¿Cómo se define al ganador del Torneo Clausura 2026?: los escenarios de Universitario, Sporting Cristal y Sport Huancayo

La lucha por el Torneo Clausura 2026 llegará abierta a la última fecha, con Universitario de Deportes, Sporting Cristal y Sport Huancayo todavía en carrera por el título.
El ‘rojo matador’ parte con ventaja tras quedar como líder, luego de que la ‘U’ y los ‘cerveceros’ no tomaron la punta en la jornada anterior. El equipo huancaíno depende de sí mismo para llevarse el certamen.
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La definición se concentrará en dos partidos: los ‘cremas’ recibirán al cuadro de Huancayo, mientras que los rimenses enfrentarán a Cienciano. Los resultados de esos encuentros resolverán la pelea entre los tres aspirantes.
Los escenarios de Universitario, Sporting Cristal y Sport Huancayo
El destino de Universitario de Deportes, Sporting Cristal y Sport Huancayo se definirá en la última fecha, que se jugará este domingo 22 de noviembre en simultáneo. Se definirá al ganador del Torneo Clausura, y aquí te mostramos los escenarios que tiene los tres equipos.
- Lo que necesita Sport Huancayo para coronarse ganador del Torneo Clausura 2026: es líder con 34 puntos, diferencia de gol +9. Tiene la primera opción. Si le gana a la ‘U’, sea 1-0 como mínimo, se llevará el campeonato y jugará los ‘play offs’ contra los ‘cremas’, que es el segundo del acumulado.
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- Lo que necesita Universitario para llevarse el Torneo Clausura 2026: Tiene 32 puntos con diferencia de gol +11. La ‘U’ jugará sí o sí los ‘play offs’, ya sea desde las semifinales o de manera directa en la final. Si saca un triunfo en la ‘Incontrastable’, deberá esperar que Sporting Cristal no derrote a Cienciano. Bajo esa combinación, los de Fabián Bustos se instalará en la final y enfrentará a Alianza Lima, ganador del Apertura.
Si los de Ate no consiguen imponerse ante el conjunto huancaíno de visita, deberá disputar las semifinales en busca de su boleto a la final.
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- Lo que necesita Sport Huancayo para levantar el trofeo del Torneo Clausura 2026: Tiene 21 puntos, diferencia de goles +17. Los ‘cerveceros’ tienen que ganar a Cienciano en el estadio Alberto Gallardo, y esperar que Sport Huancayo y Universitario empaten o que la ‘U’ gane. Y así acceder a las semifinales frente los ‘cremas’.
Así se jugará la última fecha del Torneo Clausura 2026
Viernes 13 de noviembre
- UTC vs. Los Chankas (13:00 horas, estadio Héroes de San Ramón)
Domingo 15 de noviembre
- Comerciantes Unidos vs. Sport Boys (13:00 horas, estadio Juan Maldonado Gamarra)
- Juan Pablo II vs. Deportivo Garcilaso (15:15 horas, Complejo Deportivo Juan Pablo II)
Lunes 16 de noviembre
- CD Moquegua vs. Atlético Grau (15:00 horas, estadio 25 de Noviembre)
- Cusco FC vs. Asociación Deportiva Tarma (ADT) (15:00 horas, estadio Inca Garcilaso de la Vega)
Miércoles 18 de noviembre
- Alianza Atlético vs. FBC Melgar (15:00 horas, estadio Campeones del 36)
Domingo 22 de noviembre
- Sporting Cristal vs. Cienciano (horario por confirmar, estadio Alberto Gallardo)
- Sport Huancayo vs. Universitario (horario por confirmar, estadio IPD Huancayo)
- Alianza Lima vs. FC Cajamarca (horario por confirmar, estadio Alejandro Villanueva)*
* El duelo entre los ‘blanquiazules’ y el cuadro cajamarquino cambiaría de programación y jugaría el miércoles 18 de noviembre, esto por confirmar.
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