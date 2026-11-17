El programa de Magaly Medina difundió imágenes del recorrido que ambos realizaron después de salir de dos locales nocturnos. El exchico reality negó que hubieran estado solos y sostuvo que compartieron una salida con amigos. ATV/ Magaly TV La Firme.

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Israel Dreyfus volvió a llamar la atención de las cámaras de espectáculos luego de ser captado durante una extensa salida nocturna junto a una misteriosa joven. El exchico reality fue registrado en dos locales de Barranco y Miraflores, donde compartió varias horas con la mujer.

Sin embargo, lo que más llamó la atención ocurrió al amanecer, cuando ambos abandonaron el establecimiento, continuaron el recorrido juntos y terminaron ingresando a un edificio en Barranco.

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Israel Dreyfus fue captado con una joven hasta las 5 de la mañana. Captura: Magaly TV La Firme.

Consultado por las imágenes difundidas en el programa ‘Magaly TV, la firme’ este 16 de noviembre, el también personaje televisivo reconoció que conoce a la joven desde hace tiempo, aunque evitó revelar su identidad porque no pertenece al ambiente artístico.

Israel Dreyfus fue captado con una joven hasta las 5 de la mañana. Captura: Magaly TV La Firme.

La salida se produjo el último viernes y se extendió hasta las primeras horas del sábado. Todo comenzó cuando Dreyfus compartió en sus historias de Instagram un video en el que aparecían dos copas durante una reunión en una discoteca de Barranco. La publicación dejó ver que se encontraba disfrutando de una noche de diversión, aunque en ese momento no brindó mayores detalles sobre las personas que lo acompañaban.

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Israel Dreyfus fue captado con una joven hasta las 5 de la mañana. Captura: Magaly TV La Firme.

Horas después, las cámaras del espacio conducido por Magaly Medina lo ubicaron en otro establecimiento nocturno, esta vez en Miraflores. Allí, el exintegrante de ‘Combate’ fue captado junto a una joven cuya identidad no fue revelada. Las imágenes mostraron la cercanía que existía entre ambos y registraron un momento en el que ella lo abrazó por el cuello mientras compartían la noche.

La actitud de ambos llamó la atención del equipo de televisión, que siguió sus movimientos durante el recorrido. Dreyfus se mostró cómodo con la compañía de la mujer, con quien permaneció durante varias horas. Aunque no se conocía públicamente quién era su acompañante, las escenas difundidas dejaron ver que tenían confianza y que la salida no se limitó a un encuentro breve en el local nocturno.

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Israel Dreyfus fue captado con una joven hasta las 5 de la mañana. Captura: Magaly TV La Firme.

Israel Dreyfus fue captado con una joven hasta las 5 de la mañana

La jornada continuó durante varias horas y, alrededor de las 5:00 a. m. del sábado, Israel Dreyfus y la joven abandonaron el establecimiento. Antes de retirarse, ambos se encontraron con un grupo de amigos que también había participado de la reunión. Las imágenes mostraron que compartieron unos momentos con ellos y luego se despidieron.

Sin embargo, el exchico reality no se marchó junto al grupo. Después de ese encuentro, continuó su recorrido acompañado de la misma mujer con quien había sido captado durante la noche. La secuencia despertó el interés de las cámaras de espectáculos, que registraron los siguientes movimientos de ambos fuera del local.

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Minutos después, Dreyfus y su acompañante abordaron un taxi que los trasladó hasta una avenida de Barranco. Al llegar a su destino, el personaje televisivo extendió la mano para ayudar a la joven a bajar del vehículo. El gesto fue registrado por las cámaras y se convirtió en uno de los momentos más comentados de la secuencia.

Israel Dreyfus fue captado con una joven hasta las 5 de la mañana. Captura: Magaly TV La Firme.

Una vez fuera del automóvil, ambos cruzaron la pista tomados de la mano. La cercanía se mantuvo durante el trayecto y continuaron caminando juntos hasta llegar a un edificio de la zona. Según las imágenes difundidas por el programa de Magaly Medina, el ingreso al inmueble se produjo aproximadamente a las 5:40 a. m.

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El registro televisivo mostró a Israel Dreyfus y a la joven entrando juntos al edificio después de haber compartido varias horas de diversión. La secuencia no permitió establecer qué ocurrió en el interior del inmueble, pero sí evidenció que ambos continuaron juntos después de despedirse de sus amigos y abandonar el local nocturno.

Israel Dreyfus fue captado con una joven hasta las 5 de la mañana. Captura: Magaly TV La Firme.

Horas más tarde, la mujer fue captada cuando se retiraba del edificio. De acuerdo con las imágenes presentadas en el programa, salió con la misma vestimenta que llevaba durante la noche anterior, lo que permitió reconstruir parte de la secuencia desde su llegada hasta su salida del lugar.

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La difusión de estas escenas generó interrogantes sobre la identidad de la acompañante y la relación que mantiene con el exchico reality. No obstante, Dreyfus decidió no revelar su nombre cuando fue consultado por el equipo de televisión. Su explicación fue que la joven no pertenece al mundo del espectáculo y, por lo tanto, prefería mantener su identidad en reserva.

Israel Dreyfus fue captado con una joven hasta las 5 de la mañana. Captura: Magaly TV La Firme.

¿Qué dijo Israel Dreyfus sobre la misteriosa mujer?

Después de la difusión de las imágenes, las cámaras de ‘Magaly TV, la firme’ abordaron a Israel Dreyfus para conocer su versión sobre la salida nocturna. El exchico reality restó importancia a las muestras de cercanía que se observaron durante el recorrido y aseguró que no se trató de un encuentro a solas con la joven.

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Al ser consultado sobre quién era su acompañante, reconoció que ambos se conocen desde hace tiempo. Sin embargo, dejó claro que no tenía intención de revelar su nombre, precisamente porque ella no es una persona conocida públicamente.

Israel Dreyfus fue captado con una joven hasta las 5 de la mañana. Captura: Magaly TV La Firme.

“Nos conocemos hace un tiempo. No puedo dar su nombre porque no es figura pública, obviamente, pero no lo voy a poner”, explicó.

Otro de los aspectos por los que fue consultado fue el hecho de que ambos caminaran tomados de la mano después de abandonar el taxi. Las imágenes mostraron que el exchico reality extendió el brazo para ayudar a la mujer a bajar del vehículo y que luego continuaron juntos por la calle.

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Ante la pregunta sobre ese gesto, Dreyfus explicó que simplemente estaba ayudándola a desplazarse debido a que había tomado durante la noche. De esa manera, buscó restar importancia a la escena y negó que el hecho de caminar de la mano necesariamente significara algo más sobre la naturaleza de su relación.

El exchico reality también rechazó la interpretación de que ambos hubieran pasado la madrugada solos. Según su versión, la reunión había sido una salida grupal, en la que participaron otras personas. Su explicación se produjo después de que las cámaras registraran el encuentro con sus amigos antes de que él y la joven continuaran juntos.

Israel Dreyfus fue captado con una joven hasta las 5 de la mañana. Captura: Magaly TV La Firme.