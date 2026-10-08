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Bassco Soyer demuestra su felicidad por debutar con Perú en una gira esperpéntica, aunque advierte: “Mucho por trabajar”

Por puro rendimiento en el plantel de reserva del Gil Vicente, al que fue ascendido a inicios de la nueva temporada, el peruano fue llamado por primera vez por Mano Menezes en una expedición fallida

Bassco Soyer ha iniciado su camino en la selección peruana. - Crédito: ITEA
Bassco Soyer ha iniciado su camino en la selección peruana. - Crédito: ITEA
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El esfuerzo de Bassco Soyer en la cantera del Gil Vicente, donde exhibió un ritmo demoledor en su primera aventura en el exterior, se vio recompensado con su primer llamamiento a la selección peruana. El entrenador Mano Menezes valoró su rendimiento y proyección, lo que le permitió sumarse a una ventana internacional, que acabó siendo un auténtico suplicio.

De los cuatro partidos amistosos disputados, Soyer participó en dos, aunque no lo hizo como titular. Frente a Estados Unidos, ensayo que marcó la marcha negra de Perú, entró de cambio para sumar algo más e media hora de juego, y repitió fórmula en la derrota a manos de Canadá, pero su presencia fue un poco mayor al afrontar un periodo completo.

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Bassco Soyer sumó minutos de calidad con la selección peruana. - Crédito: ITEA
Bassco Soyer sumó minutos de calidad con la selección peruana. - Crédito: ITEA

Culminada la ardua concentración por Norteamérica, cada uno de los convocados volvió su club, mientras se hacía la reflexión correspondiente por la pesadilla vivida. Bassco no fue la excepción y a través de un post de Instagram reconoció que debían mejorar, aunque esa situación no impidió su medido festejo por dar inicio a su historia con la ‘bicolor’.

Qué sueño poder vestirte, Blanquirroja”, escribió Soyer para luego añadir “mucho por trabajar para poder ayudar a llevar a esa bandera a donde pertenece”.

Para que Bassco contribuya con ese anhelo, evidentemente, deberá seguir esforzándose en Barcelos y conseguir ese paso definitivo del ascenso irremediable con Gil Vicente. Capacidades goleadoras posee y han quedado demostradas en una Liga Revelação que le ha quedado corta.

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Aquel desempeño, desde luego, no pasa inadvertido por el comando técnico del club luso, aunque para que se dé la promoción total debe exhibir factores diferenciales. Al menos el haber sido citado con la selección peruana es un buen indicador dentro de su progresión.

Bassco Soyer entrenándose con Perú durante la última gira por Norteamérica. - Crédito: ITEA
Bassco Soyer entrenándose con Perú durante la última gira por Norteamérica. - Crédito: ITEA

Planificaciones

Atrás quedan los cuatro duelos de fogueo de la 3era ventana internacional de selecciones. Desde la Federación Peruana de Fútbol, ahora, se trabaja con urgencia para perfilar nuevos partidos con miras al siguiente parón FIFA, que será a mediados del siguiente mes.

Aunque los rivales aún no se encuentran definidos, el entrenador Mano Menezes tiene en mente que los próximos ensayos se lleven a cabo en una ciudad de altura como Cusco, para dar inicio al nuevo proyecto que busca volcarse en las Eliminatorias 2030.

Que no resulte extraño, eso sí, que los contrincantes elegidos sean más asequibles en cuanto a nivel y competitividad, considerando que el seleccionador nacional externó la necesidad de enfrentar rivales de ese corte para revitalizar a una disminuida ‘bicolor’.

El tramo de Menezes a los mandos de la selección peruana puede considerarse desastroso. Solo ha conseguido una victoria y luego su registro se divide en más derrotas que igualadas.

Mano Menezes charlando con Marcos López luego de la derrota ante Colombia en Miami.
Mano Menezes charlando con Marcos López luego de la derrota ante Colombia en Miami. Crédito: Agencias

A falta de poco menos de un año para el inicio de las Clasificatorias Sudamericanas, la sensación alrededor de la ‘blanquirroja’ es de extrema preocupación, ya que no se percibe una dirección clara en lo que a fútbol respecta.

Mano Menezes ha prometido que luchará como el que más para devolver a Perú a una Copa del Mundo, a la que no acude desde 2018, pero atestiguando su proceso se antoja más que complicada la misión.

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