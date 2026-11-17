Géminis tomó impulso con la presencia de Natalia Málaga y consiguió su primer triunfo en la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Crédito: FPV

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Deportivo Géminis consiguió su primera victoria en la Liga Peruana de Vóley 2026/27 y dejó atrás un complicado inicio de temporada. El equipo de Comas derrotó 3-1 a Atlético Atenea por la quinta fecha de la Fase 1 y encontró motivos para recuperar la confianza. Tras el encuentro, la dominicana Florangel Terrero destacó la importancia del resultado y resaltó la influencia de Natalia Málaga en el grupo.

La atacante reconoció que el triunfo era necesario para salir de los últimos puestos de la clasificación y empezar a recuperar terreno en el campeonato. “Honestamente es sumamente importante ganar el partido, porque subimos en la tabla y estábamos en la colita. Vamos subiendo como espuma”, expresó luego del compromiso.

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Uno de los aspectos que más llamó la atención de sus declaraciones fue el respaldo que mostró hacia Natalia Málaga, quien volvió a dirigir al equipo después de ausentarse durante las tres primeras jornadas. Para Terrero, contar con la entrenadora en el banquillo representa un impulso anímico importante para las jugadoras.

“¿Con Natalia al mando, qué barco se va a hundir? Vamos pasito a pasito, pero se puede”, manifestó con entusiasmo. La voleibolista también aseguró que la presencia de Málaga generó un cambio en la mentalidad del plantel, que ahora busca responder a las exigencias de su entrenadora dentro de la cancha.

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“Definitivamente cambió el chip con Natalia, ustedes lo vieron. Nosotras queremos hacer los puntos sí o sí porque no solamente está complacernos a nosotras mismas y al público, sino también para complacerla a ella”, agregó.

La voleibolista dominicana compartió sus sensaciones tras el primer triunfo de la temporada en la Liga Peruana de Vóley. (Video: Dosis de Voleibol)

Florangel Terrero destacó la motivación de Natalia Málaga en Géminis

La dominicana también se refirió al papel que cumple la entrenadora en el aspecto emocional del equipo. Consideró que los resultados positivos son fundamentales para fortalecer la confianza de las deportistas y mantenerlas motivadas durante la competencia.

“¿Quién mejor que Natalia para que nos anime? Yo siempre he sabido que el mejor psicólogo es el que gana juegos. Y mientras tú mejor juegas, más te va a enchufar”, comentó.

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En esa misma línea, Terrero explicó que el grupo tenía una motivación especial para conseguir su primera celebración en el torneo, después de encadenar tres derrotas en las jornadas iniciales y volver a perder en el regreso de Málaga al banquillo.

“Teníamos las ganas de querer ganar, las ganas de por fin tener una victoria y demostrar que nosotras sí podemos”, sostuvo sobre el encuentro frente a Atlético Atenea.

Florangel Terrero habló de su lesión

Otro de los temas abordados por la voleibolista fue su estado físico. Terrero reveló que sufrió un pequeño desgarro de grado uno, aunque aseguró que se encuentra prácticamente recuperada y que la lesión no será un impedimento para continuar aportando al equipo.

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“Para mí eso no va a ser un obstáculo. Yo lo que quiero es jugar, sentirme que aporto. Si yo puedo caminar, voy a seguir jugando. Si yo no puedo caminar, esa va a ser la única manera de la cual yo no voy a jugar”, afirmó.

Florangel Terrero y sus compañeras de Géminis celebrando. Crédito: FPV

La dominicana también llevó tranquilidad sobre la gravedad de la dolencia y explicó que viene siguiendo un tratamiento para recuperarse por completo. “Era un desgarro de grado uno, no era nada peligroso. Gracias a Dios con tratamiento se arregla y pues estamos aquí”, señaló.

Con este primer triunfo, Deportivo Géminis busca dejar atrás su mal arranque y escalar posiciones en la Liga Peruana de Vóley. Las palabras de Terrero reflejan la confianza que existe en el grupo tras la victoria y el respaldo que las jugadoras le brindan a Natalia Málaga para afrontar lo que resta de la temporada.

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