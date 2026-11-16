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El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, rechazó este lunes la resolución del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que le impide ser proclamado alcalde de Lima para el periodo 2027-2030, debido a que ya ejerció el cargo durante el mandato anterior y la Constitución prohíbe la reelección inmediata.

“Vamos a pedir respeto a la ley. Hasta ahora, lo único que hemos visto es que se está violando la Constitución, la Ley Orgánica Municipal, pero también hay un artículo que lo introduzco en esta reunión, que es la ley electoral misma”, afirmó durante un pronunciamiento público, acompañado por diputados, senadores y alcaldes electos de su formación política, el primero desde que se conoció el fallo.

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El exalcalde sostuvo que la decisión del organismo electoral desconoce la voluntad de más de un millón y medio de limeños que votaron por su lista. “Hasta la Constitución del Perú, por encima de la Constitución del Perú, está la voluntad popular. (...) La voluntad popular ya expresó (...) quién debe ser alcalde de Lima”, manifestó.

El dirigente calificó lo ocurrido como una “dictadura electoral” y sostuvo que existe una trama en su contra desde los comicios de 2021. “No hay mucho más que hablar. Esto es una trama, esto es un tema que ya viene desde la primera vuelta del año 2021. Y se ha consumado también con un tremendo delito que está en los tribunales, una justicia lenta como la peruana”, dijo.

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El candidato presidencial peruano Rafael López Aliaga pronuncia un discurso mientras la gente se congrega frente a la sede electoral de Perú, en medio de la preocupación por el proceso electoral durante las elecciones generales del país, en Lima (Perú), el 14 de abril de 2026. REUTERS/Manuel Orbegozo

“Lo que existe, queridos hermanos, es un veto contra mi persona y contra el partido. (...) Es un veto de una dictadura electoral que por las puras convoca a elecciones, porque ya tienen un sistema corrupto, de opresión, donde que está sufriendo es el más pobre”, avanzó.

En la víspera, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) concluyó el 100 % del cómputo de votos y confirmó que Renovación Popular ocupó el primer lugar en las elecciones municipales de Lima para el periodo 2027-2030, con el 27,685 % de los votos válidos.

La agrupación de López Aliaga obtuvo 1.554.928 votos, frente a los 1.505.835 de Avanza País, que postuló al exalcalde de Magdalena Francis Allison y alcanzó el 26,811% de los votos válidos.

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Sin embargo, el JNE precisó la semana pasada que quienes aspiren a la primera regiduría en los comicios del 4 de octubre, como el caso del dirigente, no podrán asumir como alcaldes si ocuparon ese puesto en el período previo, lo que impidió su proclamación.

En consecuencia, la comuna capitalina debe quedar bajo la conducción de Jeanette Alonzo, una decisión que provocó el rechazo de López Aliaga, quien calificó al organismo electoral de “grupo criminal”.

En desarrollo.