Bernie Navarro, embajador de Estados Unidos en Perú, reveló el breve encuentro que mantuvo con el papa León XIV durante la visita apostólica del pontífice al país

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El embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, reveló este lunes el fugaz encuentro que mantuvo con el papa León XIV durante su visita apostólica al país, que concluyó hace poco con una misa multitudinaria ante un millón y medio de fieles en la base aérea de Las Palmas, en Lima.

El diplomático compartió imágenes del momento, en las que se observa un breve saludo, un apretón de manos y la bendición de un rosario durante la vigilia que el pontífice presidió el pasado jueves con cerca de 60.000 jóvenes en el Estadio Nacional.

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En las tomas difundidas por la sede diplomática de Washington en Perú, que hasta ahora no habían trascendido públicamente, aparece León XIV cuando desciende de un vehículo oficial de su comitiva y se acerca a saludar a Navarro.

El representante estadounidense vestía ropa deportiva y una gorra cuando el pontífice advirtió su presencia, se acercó a saludarlo y le estrechó la mano. Acto seguido, saludó a otra integrante de la delegación diplomática, quien le entregó un rosario que León XIV bendijo.

El diplomático difundió imágenes inéditas del saludo, ocurrido durante la vigilia que el papa presidió el pasado jueves ante cerca de 60.000 jóvenes en el Estadio Nacional

La publicación se difundió poco después de las 13:00 horas, cuando el papa, nacido en Chicago (Estados Unidos), se encontraba en la última jornada de su visita al Perú y se preparaba para emprender el vuelo de regreso a Roma.

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El representante de la administración de Donald Trump acompañó las imágenes con un breve mensaje que resumió su reacción ante el encuentro: “Sin palabras. Gracias, papa León”.

En desarrolo.