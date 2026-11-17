Eddie Fleischman se refirió a la renovación de Pablo Guede en Alianza Lima.

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Alianza Lima se alista para afrontar la final de la Liga 1 2026, pero deberá esperar para conocer a su rival. Universitario de Deportes, Sporting Cristal y Sport Huancayo lucharán por el Torneo Clausura en la última fecha y se determinará si habrá semifinal o definición directa.

Mientras tanto, se viene especulando sobre el futuro de Pablo Guede en Matute. El técnico argentino termina contrato a fin de año, y el debate se abrió debido a que si debe quedarse o salir pese a que salga campeón o no.

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Eddie Fleischman marcó su postura al respecto y puntualizó las tres razones por las que el DT debe mantenerse el próximo año. Además, precisó que si llega un nuevo estratega podría pasar lo mismo que Universitario de Deportes con Javier Rabanal.

“Porque ya tuvo un tránsito de un año con altas y bajas, con problemas graves como el de Montevideo, pero sigue peleando por el título hasta el final. Es el que más puntos en el acumulado tuvo; es el más regular de todo el año. Y entonces, ¿por qué seguir? Porque ya conoce el plantel, ya conoce el medio, ya conoce el torneo. En vez de traer a otro que por ahí no lo conoce, recién tiene que tomar ese primer año de adaptación; prefiero tener un técnico ya adaptado al torneo. Saliendo o no campeón. Si voy a traer un técnico, mira lo que pasó con la U esta temporada", apuntó el ‘Colorado’ en el programa ‘Juego Cruzado’.

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El periodista deportivo analizó la campaña del DT argentino con los 'blanquiazules'. (Juego Cruzado)

Alianza Lima vs FC Cajamarca: día y hora del partido

Alianza Lima recibirá a FC Cajamarca en el Estadio Alejandro Villanueva para cerrar su participación en el Torneo Clausura 2026. El equipo blanquiazul afrontará el encuentro con la mira puesta en su próxima disputa por el título nacional.

El cuadro cajamarquino, en cambio, llegará con la necesidad de conseguir un resultado que le permita sostener sus opciones de permanencia en la Liga 1.

El partido se jugará el sábado 21 de noviembre en el Estadio Alejandro Villanueva. El inicio del duelo entre Alianza Lima y FC Cajamarca está programado para las 15.30 horas de Perú.

Alianza Lima se medirá con FC Cajamarca por la fecha 17 del Torneo Clausura 2026.

¿Cuándo se jugarán las semifinales y finales de la Liga 1 2026?

La Liga 1 definirá su calendario de playoffs tras la última fecha del Torneo Clausura 2026, que establecerá si el campeonato requiere semifinales antes de la final.

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Si se disputan esas series, los cruces tendrán partidos de ida y vuelta. El primer duelo está previsto para el domingo 29 de noviembre y la revancha se jugará el viernes 4 de diciembre.

La definición por el título también se resolverá en dos encuentros. La ida de la final quedó programada para el martes 8 de diciembre, mientras que el segundo partido será el domingo 13 de diciembre.

Los tres equipos lucharán para quedarse con el trofeo en la última fecha del campeonato. (L1 Max)

El sistema contempla eliminatorias a dos partidos tanto en las semifinales como en la final del campeonato.

La última jornada del Clausura determinará si los equipos deben afrontar la instancia previa o si la definición puede avanzar directamente hacia una serie final.

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Si la tabla establece que corresponde una final directa, el primer partido se jugará el domingo 29 de noviembre.

El cierre del campeonato se disputará el domingo 6 de diciembre en el estadio Alejandro Villanueva.

El periodista cuestionó que la FPF no liberara esos cupos para convocar jugadores en plenitud física, pese a que los partes médicos de Alianza Lima proyectan semanas de recuperación para ambos futbolistas. (Alianza Lima)