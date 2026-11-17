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Uno de los incidentes que llamó la atención durante el último día del papa León XIV en el Perú se produjo durante el paso del sumo pontífice entre los asistentes a la misa que presidió en la Base Aérea Las Palmas y, por accidente, uno de ellos lanzó un rosario que impactó en su rostro.

Durante su viaje a Roma, el santo padre recordó el incidente con humor y afirmó que la persona que lanzó el rosario lo hizo como parte del cariño que expresaron los peruanos que lo acompañaron en su viaje apostólico.

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“El cariño de los peruanos, incluso de la persona que, con mucha fe, simplemente quería ofrecerme un rosario, pues son cosas que uno lleva en el corazón, quizá también en el ojo… Pero que marcan la vida de uno, y que dicen que de verdad aquí hay entusiasmo, aquí hay profunda fe, aquí hay un deseo de recibir la bendición del Señor por medio, en este caso de un servidor, del Papa”, indicó León XIV al ser consultado por su visita al Perú.

El papa León XIV gesticula y se toca el rostro al llegar para oficiar misa en la Base Aérea Las Palmas en Lima, Perú, el 16 de noviembre del 2026. (AP foto/Silvia Izquierdo)

El sumo pontífice también describió cómo sintió el entusiasmo de los peruanos durante el tiempo que estuvo en el Perú y en el que desarrolló varias actividades. En ese sentido, recordó que “yo paseaba en la camioneta, era tocar la ventana del Papa, y trataban de pasar los límites de la Policía Nacional, pero querían vivir y sentir y experimentar esta fe”.

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“Yo trato -y gracias a Dios con la energía que me da- trato de estar cerca de ellos. Pero recibo también en el sentido de este entusiasmo, esa fe, esa devoción. Es de verdad un don de Dios, han compartido también conmigo, han compartido con todos en todo el mundo que ha sido testigo de lo que hemos vivido”, expresó el papa.

León XIV habló de su encuentro con víctimas de abusos en Perú

Durante su encuentro con la prensa, el papa León XIV también se refirió a su reunión con algunas víctimas de abuso por parte de miembros de la Iglesia y afirmó que este encuentro es un gesto de deseo para estar con ellas a pesar de no poder escucharlas a todas

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“(...) No es la primera vez que hablo con víctimas en Perú, ciertamente, pero en otros países. Pero el Papa no puede escuchar a todos, en todo el mundo. Entonces ahí también es un gesto del deseo de estar cerca de las víctimas, ayudarle a encontrar un camino que quizá poco a poco, que pueda llevar a ellos a una auténtica sanación”, expresó el sumo pontífice a RPP.

El pontífice explicó que reunirse con personas que denunciaron abusos cometidos por miembros de la Iglesia fue un gesto para expresarles cercanía y ayudarlas en su camino hacia la sanación

El pontífice no detalló durante la conferencia de prensa la identidad de las personas con las que se reunió ni los testimonios que escuchó. Su respuesta se concentró en explicar el propósito de estos encuentros y el compromiso que, a su juicio, debe asumir la Iglesia frente a los abusos.

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León XIV trasladó entonces esa responsabilidad a los obispos y a los agentes pastorales de cada diócesis. Consideró que, por su cercanía con las comunidades y con las situaciones que puedan presentarse, son ellos quienes deben asumir un papel activo en el acompañamiento de las víctimas.

El pontífice fue enfático al señalar que no basta con expresar solidaridad: las autoridades eclesiásticas deben actuar, acompañar a las personas afectadas y contribuir a que se haga justicia.

“Ustedes que están más cerca de esas situaciones, tienen que cumplir, tienen que acompañar, tienen que ser ustedes los que realmente toman la responsabilidad de acompañar y de ayudar para que haya justicia y que nunca más se repitan estos delitos”, manifestó el sumo pontífice.

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