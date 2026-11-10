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Fechas confirmadas para semifinales y final de la Liga 1 2026: ¿Cuándo se definirá al campeón nacional?

Universitario, Sporting Cristal y Sport Huancayo definirán cómo serán los ‘play offs’ en la última fecha del Torneo Clausura. Entérate la programación de los duelos que definirán el título nacional

¿Cuándo se definirá al campeón nacional de la Liga 1 2026?
¿Cuándo se definirá al campeón nacional de la Liga 1 2026?
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Universitario de Deportes, Sporting Cristal, y Sport Huancayo lucharán para quedarse con el título del Torneo Clausura 2026. La última fecha marcará no solo el destino de los tres equipos, también definirá si habrán seminifales o final directa.

Mientras todo se determina y con Alianza Lima fijo en los ‘play offs’, el organizador del campeonato confirmó las fechas para las instancias finales de la Liga 1. Los hinchas están listos para anotar la programación en sus agendas.

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Fechas confirmadas de semifinales y finales de la Liga 1 2026

Si la última fecha del Torneo Clausura 2026 definirá que habrán semifinales, todo está planificado para que el primer duelo se juegue el próximo domingo 29 de noviembre y el segundo partido será el viernes 4 de diciembre.

Cabe destacar que los ‘play offs’ se disputarán en ida y vuelta, tanto en semifinales como finales. Y en la definición del campeón de la Liga 1, el primer encuentro será el martes 8 de diciembre y el segundo el domingo 13 de diciembre.

Y si hay una final directa, la serie se jugará el domingo 29 de noviembre y el cierre del campeonato será el domingo 6 de diciembre, en el estadio Alejandro Villanueva.

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Los tres equipos lucharán para quedarse con el trofeo en la última fecha del campeonato. (L1 Max)

Así se definirá la localía en semifinales y finales de la Liga 1 2026

La localía de los playoffs de la Liga 1 2026 quedará definida por la tabla acumulada, sin posibilidad de que los clubes elijan dónde disputar cada partido.

Universitario de Deportes cerraría una eventual semifinal en el estadio Monumental por su posición en el acumulado. La ida se jugaría el domingo 29 de noviembre y la vuelta, el 4 de diciembre.

La final terminará en el estadio Alejandro Villanueva, ya que Alianza Lima ocupa el primer lugar de esa clasificación. Esta condición se aplicará tanto en una definición directa como en una serie posterior a las semifinales.

Si la ‘U’ avanza directamente a la final, abrirá la llave el 29 de noviembre en el Monumental y la revancha será el 6 de diciembre en Matute.

Si antes debe superar una semifinal, la final tendrá su primer partido el 8 de diciembre y concluirá el 13 de diciembre en el estadio victoriano.

¿Cómo se define al ganador del Torneo Clausura 2026?
¿Cómo se define al ganador del Torneo Clausura 2026?

Dónde ver la última fecha del Torneo Clausura 2026

La fecha 17 de la Liga 1 2026 se podrá seguir por televisión y plataformas digitales. La señal L1 Max transmitirá los partidos programados para la jornada.

Los aficionados que vean los encuentros desde celulares, tabletas o computadoras podrán acceder a la programación mediante la aplicación Liga 1 Play.

Infobae Perú realizará la cobertura de los duelos antes, durante y después de cada partido. El medio informará las principales incidencias de la jornada para quienes no puedan seguir las transmisiones en directo.

Universitario vs Sport Huancayo se jugará en la ‘Incontrastable'.
Universitario vs Sport Huancayo se jugará en la ‘Incontrastable'.

Programación en la lucha por el título del Torneo Clausura 2026

Domingo 22 de noviembre

  • Sporting Cristal vs. Cienciano (horario por confirmar, estadio Alberto Gallardo)
  • Sport Huancayo vs. Universitario (horario por confirmar, estadio IPD Huancayo)
  • Alianza Lima vs. FC Cajamarca (horario por confirmar, estadio Alejandro Villanueva)*

* El duelo entre los ‘blanquiazules’ y el cuadro cajamarquino cambiaría de programación y jugaría el miércoles 18 de noviembre, esto por confirmar.

Programación de la fecha 17 del Torneo Clausura 2026.
Programación de la fecha 17 del Torneo Clausura 2026. Crédito: X Liga 1.

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