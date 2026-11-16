Hernán Barcos celebró la Copa de la Liga con Sporting Cristal, pero ambiciona el título nacional: “Estamos peleando por todo”

El 'Pirata' habló de su primer título con el cuadro 'celeste' y de lo que sigue en la Liga 1. (Video: Jax Latin Media)

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Sporting Cristal se consagró campeón de la Copa de la Liga 2026 tras vencer a Alianza Atlético en Trujillo, un título que puede darle un envión anímico a los ‘celestes’ antes de la última fecha del Torneo Clausura. Justamente, Hernán Barcos celebró la conquista y puso el foco en el próximo desafío del equipo.

“Feliz de poder conseguir un título importante, era lo que veníamos a buscar. Sabíamos que no iba a ser fácil. La verdad que tuvimos un gran rival al frente e hicieron un gran torneo, pero por suerte nos pudimos llevar la Copa nosotros”, dijo ante la prensa.

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El ‘Pirata’ señaló que el encuentro estuvo dividido para cada escuadra. “Creo que ellos hicieron un gran partido. Los primeros 45 fue casi todo de ellos y después en el segundo tiempo nos acomodamos un poco”, indicó.

Hernán Barcos fue titular en Sporting Cristal, pero no pudo anotarle a Alianza Atlético en Trujillo. - créditos: Copa de la Liga

El atacante argentino aseguró que el desenlace se resolvió por aspectos puntuales. “Son de detalles estos partidos”, para luego reconocer que el ingreso de Yoshimar Yotún fue clave. “Después la entrada de ‘Yoshi’, obviamente es fundamental para el equipo y marca la diferencia”, acotó.

Sporting Cristal con la mira en el Torneo Clausura

La Copa de la Liga representó para Hernán Barcos una señal de que el equipo mantiene objetivos vigentes durante el semestre. “Contento, que el hincha de Cristal continúe confiando en nosotros. Sabíamos que no iba a ser fácil este semestre, pero estamos peleando por todo”, declaró.

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El veterano artillero ubicó la consagración como un paso previo a la última fecha del Torneo Clausura. “Hoy (ayer) dimos el primer paso y esperemos ahora el domingo conseguir otro”, manifestó.

Así fue la celebración de los 'celestes' en el Mansiche luego de vencer 2-0 a Alianza Atlético en la final - Crédito: Bicolor .

El delantero también se refirió a los momentos complicados que atravesó Sporting Cristal. Para él, la respuesta del equipo se explica por la constancia del plantel y por el trabajo que se consolidó durante la campaña. “Creo que todo es mérito al trabajo, al profesionalismo, al cuidado que uno tiene y al gran grupo que tenemos”, sostuvo.

Hernán Barcos agregó que la confianza interna fue una de las bases del resultado. El atacante incluyó en esa valoración al técnico Roberto Mosquera, a quien atribuyó decisiones acertadas desde su llegada. “El grupo que confía, un gran entrenador que supo qué hacer cuando llegó, y la unión que tenemos es fundamental para conseguir este tipo de cosas”, afirmó.

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Tras la conquista, el ‘Pirata’ resumió su estado de ánimo con una frase breve: “Muy bien. La verdad que feliz por haber conseguido un título, algo importante para el club y esperemos seguir en este camino”.

Hernán Barcos festejó con Agustín Álvarez Wallace el título de la Copa de la Liga con Sporting Cristal. - créditos: Copa de la Liga

El mensaje de Hernán Barcos al plantel de Sporting Cristal

El delantero de 42 años dedicó una parte de sus declaraciones al resto del plantel. Su mensaje incluyó un reconocimiento a la entrega mostrada en el partido decisivo y al recorrido que permitió al equipo llegar a esta instancia. “Están de felicitaciones porque hicieron un gran partido, una gran entrega y un gran torneo”, dijo sobre sus compañeros.

Hernán Barcos hizo una mención especial para los futbolistas más jóvenes que tuvieron participación en las primeras jornadas de la Copa de la Liga. El atacante les atribuyó un aporte directo en el camino hacia la definición. “A los más jóvenes que fueron a los primeros partidos y que fueron los que nos llevaron a estar hasta acá”, expresó.

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Hernán Barcos sobre su continuidad en Sporting Cristal

La conquista de la Copa de la Liga también abrió la consulta sobre el futuro de Hernán Barcos en Sporting Cristal. El futbolista no confirmó una decisión, aunque dejó abierta la puerta a continuar en el club durante la próxima temporada. “Sí, después que termine el torneo nos sentaremos y hablaremos a ver qué hacer”, respondió.