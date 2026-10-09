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DT del Gil Vicente elogió debut de Bassco Soyer con Perú y destacó presencia de Mano Menezes: “Lo entrena alguien con años de experiencia”

Luís Pinto ha quedado maravillado por el estreno oficial del volante, de 19 años, en la tercera ventana FIFA de selecciones, pero sobre todo está reconfortado porque su talento será explotado por un profesional al cual respeta por su reconocida trayectoria en la región

Luís Pinto ha elogiado el talento de Bassco Soyer y la experiencia de Mano Menezes como seleccionador de Perú. - Crédito: Gil Vicente / ITEA
Luís Pinto ha elogiado el talento de Bassco Soyer y la experiencia de Mano Menezes como seleccionador de Perú. - Crédito: Gil Vicente / ITEA
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Luís Pinto no solo se ha dedicado a intensificar los entrenamientos de Gil Vicente durante el receso internacional, también se ha dado el tiempo para seguir con detenimiento la participación de Bassco Soyer con la selección peruana en la tercera ventana de selecciones.

En declaraciones recogidas por ‘Récord’, el entrenador del club de Barcelos ha compartido su alegría por el inicio de la historia del peruano con el combinado nacional toda vez que ha dejado en claro que es un puntual muy valorado en los ‘gallos’ por sus loables condiciones.

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Bassco Soyer sumó minutos de calidad con la selección peruana. - Crédito: ITEA
Bassco Soyer sumó minutos de calidad con la selección peruana. - Crédito: ITEA

Bassco ya ha entrenado con nosotros y todos aquí estamos contentos de que sea internacional. Todos los jugadores sueñan con esto cuando son jóvenes, es un logro fantástico”, indicó Pinto.

Soyer, de 19 años, cambió de categoría en un solo año después de romper esquemas en la cantera; sin embargo, un accidente durante sus primeras prácticas con el plantel central lo desmarcó. Aun así, el técnico portugués confía en que pronto lo tendrá nuevamente a sus órdenes, aunque para ello deberá redoblar esfuerzos.

El mediocentro, de 19 años, ha dejado atrás una fractura de brazo y ahora se centra en el futuro inmediato. | VIDEO: Gil Vicente

Tiene que seguir haciendo su trabajo. Regresó de una lesión de codo sufrida en la tercera sesión de entrenamiento y se integró inmediatamente, aunque no pudo seguir el ritmo del proceso inicial, pero volvió. Tiene que seguir luchando por su puesto, pero su debut es una prueba de su competencia y calidad”, dijo.

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Juega a favor de Bassco Soyer contar como mentor en Perú con Mano Menezes, un profesional que ha sido aplaudido por Luís Pinto: “Lo entrena alguien con años y años de experiencia en el fútbol, eso es muy importante y una verdadera prueba de su talento. Estamos atentos, si se lo gana tendrá la oportunidad de jugar”.

Bassco Soyer ha iniciado su camino en la selección peruana. - Crédito: ITEA
Bassco Soyer ha iniciado su camino en la selección peruana. - Crédito: ITEA

Soyer demoledor

Sin alternar con regularidad en Alianza Lima, pero con una incontestable proyección, demostrada en el pasado Campeonato Sudamericano U17, Bassco Soyer despertó la atención del Gil Vicente y en cuestión de días cruzaron documentos para formalizar un traspaso.

Aunque el movimiento llegó de manera inesperada, Soyer demostró un entero profesionalismo para asumir su nuevo desafío. Debido a que su llegada suponía su primera experiencia en el extranjero, el área deportiva de la institución decidió que el peruano recalase en la reserva.

El peruano, de 19 años, sigue a lo suyo en una nueva temporada del circuito Sub-23. | VIDEO: AGREF

Si bien Bassco era de los puntuales más precoces del bloque, compuesto en su mayoría por jugadores cercanos a los 23 años, se transformó en uno de los nombres propios del elenco tras demostrar un ritmo goleador alucinante a lo largo del periodo 2025/26.

Su capacidad para producir anotaciones se dio a relucir en la Liga Revelação y mantuvo esa línea en la Taça Revelação, cuyo galardón acabó en sus manos, tras superar en la final a CD Santa Clara.

Bassco Soyer se coronó campeón de la Taca Revelacao con Gil Vicente. - Crédito: IA
Bassco Soyer se coronó campeón de la Taca Revelacao con Gil Vicente. - Crédito: IA

Convertido en una de las grandes referencias de la U23, regalando cerca de un lustro de años, Bassco Soyer fue ascendido por órdenes de Luís Pinto al plantel principal, pero una lesión en la tercera sesión impidió su progresión.

Aunque el ritmo fue frenado, el joven seleccionado peruano retornó temporalmente a la reserva y ahí ha comenzado a lo suyo: golear. En tres jornadas disputadas, ya registra una conquista y apunta a seguir en la ola del éxito hasta que vuelva a ser promovido en Gil Vicente.

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