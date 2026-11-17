Venezuela y Rusia miden fuerzas en el cierre internacional del 2026. Crédito: Agencias

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Venezuela y Rusia se enfrentarán hoy, martes 17 de noviembre, en un amistoso internacional correspondiente a la última fecha FIFA del año. La ‘vinotinto’ afrontará una exigente prueba en condición de visitante ante el combinado europeo, que buscará aprovechar su localía para cerrar su calendario internacional con una nueva victoria.

El equipo sudamericano, dirigido por Oswaldo Vizcarrondo, intentará recuperarse de su reciente derrota frente a País Vasco y mostrar una mejor versión en su segundo compromiso de noviembre. Por su parte, los rusos llegan motivados tras vencer a Uzbekistán y esperan prolongar su buen momento ante el conjunto sudamericano. Conoce todos los detalles de la transmisión del encuentro.

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Dónde ver Venezuela vs Rusia, amistoso por fecha FIFA 2026

El amistoso entre Venezuela y Rusia podrá seguirse en territorio ruso a través de Channel One Russia (Pervy Kanal), señal de televisión que transmitirá el compromiso en directo. Asimismo, los aficionados podrán verlo mediante Okko, plataforma de streaming que también contará con una cobertura especial antes y después del encuentro.

En Venezuela, los hinchas podrán seguir el partido por señal abierta a través de Televen o mediante su aplicación oficial, Televen Stream. En cambio, en Perú y otros países de Sudamérica todavía no se han confirmado canales de televisión ni plataformas digitales que cuenten con los derechos de transmisión.

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El canal venezolano se encargará de la emisión del partido amistoso FIFA.

El encuentro se disputará este martes 17 de noviembre en el Ozon Arena de Krasnodar, Rusia. El pitazo inicial está programado para las 11:00 a.m. en Perú, y las 12:00 p.m. en Venezuela. En territorio ruso, el compromiso comenzará a las 7:00 p. m.

¿Cómo llegan Venezuela y Rusia al amistoso?

La selección venezolana llega a este compromiso luego de caer por 1-0 ante País Vasco en San Mamés, en su primera presentación de la ventana internacional de noviembre. La ‘vinotinto’ no pudo encontrar el camino al gol y ahora buscará una reacción frente a un rival que también representa una prueba importante para el proceso encabezado por Oswaldo Vizcarrondo.

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Antes de ese encuentro, el combinado sudamericano había empatado sin goles frente a Jordania y Corea del Sur, mientras que anteriormente perdió por 2-1 ante Japón y consiguió una victoria por 2-0 frente a Irak. Estos resultados reflejan la necesidad del combinado llanero de recuperar contundencia en ataque y encontrar mayor regularidad en sus presentaciones.

Por su parte, Rusia atraviesa una buena racha y viene de derrotar por 3-2 a Uzbekistán en su más reciente amistoso. El equipo dirigido por Valeri Karpin también consiguió resultados destacados frente a Namibia, Irán y Trinidad y Tobago, además de empatar 3-3 ante Nigeria. De esta manera, buscará aprovechar su buen momento y hacerse fuerte ante su público.

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Venezuela cayó 1-0 ante País Vasco en su última presentación. Crédito: La Vinotinto

Venezuela y Rusia buscan cerrar el año con un triunfo

El encuentro en Krasnodar será una oportunidad para que ambos seleccionados terminen el año con buenas sensaciones. Venezuela intentará dejar atrás la derrota frente a País Vasco y aprovechar este desafío para seguir evaluando alternativas dentro de su plantel. El cuerpo técnico de Vizcarrondo apunta a consolidar una nueva etapa en la selección y encontrar respuestas de cara a los próximos compromisos.

Rusia, en cambio, tendrá la motivación de despedir su calendario de 2026 con una victoria en casa. El conjunto de Valeri Karpin buscará mantener la dinámica positiva que ha mostrado en sus últimos amistosos y ofrecer una buena presentación ante los aficionados que asistirán al Ozon Arena.

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Así, la ‘vinotinto’ tendrá una exigente prueba fuera de casa ante un rival que llega en mejor momento. Ambos equipos buscarán quedarse con el triunfo en su último compromiso internacional del año.