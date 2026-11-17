El sumo pontífice manifestó su interés por observar desde el aire las rutas que anteriormente había recorrido durante sus actividades en el Perú (Créditos: Canal N)

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El traslado del papa León XIV hacia Santa Cruz de Succhabamba, en la región Cajamarca, dejó una experiencia inolvidable para los integrantes de la tripulación de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) que estuvieron a cargo de su transporte. El comandante Gino Burgos, responsable de pilotar el helicóptero que llevó al sumo pontífice hasta este destino, reveló detalles de aquel recorrido y contó que el propio visitante solicitó acompañarlos en la cabina para observar desde el aire las rutas que anteriormente había conocido.

En una entrevista concedida a Canal N, el oficial explicó que la iniciativa surgió durante el desplazamiento, mientras mantenían una conversación con el líder de la Iglesia católica. Según relató, el religioso manifestó su interés por conocer desde otra perspectiva los caminos que ya había recorrido durante sus actividades en el país. Por ese motivo, pidió viajar junto a los pilotos y compartir la experiencia desde el espacio reservado para los encargados de la aeronave.

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“Él nos pidió acompañarnos en la cabina. Tenía ganas de conocer las rutas que ya había hecho, pero ahora desde el helicóptero”, expresó Burgos. Asimismo, destacó la personalidad del invitado, a quien describió como una persona muy amable y comprensiva, siempre dispuesta a conversar con los integrantes de la tripulación durante el trayecto.

El comandante recordó que la interacción se desarrolló de manera espontánea y cordial. Para los militares, compartir ese momento representó una experiencia particular, pues tuvieron la oportunidad de acompañar al santo padre durante uno de los desplazamientos contemplados en su agenda pastoral por territorio peruano.

El piloto describió al visitante como una persona amable y comprensiva, siempre dispuesta a conversar con los militares durante el trayecto - Créditos: Captura de pantalla de Canal N.

El gesto del papa León XIV que sorprendió a los pilotos de la FAP

Durante la conversación con Canal N, Gino Burgos también contó una anécdota que ocurrió después del aterrizaje en la base aérea del Grupo Aéreo N.º 6. Todo comenzó cuando, mientras permanecían en el aire, los tres integrantes de la tripulación le preguntaron al pontífice si podían tomarse una fotografía junto a él al llegar a su destino.

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La solicitud fue aceptada, pero el momento más anecdótico ocurrió cuando la aeronave ya se encontraba en tierra. De acuerdo con el testimonio del oficial, después de apagar los motores, el sumo pontífice comenzó a levantarse para abandonar la cabina. Sin embargo, antes de retirarse, recordó espontáneamente el compromiso que había asumido con los militares.

“Una vez que llegamos a la base, una vez apagado ya el helicóptero, sucedió algo anecdótico porque el santo padre ya se estaba inclusive levantando para salir de la cabina y él paró, retrocedió y dijo: ‘La foto’, y se sentó nuevamente”, relató el comandante.

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La periodista que conducía la entrevista manifestó su sorpresa al conocer que León XIV había sido quien recordó el pedido de los tripulantes. Burgos confirmó que el religioso tuvo presente la solicitud y volvió a acomodarse para que pudieran registrar el encuentro. De aquel instante quedó una fotografía en la que aparece junto a los integrantes de la Fuerza Aérea.

El papa León XIV pidió viajar en la cabina del helicóptero de la FAP para observar desde el aire las rutas que ya había recorrido en Cajamarca - Créditos: Captura de pantalla de Canal N.

Papa León XIV culminó visita al Perú tras recorrer Lima, Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa

El papa León XIV realizó una visita apostólica al Perú del 11 al 16 de noviembre de 2026, durante la cual recorrió Lima, Callao, Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa. A su llegada, fue recibido en el Callao y participó en una ceremonia de bienvenida en Palacio de Gobierno, donde sostuvo encuentros con autoridades, representantes de la sociedad civil y diplomáticos.

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Durante su permanencia en Lima, se reunió con obispos, sacerdotes, religiosos y seminaristas. También encabezó una vigilia de oración con jóvenes y universitarios en el Estadio Nacional. Posteriormente, viajó a Chiclayo, ciudad donde desarrolló parte de su labor pastoral, para celebrar una misa multitudinaria en las Pampas de Pimentel y visitar la capilla San Óscar A. Romero. En Cajamarca, llegó a Santa Cruz de Succhabamba, donde ofició una celebración eucarística y compartió con los fieles.

El recorrido continuó por Cusco, donde participó en un encuentro con representantes de la piedad popular y rezó el Ángelus. En Pucallpa, se reunió con misioneros y comunidades amazónicas, además de celebrar una misa. Finalmente, regresó a Lima, visitó la casa de acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados y presidió una multitudinaria ceremonia en la Base Aérea Las Palmas. El 16 de noviembre partió desde el Callao rumbo a Roma

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