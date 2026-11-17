Karla Ortiz y el motivo de su ausencia en Universitario vs Regatas Lima por Liga Peruana de Vóley 2026/27.

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Universitario de Deportes perdió 3-0 ante Regatas Lima en la quinta fecha de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. Con este resultado, las ‘pumas’ cedieron terreno en la lucha por el primer puesto y dejaron atrás su invicto.

La ‘U’ fue superada por las chorrillanas en los distintos aspectos del juego. Aun así, había expectativa por el desempeño de las puntas Aixa Vigil y Cat Flood. Pese a sus intentos, ninguna logró superar con regularidad el bloqueo de Kathy Ryan y sus compañeras.

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En ese contexto, los hinchas lamentaron la falta de alternativas en esa posición desde el banco, debido a la ausencia de Karla Ortiz. La experimentada voleibolista suele responder en este tipo de partidos y podía aportar su jerarquía al equipo.

En un principio, se desconocía el motivo de la ausencia de Ortiz, lo que generó comentarios sobre su no participación en el Universitario vs Regatas Lima. El periodista deportivo Julio Peña explicó por qué la ‘Leona’ no integró siquiera el banco de suplentes en el Polideportivo Lucha Fuentes.

Según informó en el canal AquiTVO, Karla Ortiz no fue convocada debido a un problema de salud. Peña precisó que no se trata de una lesión deportiva, sino de una afección de otra índole que podría mantenerla fuera de las canchas durante dos semanas.

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La 'Leona' tendría diferencias con Mirian Patiño por la capitanía en la 'U'. Créditos: AquiTVO.

La polémica que involucra a Karla Ortiz y Mirian Patiño

La ausencia de Karla Ortiz por un problema de salud en el Universitario de Deportes vs Regatas Lima no apartó la atención de la polémica que la involucra en las últimas horas.

La situación surgió tras conocerse que la ‘Leona’ dejó de seguir en redes sociales al club ‘crema’ y a varias de sus compañeras, entre ellas Mirian Patiño. El periodista Julio Peña dio detalles sobre lo que, según su versión, ocurrió en la interna de la ‘U’ durante los últimos días.

De acuerdo con su información, el origen de la situación se remonta a la campaña pasada, cuando se definió la capitanía del equipo. “Paco Hervás se refirió a la posibilidad de un cambio de capitanía en Universitario de Deportes. Karla Ortiz llevaba la cinta hasta que el plantel y el comando técnico sometieron la decisión a votación y eligieron a Mirian Patiño”, afirmó.

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Tras la elección de la líbero como capitana de Universitario, habrían aparecido tensiones en el vestuario. “A partir de ese momento, habrían surgido algunas tensiones con Ortiz. Empiezan a darse actitudes, según me cuentan, de Karla Ortiz, de no saludar a Mirian y de mantener una distancia, como si ella hubiera tenido que ver necesariamente en la decisión”, añadió.

Mirian Patiño y Karla Ortiz se encuentran involucradas en una polémica en Universitario.

Karla Ortiz no quiso entrar en Universitario vs Rebaza

Por otro lado, Julio Peña contó otra situación que, según su versión, involucró a Karla Ortiz y al técnico Paco Hervás. El entrenador le habría pedido ingresar durante el partido de Universitario ante Rebaza Acosta, pero la voleibolista no aceptó.

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“En el partido pasado contra Rebaza, Paco Hervás le dijo que entrara y no quiso hacerlo. Eso generó cierto fastidio durante la semana e incomodidad de ella con el comando técnico”, añadió.

El episodio habría aumentado el malestar en la interna del equipo. Además, Ortiz habría manifestado su intención de dejar el club. “Habría expresado, en medio de su malestar, su intención de no continuar en el club. No obstante, habría reconsiderado esa postura con el paso de los días”.