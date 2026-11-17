Los asistentes podrán acceder gratuitamente al CUL, orientación laboral, Bolsa de Trabajo de Empleos Perú, CAPACÍTA-T y Mi Carrera - Créditos: MTPE.

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El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) organizará cuatro ferias laborales entre el 17 y el 20 de noviembre en Moquegua, Amazonas, Áncash y Arequipa. Las actividades reunirán a 130 empresas que pondrán a disposición más de 8.800 vacantes de empleo formal para personas interesadas en incorporarse al mercado laboral. Los asistentes podrán conocer los requisitos de cada puesto y establecer contacto directo con representantes de las compañías.

La programación recorrerá cuatro ciudades del país: Moquegua, Bagua Grande, Chimbote y Camaná. En cada sede se habilitarán espacios de orientación para quienes necesiten fortalecer su perfil profesional, identificar alternativas de capacitación o recibir recomendaciones antes de participar en una convocatoria. Además, los visitantes tendrán acceso a servicios gratuitos destinados a facilitar su inserción laboral.

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Moquegua inicia el recorrido

La primera jornada se desarrollará este martes 17 de noviembre en la explanada del Gobierno Regional de Moquegua, situada en Malecón Mariscal 1-B s/n. En este punto participarán 40 compañías, las cuales ofrecerán más de 600 oportunidades para quienes cumplan con los perfiles solicitados. La atención se efectuará desde las 8 a. m. hasta las 4 p. m.

Los interesados podrán acudir al recinto durante el horario establecido para revisar las propuestas disponibles y conversar con los representantes de las organizaciones participantes. Esta modalidad permitirá conocer de primera mano las condiciones de cada plaza, así como los documentos o conocimientos requeridos para avanzar en una eventual selección.

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El MTPE realizará cuatro ferias laborales del 17 al 20 de noviembre en Moquegua, Amazonas, Áncash y Arequipa - Créditos: Ministerio de Trabajo.

Bagua Grande recibirá la segunda actividad

El miércoles 18 de noviembre, la iniciativa continuará en Bagua Grande, provincia de Utcubamba, en Amazonas. La Feria Laboral Productiva se instalará en la plaza de Armas, frente a la municipalidad, donde 40 entidades ofrecerán más de 100 puestos. El público podrá acercarse entre las 9 a. m. y las 4 p. m.

Además de revisar las alternativas disponibles, los asistentes tendrán la posibilidad de acceder a orientación vinculada con la búsqueda de trabajo. Esta atención puede resultar útil para quienes desean conocer mejor las herramientas ofrecidas por el sector público antes de iniciar una postulación o actualizar su información profesional.

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Chimbote concentrará más de 8 000 oportunidades

El jueves 19 de noviembre llegará la fecha con la mayor cantidad de plazas de toda la agenda. Chimbote, en Áncash, será escenario de una megaferia que contará con la participación de 40 empresas y más de 8 000 vacantes. El encuentro tendrá lugar en la Plaza de Armas de la ciudad, de 9 a. m. a 7 p. m.

La amplia oferta convierte a esta convocatoria en una de las principales actividades de la programación. Las personas que asistan podrán comparar distintos perfiles solicitados por los empleadores y verificar cuáles se ajustan a su experiencia, preparación académica o competencias. También podrán consultar directamente cualquier duda relacionada con las convocatorias.

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130 empresas ofrecerán más de 8.800 vacantes de empleo formal durante estas jornadas - Créditos: MTPE.

Camaná cerrará la agenda

El viernes 20 de noviembre, las actividades concluirán en Camaná, Arequipa. La feria se realizará en la Municipalidad de Camaná, ubicada en el jirón Puente Grau N.º 122. En esta última sede participarán 10 empresas, con una oferta superior a 100 puestos. La atención será de 10 a. m. a 3 p. m.

Durante las cuatro fechas, los ciudadanos también podrán acceder gratuitamente al certificado único laboral (CUL), documento que concentra información sobre antecedentes, trayectoria educativa y experiencia laboral. Esta constancia puede ser utilizada durante procesos de contratación para acreditar datos relevantes ante potenciales empleadores.

¿Qué otros servicios estarán disponibles?

El público podrá recibir asesoría para mejorar su búsqueda de empleo y conocer la Bolsa de Trabajo de Empleos Perú, plataforma que reúne convocatorias de distintas organizaciones. De esta manera, quienes no encuentren una alternativa acorde con su perfil durante la jornada podrán continuar revisando otras opciones mediante este servicio.

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Asimismo, habrá información sobre CAPACÍTA-T, iniciativa que ofrece cursos gratuitos para fortalecer conocimientos y competencias. Los visitantes también podrán conocer Mi Carrera, plataforma que permite explorar alternativas de formación técnica y universitaria, además de consultar datos sobre remuneraciones y demanda laboral. Estas herramientas buscan complementar las oportunidades de contratación con recursos que contribuyan a una mejor planificación de la trayectoria profesional.