Maricarmen Guerrero habla de la interna de Universitario en Liga Peruana de Vóley y aclara que Karla Ortiz nunca fue la capitana del equipo.

Guardar

Universitario de Deportes tuvo un domingo adverso. El equipo dirigido por Paco Hervás cayó por 3-0 ante Regatas Lima, resultado que puso fin a su invicto en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. Tras el partido, surgieron versiones sobre un supuesto conflicto interno por la cinta de capitán.

Frente a esa controversia, Maricarmen Guerrero utilizó sus redes sociales para referirse al tema, que fue abordado en distintos programas deportivos. La central, una de las recientes incorporaciones del cuadro de Ate, aclaró cuál fue la sucesión de capitanas en el plantel.

PUBLICIDAD

“No sé de qué hablan, la que era capitán era Coraima. Entonces infórmense bien y si van a escuchar lo que dicen en redes, ¿cómo se dice? Tienen que revalidar o ¿no se dice así? Tienen que corroborar de que la información sea real, porque Ortiz nunca ha sido capitán, la capitán era Coraima y luego pasó a ser Mirian. Por favor”, expresó.

Con estas declaraciones, Guerrero dio su versión sobre la polémica que involucra a Karla Ortiz y Mirian Patiño, dos referentes de Universitario de Deportes.

La central aclaró que Karla Ortiz nunca fue capitana de la 'U'. Créditos: Tiktok.

Las versiones de la polémica entre Patiño y Ortiz

Todo comenzó con la ausencia de Karla Ortiz en el duelo entre Universitario de Deportes y Regatas Lima. La popular ‘Leona’ no estuvo siquiera en la banca de suplentes del Polideportivo Lucha Fuentes, en un partido en el que el equipo extrañó su presencia. Las puntas Aixa Vigil y Cat Flood no lograron encontrar la fórmula para superar el bloqueo del cuadro chorrillano.

PUBLICIDAD

La ausencia de Ortiz generó interrogantes entre los hinchas. A ello se sumó el rumor de que la experimentada voleibolista había tenido diferencias con el entrenador Paco Hervás durante la semana y que incluso había comunicado a la directiva su intención de dejar la institución.

Las versiones cobraron fuerza cuando los seguidores advirtieron que Karla Ortiz dejó de seguir a Universitario en redes sociales. También tomó distancia virtual de algunas compañeras y les retiró el ‘follow’, entre ellas Miriam Patiño, otra de las referentes del plantel.

La 'Leona' tendría diferencias con Mirian Patiño por la capitanía en la 'U'. Créditos: AquiTVO.

A partir de ello, surgieron versiones sobre un presunto conflicto entre Ortiz y Patiño por la cinta de capitana. Según esas especulaciones, la ‘Leona’ no habría estado conforme con que la líbero asumiera ese rol tras la salida de Coraima Gómez a Circolo Sportivo Italiano.

PUBLICIDAD

El periodista deportivo Julio Peña se refirió al tema durante la transmisión de reacción del partido en su canal de YouTube, AquíTVO. Primero, indicó que la ausencia de Ortiz ante Regatas Lima responde a una cuestión médica, aunque sugirió que existirían otros factores: “No es descartado y no es mentira lo del tema médico, pero hay otras cositas adicionales”, deslizó.

Luego, Peña abordó las versiones sobre la relación entre ambas voleibolistas: “Paco Hervás planteó la posibilidad de un cambio de capitana en Universitario de Deportes. La decisión se sometió a votación entre el plantel y el comando técnico, que eligieron a Mirian Patiño. La decisión no le habría caído bien a Karla Ortiz. Ella la asumió, pero después, con el inicio de la selección y de la liga, comenzaron a darse algunas actitudes que, según me cuentan, marcaron distancia entre ambas. Por ejemplo, Karla no saludaba a Miriam y mantenía una relación distante”.

PUBLICIDAD

Hasta el momento, ni Karla Ortiz ni Mirian Patiño se pronunciaron sobre las versiones que las enfrentan en la interna de Universitario de Deportes, en plena primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.