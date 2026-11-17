La agrupación Hermanos Yaipén anunció la postergación de su concierto de vigésimo sexto aniversario debido al estado de salud de su cofundador Walter Yaipén.

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Durante 26 años, los Hermanos Yaipén construyeron una de las trayectorias más sólidas de la cumbia peruana, con giras internacionales, decenas de temas convertidos en himnos populares y una base de seguidores que crece generación tras generación. Esa historia, que Walter Yaipén y su hermano Javier Yaipén iniciaron en mayo del año 2000 en Monsefú, Chiclayo, debía celebrarse este 21 de noviembre con un gran concierto en el Club Social El Huaralino Internacional.

Sin embargo, la orquesta anunció la postergación de esa celebración para priorizar la pronta recuperación de Walter Yaipén, uno de sus líderes y pilares fundamentales, según informó la agrupación a través de un comunicado oficial. La decisión generó extrañeza entre los seguidores, debido a que horas antes la propia orquesta había promocionado el evento con normalidad.

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La orquesta confirmó la suspensión horas después de anunciar a un invitado especial

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, Hermanos Yaipén comunicó la decisión de posponer el concierto que celebraría su vigesimosexto aniversario, programado originalmente para el sábado 21 de noviembre a las 7:00 p.m. en El Huaralino Internacional. “La familia de Hermanos Yaipén se dirige con profundo respeto y cariño a nuestro querido público para comunicar la postergación de la celebración de nuestro 26.° aniversario, programada para este 21 de noviembre”, señala el texto difundido por la orquesta.

Lo llamativo del anuncio es su cercanía con otra publicación de la misma cuenta. Apenas unas nueve horas antes del comunicado de postergación, Hermanos Yaipén había revelado en sus redes a uno de los artistas invitados al show: “Para celebrar nuestros 26 años de historia musical como se debe, tendremos grandes sorpresas en el escenario. Hoy nos alegra revelar a uno de nuestros invitados especiales: ¡nuestro gran amigo Kike Farro nos acompañará para hacer vibrar a todo el público!”, publicó la agrupación en esa primera pieza promocional.

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Hermanos Yaipén postergó el concierto por su vigesimosexto aniversario para priorizar la recuperación de Walter Yaipén.

Esa publicación detallaba además el resto del cartel confirmado para la fecha, que incluía a Las Estrellas de la Cumbia, Caribeños de Guadalupe, Dilbert Aguilar y La Tribu, Amaranta, Los Capos de Colombia y la animación de Oscar del Río, con DJ Brayan Flow a cargo de la musicalización. El contraste entre ese mensaje, centrado en la expectativa por el show, y el comunicado posterior sobre la salud de Walter Yaipén alimentó las dudas de los seguidores sobre la gravedad de la situación.

En el comunicado de postergación, la agrupación precisó que la decisión responde directamente al cuadro de salud que atraviesa su fundador. “Esta difícil decisión responde a la necesidad de priorizar la salud y pronta recuperación de Walter Yaipén, uno de nuestros líderes y pilares fundamentales de esta gran familia musical”, indicó la orquesta.

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El mensaje agrega que, pese a los 26 años de trayectoria, la celebración merece realizarse en las condiciones que el grupo considera adecuadas. “Después de 26 años compartiendo escenarios, sueños y emociones con ustedes, sabemos que esta celebración merece vivirse con la alegría, energía y unión que siempre nos han caracterizado”, sostuvo la agrupación en el documento. La orquesta solo adelantó que la nueva fecha de la celebración “será anunciada oportunamente a través de nuestros canales oficiales”.

Walter Yaipén había relatado una descompensación en pleno escenario días antes

El propio Walter Yaipén se adelantó a explicar, al menos en parte, el origen de su actual cuadro de salud. Tres días antes del comunicado de postergación, el cantante publicó un mensaje en su cuenta de Instagram en el que relató un episodio ocurrido durante una presentación de la orquesta en los días previos a la llegada del papa León XIV al Perú.

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Walter Yaipén relató que sufrió una descompensación en el escenario durante una presentación previa a la llegada del papa León XIV al país.

“En los días previos a la llegada del Santo Padre, tuve la bendición de compartir junto a mi querida familia musical de Hermanos Yaipén dos presentaciones muy especiales, llenas de alegría, emoción y fe”, escribió Walter Yaipén en la red social. El músico detalló que el problema surgió durante la segunda de esas dos presentaciones.

“Sin embargo, durante nuestra segunda presentación, atravesé un momento inesperado al sufrir una descompensación que me impidió continuar sobre el escenario. Fue una situación difícil que me recordó lo valiosa y frágil que puede ser la vida”, sostuvo. En el mismo mensaje, el fundador de la orquesta agradeció las muestras de apoyo recibidas tras el episodio.

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“Hoy, con el corazón lleno de gratitud, quiero agradecer a Dios por acompañarme en cada paso, a mi familia por ser mi fortaleza, a mis compañeros de orquesta por su compromiso y, especialmente, a nuestro querido público por sus muestras de cariño y preocupación”, escribió. Walter Yaipén no detalló un diagnóstico médico específico ni precisó si continúa bajo atención médica, aunque su publicación, sumada al comunicado posterior de la orquesta, confirma que el cantante no se ha presentado en escenarios desde ese episodio.

El músico cerró su mensaje con una reflexión sobre su trayectoria. “Después de tantos años dedicados a la música, comprendo que el aplauso más valioso no siempre es el que se recibe sobre un escenario, sino el cariño sincero de quienes nos acompañan en los momentos más difíciles. Seguimos adelante, con fe, humildad y el mismo amor por la música que ha guiado mi vida”, afirmó Walter Yaipén.

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Varios usuarios y seguidores de Hermanos Yaipén expresan mensajes de pronta recuperación para Walter Yaipén tras la suspensión de su concierto de aniversario.

Walter Yaipén, de Grupo 5 a fundador de una de las orquestas más populares del país

Walter Yaipén forma parte de una de las familias más influyentes de la cumbia peruana. Antes de fundar su propia agrupación, integró durante años el Grupo 5, el conjunto fundado en 1973 por su hermano Elmer Yaipén, conocido como “El Faraón de la Cumbia”. Tras la muerte de Elmer en un accidente de tránsito en 1999, Walter y Javier decidieron emprender un proyecto propio y crearon Hermanos Yaipén en mayo de 2000.

Desde entonces, la orquesta construyó un repertorio de éxitos que incluye temas como ‘Lárgate’, ‘A llorar a otra parte’, ‘Necesito un amor’ y ‘Tendría que llorar por ti’, canciones que definieron una etapa de la cumbia romántica peruana. El grupo también compartió escenario con artistas internacionales como Marc Anthony, El Gran Combo y Grupo Niche, y llevó su música a países de Europa, Japón, Canadá, Estados Unidos y varios países de Latinoamérica.

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La agrupación cuenta con una estructura familiar amplia: Donnie Yaipén, hijo de Javier, y Karen Yaipén, hija de Walter y actual administradora del grupo, forman parte de la gestión y la puesta en escena de la orquesta. Esa cercanía explica, en parte, la magnitud de las muestras de afecto recibidas tras el anuncio de la postergación del concierto.

Seguidores y figuras públicas expresaron su apoyo a Walter Yaipén

El comunicado de Hermanos Yaipén generó una ola de mensajes de aliento en las redes sociales de la agrupación. Usuarios y páginas dedicadas a la difusión de eventos musicales expresaron su respaldo al cantante en la sección de comentarios de la publicación.

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El local El Huaralino y diversos seguidores difundieron mensajes públicos de respaldo para el músico en redes sociales.

“Pronta recuperación para el maestro @yaipenwalteroficial, lo hemos visto siempre dar lo mejor en el escenario y esperamos que pronto sea así. ¡Mucha fuerza querido Walter!”, escribió la cuenta de Instagram de El Huaralino.

Otros seguidores sumaron mensajes similares. “Pronta recuperación para él, mis oraciones para tenerlo nuevamente en los escenarios, un abrazo”, “Muchas fuerzas para su pronta recuperación de @yaipenwalteroficial”, “Pronta recuperación y muchas fuerzas para nuestro querido @yaipenwalteroficial. Sabe que siempre estaremos apoyándolo. Lo queremos mucho”, fueron algunos de los comentarios.

Con el concierto por los 26 años de trayectoria en pausa, la orquesta deberá reorganizar su agenda, que hasta antes del anuncio incluía presentaciones recientes en ciudades como Arequipa y Nueva Cajamarca. La agrupación no adelantó una fecha tentativa para la nueva celebración, aunque reiteró su intención de reunir “a toda la familia” una vez concretada la recuperación de su fundador.