El Papa León XIV agradeció las muestras de cariño que recibió en los días que estuvo en Perú y resaltó el trabajo de las comunidades por hacer posible su llegada

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El papa León XIV agradeció el “cariño de los peruanos”, pidió a los obispos del país continuar la experiencia de fe que dejó su visita y aseguró que su encuentro con víctimas de abusos en la Iglesia es “un compromiso de seguir trabajando para la prevención, para que nunca más sucedan esas cosas”. Lo afirmó este lunes 16 de noviembre en la conferencia de prensa a bordo del avión que lo llevó de Lima a Roma, al cierre de su primera gira por América Latina, que incluyó Uruguay, Argentina y Perú.

El Pontífice, que vivió cerca de dos décadas en el país y fue obispo de Chiclayo, permaneció en territorio peruano entre el 11 y el 16 de noviembre, con actividades en Lima, el Callao, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.

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El Papa se siente muy agradecido por la belleza de un viaje apostólico donde se compartió el mensaje del evangelio en pueblos donde hay mucho dolor y sufrimiento.

“No estoy al cien por ciento, pero estoy bastante bien”

Consultado por un periodista uruguayo sobre cómo se siente y si lo sorprendió la resistencia que mostró en la gira, León XIV respondió: “Los demás se sorprenden conmigo. Yo doy gracias a Dios”.

El Papa recordó que el viaje llegó “un poco más de un mes” después de “una operación un poquito significativa”, pero que desde el principio tuvo en mente que estaba programado y quería cumplir. Lo atribuyó a “la ayuda de Dios”, a “la fuerza de la oración”, a los mensajes que recibió “de literalmente todo el mundo”, a “una cierta determinación” propia y a “la ayuda de los médicos”.

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“Tengo que decir, no estoy al cien por ciento, pero estoy bastante bien”, afirmó. Y sobre la resistencia que mostró en los recorridos, la definió como “uno de los dones que el Señor me ha dado”.

El Pontífice, de 71 años, fue operado el 13 de octubre en el Policlínico Gemelli de Roma, donde le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho por un adenocarcinoma detectado en una fase temprana. Días después, sus médicos informaron que el cáncer estaba localizado solo en ese pulmón y que no necesitaría más tratamiento.

El Santo Padre manifestó que a pesar de la operación, las fechas de su visita apostolica ya estaban pactadas y con ayuda de los médicos decidió venir y cumplir su palabra

“Los vamos a dejar descansar un poco”

La periodista de la televisión pública peruana que le hizo la primera pregunta del bloque dedicado al Perú le recordó que él mismo había dicho que en el país aprendió a ser obispo, y que en esta gira aprendió “un poquito” a ser vicario de Cristo. “Usted es nuestro papá, pero nuestro papá ascendido”, le dijo, antes de preguntarle cuándo volverá.

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León XIV respondió entre risas: “Bueno, la última pregunta lo dejamos fuera, porque no sé dónde voy el próximo año, mucho menos en el futuro”.

Aprovechó entonces para agradecer a las comunidades que organizaron cada etapa de la visita. “Organizar en esos lugares para la visita del Papa es muchísimo trabajo”, señaló, y enumeró: Lima, “que tiene más recursos, pero que ha hecho un trabajo grande”; Pucallpa, “que tiene menos recursos, pero mucho calor en muchos sentidos”; Cusco y Chiclayo. “Venir demasiado frecuentemente no sería justo para ellos. Entonces, los vamos a dejar descansar un poco”, bromeó.

AFP

El rosario y la fe de la gente en las calles

La periodista también mencionó la preocupación que generaron las imágenes de un rosario lanzado hacia el Papa durante uno de sus recorridos. León XIV le restó importancia: “El cariño de los peruanos, incluso de la persona que con mucha fe simplemente quería ofrecerme un rosario, pues son cosas que uno lleva en el corazón, quizás en el ojo”, dijo entre risas.

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Según explicó, esos gestos “marcan la vida de uno” y muestran que en el Perú “hay entusiasmo, aquí hay profunda fe, aquí hay un deseo de recibir la bendición del Señor”. Comparó la escena con el pasaje evangélico de la mujer que solo quería tocar el borde de la túnica de Cristo: “Yo paseaba en la camioneta y era tocar la ventana del Papa y trataban de pasar los límites de la Policía Nacional, eso, pero querían vivir y sentir y experimentar esta fe”.

“Esa cercanía en sí misma es un mensaje de las dos partes”, sostuvo. Y cerró: “Doy gracias a Dios, no hay otras palabras”.

El papa León XIV saluda a los fieles desde el papamóvil en Lima, junto a la fotografía de un rosario de madera como el que impactó en su rostro durante el trayecto. (Infobae Perú/vaticannews.)

El mensaje a los obispos

Carlos Villarreal, periodista de RPP Noticias, le planteó que la visita llegó en un contexto difícil para el país, marcado por la violencia, el fenómeno de El Niño y las lluvias en el norte, temas que el propio Papa mencionó en sus discursos, y le preguntó cómo pueden los peruanos, creyentes y no creyentes, sostener en el tiempo el espíritu de unidad que despertó su paso.

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León XIV centró su respuesta en el papel de la Iglesia local. “El Papa es uno. Representa, muy importante eso, vicario de Cristo. Pero la Iglesia vive a nivel local con los obispos, que son los pastores”, explicó. Contó que ese fue parte del mensaje que compartió con el episcopado peruano: “Ahora toca a ustedes continuar, no perder los dones que hemos compartido en estos días para que vaya adelante, para que siga creciendo. Experiencia de alegría, de devoción, de fe”.

El Papa León XIV lee un mensaje frente a un micrófono durante una actividad en un asilo de ancianos en Callao.

El encuentro con víctimas de abusos

El mismo periodista le consultó por su reunión en el Perú con personas que denunciaron haber sido víctimas de miembros de la Iglesia y qué sentimiento le despertó.

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El Papa recordó que no es la primera vez que se reúne con víctimas y reconoció que “el Papa no puede escuchar a todos en todo el mundo”. Por eso, dijo, el encuentro es “un gesto del deseo de estar cerca de las víctimas, ayudarles a encontrar un camino que quizás poco a poco, pero un camino que puede llevar a ellos a una auténtica sanación”.

Personas se reúnen esperando la llegada del papa León XIV a la Base Aérea Las Palmas, este lunes en Lima (Perú). EFE/ Paolo Aguilar

“Es al mismo tiempo un compromiso de seguir trabajando para la prevención, para que nunca más sucedan esas cosas”, afirmó. Y dejó un pedido directo a los obispos y agentes pastorales: “Ustedes que están más cerca de esas situaciones, tienen que cumplir, tienen que acompañar, tienen que ser ustedes los que realmente toman la responsabilidad de acompañar y de ayudar para que haya justicia y que nunca más se repitan estos delitos”.

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El 27 de octubre, el Vaticano había anunciado que durante la gira el Papa se reuniría con víctimas de abusos cometidos por miembros del clero y de la Iglesia en los tres países. En el Perú, víctimas del Sodalicio de Vida Cristiana, organización disuelta en 2025, habían pedido públicamente ser recibidas. En su respuesta en el avión, León XIV no precisó con quiénes se reunió.