares y culturales con Perú. El futuro dependerá de su decisión personal, ignorando cualquier recomendación de su núcleo familiar.

Pérez Vinlöf, de menos a más

Tras un esplendoroso recorrido en el Austria Viena, afianzándose como titular indiscutible, Matteo Pérez Vinlöf dio un paso más exigente al incorporarse al Dinamo Zagreb, institución que necesitaba como oxígeno a una alternativa en el flanco izquierdo de la defensa.

Por juventud y proyección, Matteo era una opción interesante. Abrochado el acuerdo, el futbolista de ascendencia peruana fue sumando minutos de calidad e intercalando espacio con el titular Bruno Goda, quien por liderazgo era la principal carta para conformar el bloque bajo.

Matteo Pérez llegó a Dinamo Zagreb como una incorporación estructural en defensa. - Crédito: Pixsell
Matteo Pérez llegó a Dinamo Zagreb como una incorporación estructural en defensa. - Crédito: Pixsell

Aun así, Pérez Vinlöf totalizó 32 partidos y fue un puntual sustancial entrando de cambio para resolver situaciones entrampadas gracias a su potencia desbocada. De ahí que celebrase con euforia los títulos conseguidos en el periodo anterior.

En la actualidad, Matteo Pérez ha demostrado un crecimiento importante y se ha adaptado a las exigencias del Dinamo Zagreb. Es cuestión de tiempo para que se consolide al 100% y pueda transformarse en un activo fuerte para la institución.

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