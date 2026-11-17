¿Qué dijo Jean Ferrari sobre la goleada 9-0 que sufrió Perú con Brasil?

Guardar

La selección peruana Sub 20 sufrió dos derrotas ante Brasil durante sus amistosos internacionales de preparación para el Campeonato Sudamericano 2027. El primer encuentro terminó con un 2-0 a favor del conjunto brasileño. En el segundo partido, la ‘bicolor’ cayó por 9-0.

¿Qué dijo Jean Ferrari tras lamentable goleada que sufrió Perú?

Jean Ferrari pidió analizar la caída de Perú sub-20 ante Brasil y sostuvo que los amistosos de preparación permiten evaluar alternativas tácticas y la respuesta de los futbolistas.

PUBLICIDAD

El director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) se pronunció después del resultado adverso que sufrió la selección juvenil en su segundo partido ante el conjunto brasileño.

Ferrari afirmó que esta clase de encuentros sirve para probar sistemas de juego y observar el carácter de los jugadores frente a una exigencia mayor. El dirigente remarcó que el equipo quedó expuesto por el marcador, aunque consideró necesario revisar a fondo lo ocurrido en ese compromiso.

“Los amistosos son para probar sistemas, carácter de jugadores, comportamientos cuando usan la sagrada bicolor, en ese sentido, siempre estaremos expuestos a buenos o malos resultados, la sub 20 hoy es para analizar más a fondo, fueron 2 juegos en Brasil, sacaremos conclusiones”, publicó el directivo en sus redes sociales.

PUBLICIDAD

El mensaje de Jean Ferrari tras goleada que sufrió Perú ante Brasil.

Así fue la dura goleada que obtuvo Perú frente Brasil

La selección peruana Sub 20 cayó 9-0 ante Brasil en el segundo amistoso de la serie disputado en el estadio Olímpico de Pará, bajo la conducción de Tiago Kosloski.

El resultado cerró la doble jornada de preparación con dos derrotas para la Bicolor, que se alista para el próximo Sudamericano de la categoría.

El equipo brasileño dominó el desarrollo del encuentro y convirtió nueve goles. Perú no encontró respuestas para contener el ataque local ni para modificar el curso del partido.

Perú U20 fue vapuleado 9-0 por su par de Brasil, en Belem. - Crédito: AFP

La formación peruana tuvo a Fabrisio Mesías en el arco. La defensa estuvo compuesta por Joaquín Verde, Samuel Pereda, Jussepi García y Duham Ballumbrosio.

En el mediocampo jugaron Philipp Eisele, Gerson Castillo y Piero Cari. Joao Cuenca, Christopher Loayza y Nicolás Rengifo integraron el frente ofensivo.

Andrey marcó tres goles para Brasil, mientras que Robinho Jr. anotó dos veces. Matheos Ferreira, Juan Nunes y Yuri Leles completaron la cuenta del conjunto local.

PUBLICIDAD

El noveno tanto llegó a partir de un autogol de Samuel Pereda. La caída dejó a Perú con aspectos por corregir antes de afrontar el torneo continental juvenil.

Perú U20 no fue rival para Brasil U20. - Crédito: FPF

Grupo de Perú en el Campeonato Sudamericano 2027

Perú sub 20 integrará el Grupo A del Sudamericano 2027 junto con Colombia, Paraguay, Chile y Ecuador. El certamen tendrá un sistema de competencia distinto al de ediciones anteriores, con una primera fase y una etapa final.

Los 10 participantes se repartirán en dos grupos de cinco selecciones. Cada equipo enfrentará una sola vez a sus cuatro rivales de zona.

Los cuatro primeros de cada grupo accederán a la instancia decisiva, que reunirá a ocho seleccionados.

La Fase Final incluirá semifinales, partidos preclasificatorios y encuentros clasificatorios para la Copa Mundial Sub 20 de la FIFA 2027, además del duelo que definirá al campeón.

PUBLICIDAD

La cuenta oficial de la selección peruana compartió el grupo de la 'bicolor' en el Campeonato Sudamericano sub 20. Crédito: La Bicolor.