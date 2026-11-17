Los asistentes recibirán orientación sobre los cuidados básicos que necesitan sus animales de compañía, como alimentación adecuada, higiene, agua y atención veterinaria - Créditos: Magnific.

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La Municipalidad Metropolitana de Lima organizará una nueva campaña veterinaria gratuita para perros y gatos este jueves 19 de noviembre. La actividad, denominada Brigada PET, se desarrollará en el parque Virgen de la Asunción (Chumpitaz), ubicado en el Cercado de Lima, y estará dirigida a los vecinos que busquen atención preventiva y orientación para el cuidado de sus animales de compañía.

La jornada se llevará a cabo de 9 a. m. a 12 m. y reunirá cuatro servicios relacionados con la salud animal y la tenencia responsable. Los asistentes podrán acudir con sus mascotas para recibir consultas de salud, acceder a la desparasitación interna y externa, participar en charlas informativas y conocer cómo realizar el registro de canes y felinos.

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La iniciativa municipal busca acercar este tipo de prestaciones a la población y promover prácticas adecuadas para garantizar el bienestar de los animales domésticos. Además, permitirá que los propietarios resuelvan algunas dudas sobre las responsabilidades que implica tener una mascota y las medidas necesarias para proteger su salud.

El punto de atención estará instalado en el parque Virgen de la Asunción (Chumpitaz), situado en el jirón Luis Agurto, cuadra 1, en el Cercado de Lima. La convocatoria está dirigida a los residentes de la zona y a quienes puedan trasladarse hasta este espacio público durante el horario establecido.

Los vecinos podrán acceder a cuatro servicios gratuitos relacionados con la salud animal, la tenencia responsable y el registro de perros y gatos - Créditos: Municipalidad de Lima.

¿Qué servicios gratuitos ofrecerá la campaña veterinaria?

La Brigada PET pondrá a disposición de los vecinos cuatro prestaciones orientadas a la prevención de enfermedades, el cuidado de los animales y la educación de sus propietarios. Estos son los servicios anunciados por la comuna:

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Consultas médico-veterinarias: los propietarios podrán recibir atención y orientación profesional sobre el estado de salud de sus perros y gatos, así como resolver dudas relacionadas con sus cuidados.

Desparasitación interna y externa: se ofrecerá este procedimiento preventivo para combatir parásitos que pueden afectar a los animales de compañía y comprometer su bienestar.

Charla de sensibilización sobre tenencia responsable de mascotas: los asistentes recibirán información sobre las obligaciones que implica tener un animal en casa y las prácticas necesarias para garantizar su protección.

Orientación sobre el Registro de Canes y Felinos: los vecinos podrán conocer información relacionada con la inscripción de sus perros y gatos, un procedimiento vinculado con la identificación y responsabilidad de sus propietarios.

Estas prestaciones combinan la atención preventiva con la difusión de información sobre protección animal. Las consultas veterinarias y la desparasitación están relacionadas con el cuidado sanitario, mientras que las actividades de sensibilización buscan reforzar los conocimientos de los ciudadanos sobre la convivencia con sus mascotas.

La Municipalidad de Lima realizará una campaña veterinaria gratuita para perros y gatos el martes 17 de noviembre - Créditos: Magnific.

¿Por qué es importante la desparasitación de perros y gatos?

La desparasitación es una medida preventiva fundamental para proteger la salud de los animales de compañía. Los perros y gatos pueden contraer parásitos internos, como lombrices intestinales, y externos, como pulgas y garrapatas, que afectan su bienestar y, en algunos casos, pueden transmitir enfermedades a las personas.

Entre sus principales beneficios se encuentran los siguientes:

Previene enfermedades: ayuda a controlar los parásitos que pueden provocar problemas digestivos, anemia, irritación de la piel y otras complicaciones.

Protege el sistema digestivo: permite combatir organismos que afectan la absorción de nutrientes y pueden ocasionar diarrea, vómitos o pérdida de peso.

Evita infestaciones: contribuye a reducir la presencia de pulgas, garrapatas y otros parásitos que pueden multiplicarse y afectar a otros animales.

Disminuye riesgos para las personas: algunos parásitos pueden transmitirse de los animales a los seres humanos, especialmente cuando no existen medidas adecuadas de higiene.

Mejora la calidad de vida: ayuda a mantener a las mascotas saludables, activas y libres de molestias asociadas con estas infestaciones.

La frecuencia y el producto deben determinarse con orientación veterinaria, según la edad, el peso, el estado de salud y el entorno del animal.