Se filtró que Maxloren Castro dejaría Sporting Cristal tras fuerte interés desde Bélgica: “Propuesta formal”

Se filtró que Maxloren Castro dejaría Sporting Cristal tras fuerte interés desde Bélgica.

La directiva de Sporting Cristal enfrenta días de definiciones clave. Tras un Apertura que no cumplió con las expectativas, el club ‘celeste’, bajo la conducción de Roberto Mosquera, se concentra en ajustar su plantilla para el Torneo Clausura 2026. Los movimientos de altas y bajas se han vuelto el eje de la planificación, en un contexto donde el objetivo principal es reconstruir el plantel y volver a la pelea por el título nacional.

En medio de este periodo de decisiones, el futuro de Maxloren Castro se ha convertido en un tema inesperado y que ha acaparado la atención tras conocerse una propuesta concreta de KRC Genk de Bélgica, que recientemente aseguró su participación en los ‘playoffs’ de la UEFA Conference League 2026/2027.

PUBLICIDAD

El periodista deportivo Gustavo Peralta informó en su cuenta de Twitter que la entidad ‘azul y blanco’ presentó una oferta formal por el extremo nacional, detallando que “los parámetros económicos y deportivos están cerca de lo que solicita Sporting Cristal”.

La posibilidad de que el talento de 18 años emigre no solo responde al interés de este club. El comunicador añadió que “en los próximos días podría aparecer otra propuesta formal de un club distinto”, abriendo la puerta a una eventual puja por el futbolista. De hecho, el seguimiento internacional a Castro no es nuevo: Flamengo de Brasil, Sevilla de España y equipos de la MLS como Vancouver Whitecaps y Los Angeles FC ya habían mostrado interés previamente.

PUBLICIDAD

Sporting Cristal y KRC Genk tienen negociaciones avanzadas por Maxloren Castro. - captura: Gustavo Peralta

La propuesta de Genk reviste especial atractivo por el contexto del club belga. Reconocido por su política de promoción de jóvenes figuras, esta institución ha sido semillero de talentos como Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois y Leandro Trossard. Este entorno podría ofrecer a Maxloren Castro un escenario propicio para potenciar su desarrollo futbolístico, con la exigencia adicional de participar en torneos europeos.

Alternativas de Sporting Cristal tras posible salida de Maxloren Castro

Para los hinchas de Sporting Cristal, la posible partida de Maxloren Castro implica una preocupación concreta: la necesidad de cubrir un vacío en el sector ofensivo. El club ‘rimense’ cuenta con alternativas como el colombiano Juan Manuel Cuesta y Jair Moretti por izquierda, mientras que Santiago González y de forma esporádica Juan González ocupan la banda derecha. También Luis Iberico y José María Mellán han alternado como extremos, aunque el primero ha sido utilizado como delantero centro.

PUBLICIDAD

El desenlace de estas negociaciones podría marcar un antes y un después en la estrategia de la entidad ‘cervecera’, obligada a decidir entre reforzarse con nuevas incorporaciones o apostar por el desarrollo de jugadores provenientes de su cantera.

El extremo 'celeste' colgó al portero rival y logró el 2-1 parcial en Cusco - Crédito: L1MAX.

DT de Perú Sub 20 sobre Maxloren Castro

En el plano de la selección peruana, la proyección de Maxloren Castro no pasa desapercibida. El técnico de la Sub 20, Thiago Kosloski, expresó para Infobae Perú una visión optimista sobre el potencial del atacante. “Veo que Maxloren, al igual que otros jugadores, tiene todas las condiciones para convertirse en líder de una generación”, afirmó el entrenador, subrayando la temprana irrupción del futbolista en la selección absoluta y su reciente convocatoria para la fecha FIFA ante Haití y España.

PUBLICIDAD

El brasileño remarcó la importancia de que el joven jugador mantenga su regularidad en Sporting Cristal y siga compitiendo en torneos de alto nivel. Para el entrenador, “es importante que continúe jugando bien en su club y compitiendo en grandes torneos”, destacando así la relevancia de que Castro se mantenga en el radar internacional y en el ritmo competitivo necesario para el exigente calendario de selecciones.

El también asistente de Mano Menezes también valoró la dualidad de roles que puede asumir ‘Max’: “Estoy convencido de que puede ser una referencia para la Sub 20 y también formar parte de un proyecto dentro de la selección absoluta”. En este sentido, la evolución del juvenil se presenta como un caso paradigmático del trabajo que la federación peruana busca consolidar, integrando a jóvenes valores al proceso mayor.

PUBLICIDAD