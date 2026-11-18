Bassco Soyer, en agenda de Alianza Lima y Universitario para Liga 1 2027. - Crédito: ITEA

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Claramente, Bassco Soyer es uno de los futbolistas más apreciados en la interna de la Federación Peruana de Fútbol. Su juventud y condiciones invitan a confiar en una evolución favorable, la cual puede realizarse sin mayores inconvenientes en el Gil Vicente (POR).

Sin embargo, una desafortunada lesión en el codo impidió su ciclo de ascenso en el plantel principal y ha retornado al bloque U23 a la espera de volver a asomarse a la consideración de Luís Pinto, quien observa plenamente su alza.

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Bassco Soyer se lució con una exhibición ante Portimonense, por la sexta fecha de la Liga Next Gen 2026/27. - Crédito: Gil Vicente

Sin espacio, de momento, en la élite, a Soyer solo le queda seguir picando piedra en la reserva, aunque ha surgido una opción para que vuelva a ganar protagonismo, solo que lejos de Portugal; en concreto, en su natal fútbol peruano.

De acuerdo con una información propalada desde el programa Fútbol Champán, los clubes más grandes de la Liga 1 están obsesionados por hacerse con los servicios de Bassco bajo una modalidad de préstamo.

Alianza Lima y Universitario, tras los pasos del joven proyecto peruano del Gil Vicente. | VIDEO: Fútbol Champán

Evidentemente la referencia recayó en Alianza Lima, club que formó al mediocentro ofensivo hasta darle paso entre los profesionales, y Universitario de Deportes. La medida, sin duda, cobra mucho sentido al conocerse que en el siguiente curso será obligatorio contar en campo con un futbolista U23 o menor.

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La imprevista pretensión de ambos elencos, a muy buen seguro, debe generar una importante valoración en un Bassco Soyer que está obligado a sumar minutos en una categoría más llamativa, aunque no es menos cierto que en su mente prevalece la idea de mantenerse en Europa.

Bassco Soyer sumó minutos de calidad con la selección peruana. - Crédito: ITEA

Firme en Barcelos

La realidad dicta que por nada del mundo Soyer se moverá de Gil Vicente. Así tenga que volver a empezar en la disciplina reservista, el peruano está decidido a seguir implacable en Barcelos. Sabe que allí tiene la llave para una eclosión total.

Las primeras señales alentadoras de que podría alternar en la Primeira Liga llegaron nada más cuando con 18 años integró el plantel U23 y con un ritmo goleador primoroso e inusitado por su calidad de sudamericano.

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El peruano, de 19 años, sigue a lo suyo en una nueva temporada del circuito Sub-23. | VIDEO: AGREF

Está de más decir que gracias a su ritmo anotador, reflejado en 12 goles y 8 asistencias en 29 duelos oficiales, el Gil Vicente alzó un histórico título al coronarse campeón de la Liga Revelação.

En ese mismo escenario, además, Bassco Soyer adoptó una nueva condición física y se convirtió en un futbolista con mayores hechuras, dejando atrás ese aspecto liviano que lo caracterizaba en el medio local.

Bassco Soyer rompió moldes en Gil Vicente U23. - Crédito: Difusión

Por tales razones, resulta más que inexplicable que el peruano vire a un certamen del que salió sin mayor experiencia y reclamando mayor protagonismo por su juventud. Su foco actual es ir a por los galones en la máxima categoría de Portugal en un corto plazo para hacerse de un espacio en la selección peruana.

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Mientras tanto, Soyer seguirá aferrándose a la constancia, resiliencia y tenacidad a fin de que en el momento menos esperado el CT del líder Luís Pinto lo promueva definitivamente en un Gil Vicente que está decidido a seguir progresando en la Liga NOS 2026/27.