Paraguay enfrentará a Japón en su último amistoso FIFA del año. Crédito: Agencias

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La selección de Paraguay afrontará un nuevo desafío internacional cuando se mida ante Japón hoy, martes 17 de noviembre, desde las 08:10 horas de Perú, en un amistoso correspondiente a la última fecha FIFA del año. El encuentro se disputará en el Estadio Nacional de Singapur, escenario neutral en el que la ‘albirroja’ buscará cerrar su gira asiática con otra victoria, luego de golear al combinado local.

Por su parte, el conjunto japonés llegará motivado tras conseguir un importante triunfo frente a Brasil. Ambos equipos cuentan con futbolistas de gran nivel y buscarán despedir el año con una buena presentación. A continuación, te compartimos todos los detalles para seguir la transmisión en vivo de la contienda.

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Dónde ver Paraguay vs Japón, amistoso por fecha FIFA 2026

El amistoso entre Paraguay y Japón podrá seguirse en vivo a través de APF TV, la aplicación oficial de la Asociación Paraguaya de Fútbol, que transmitirá el encuentro para que los hinchas puedan verlo desde sus dispositivos móviles y otras plataformas compatibles.

En territorio paraguayo, el compromiso también será televisado por GEN, El Trece y VS Sports, señales que confirmaron la transmisión de los partidos correspondientes a la gira asiática de la selección albirroja. Asimismo en suelo japonés se podrá ver el encuentro por Nippon TV.

Cabe mencionar que el encuentro se disputará este martes 17 de noviembre en el Estadio Nacional de Singapur, ubicado en Kallang. El pitazo inicial está previsto para las 8:10 a.m. en Perú y las 10:10 a m. en Paraguay.

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APF TV transmite los amistosos de la selección de Paraguay. Crédito: La Albirroja

¿Cómo llegan Paraguay y Japón al amistoso?

La selección paraguaya llega a este compromiso después de conseguir una contundente victoria por 4-1 frente a Singapur, en el primer partido de su gira asiática. El equipo dirigido por Gustavo Alfaro mostró contundencia en ataque y tuvo como destacados a Gustavo Caballero, autor de un doblete, además de Mauricio y Julio Enciso, quienes también anotaron.

Ahora, la ‘albirroja’ tendrá una prueba de mayor exigencia ante Japón, un rival al que el propio Alfaro elogió en la previa. El entrenador argentino destacó la intensidad, la velocidad y la presión tras pérdida que caracterizan al conjunto asiático, al que considera una de las selecciones que más ha evolucionado en el fútbol internacional.

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“Para mí Japón está entre las 10 o 12 mejores selecciones del mundo, porque la veo con una versión muy mejorada a la que hemos enfrentado hace un año atrás; la veo mejor que lo que la he visto en la última Copa del Mundo”, expresó el entrenador.

El duelo también será una oportunidad para que Paraguay continúe evaluando alternativas dentro de su plantel y cierre su calendario internacional de 2026 con una presentación positiva. La ausencia de Andrés Cubas representa uno de los aspectos que el comando técnico deberá resolver en el mediocampo.

La selección de Paraguay que está de gira en Singapur. Crédito: La Albirroja

¿Cómo llega Japón?

Por su parte, Japón llegará con la confianza a tope luego de protagonizar uno de los resultados más llamativos de la fecha FIFA. Los ‘samuráis azules’ derrotaron 3-2 a Brasil en el mismo Estadio Nacional de Singapur, en un encuentro en el que remontaron una desventaja de dos goles.

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Takefusa Kubo y Keito Nakamura marcaron en la primera mitad, mientras que Tatsuhiro Sakamoto anotó el tanto decisivo en el tiempo añadido, después de que Vinícius Júnior consiguiera igualar el marcador con un doblete.

Con ese resultado, el conjunto japonés demostró que puede competir ante selecciones de primer nivel y buscará ratificar su buen momento frente a Paraguay. La ‘albirroja’, en tanto, intentará dar otro golpe en territorio asiático y despedir el año con un triunfo que refuerce el trabajo de Gustavo Alfaro.