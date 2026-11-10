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¿Cómo se define al ganador del Torneo Clausura 2026?: los escenarios de Universitario, Sporting Cristal y Sport Huancayo

Los tres equipos tienen opciones reales para levantar el segundo trofeo de la Liga 1 en la última fecha: la ‘U’ visitará al ‘Rojo Matador’, mientras que los ‘cerveceros’ chocarán con Cienciano en el Gallardo

¿Cómo se define al ganador del Torneo Clausura 2026?
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La lucha por el Torneo Clausura 2026 llegará abierta a la última fecha, con Universitario de Deportes, Sporting Cristal y Sport Huancayo todavía en carrera por el título.

El ‘rojo matador’ parte con ventaja tras quedar como líder, luego de que la ‘U’ y los ‘cerveceros’ no tomaron la punta en la jornada anterior. El equipo huancaíno depende de sí mismo para llevarse el certamen.

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La definición se concentrará en dos partidos: los ‘cremas’ recibirán al cuadro de Huancayo, mientras que los rimenses enfrentarán a Cienciano. Los resultados de esos encuentros resolverán la pelea entre los tres aspirantes.

Los tres equipos lucharán para quedarse con el trofeo en la última fecha del campeonato. (L1 Max)

Los escenarios de Universitario, Sporting Cristal y Sport Huancayo

El destino de Universitario de Deportes, Sporting Cristal y Sport Huancayo se definirá en la última fecha, que se jugará este domingo 22 de noviembre en simultáneo. Se definirá al ganador del Torneo Clausura, y aquí te mostramos los escenarios que tiene los tres equipos.

- Lo que necesita Sport Huancayo para coronarse ganador del Torneo Clausura 2026: es líder con 34 puntos, diferencia de gol +9. Tiene la primera opción. Si le gana a la ‘U’, sea 1-0 como mínimo, se llevará el campeonato y jugará los ‘play offs’ contra los ‘cremas’, que es el segundo del acumulado.

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Sport Huancayo está en la pelea por el Torneo Clausura 2026. - créditos: Sport Huancayo
Sport Huancayo está en la pelea por el Torneo Clausura 2026. - créditos: Sport Huancayo

- Lo que necesita Universitario para llevarse el Torneo Clausura 2026: Tiene 32 puntos con diferencia de gol +11. La ‘U’ jugará sí o sí los ‘play offs’, ya sea desde las semifinales o de manera directa en la final. Si saca un triunfo en la ‘Incontrastable’, deberá esperar que Sporting Cristal no derrote a Cienciano. Bajo esa combinación, los de Fabián Bustos se instalará en la final y enfrentará a Alianza Lima, ganador del Apertura.

Si los de Ate no consiguen imponerse ante el conjunto huancaíno de visita, deberá disputar las semifinales en busca de su boleto a la final.

Tras su golazo de tiro libre ante Juan Pablo II, Edison Flores fue felicitado por sus compañeros de Universitario. - créditos: Liga 1
Tras su golazo de tiro libre ante Juan Pablo II, Edison Flores fue felicitado por sus compañeros de Universitario. - créditos: Liga 1

- Lo que necesita Sport Huancayo para levantar el trofeo del Torneo Clausura 2026: Tiene 21 puntos, diferencia de goles +17. Los ‘cerveceros’ tienen que ganar a Cienciano en el estadio Alberto Gallardo, y esperar que Sport Huancayo y Universitario empaten o que la ‘U’ gane. Y así acceder a las semifinales frente los ‘cremas’.

Hernán Barcos – Sporting Cristal – Alianza Lima – Liga 1 – Perú – deportes – 4 noviembre
Desde su llegada a Sporting Cristal, Barcos encontró un grupo con experiencia y jóvenes en crecimiento. Entre estos últimos, destacó a Castro por la evolución que mostró con el nuevo esquema táctico del equipo. (Liga 1)

Así se jugará la última fecha del Torneo Clausura 2026

Viernes 13 de noviembre

  • UTC vs. Los Chankas (13:00 horas, estadio Héroes de San Ramón)

Domingo 15 de noviembre

  • Comerciantes Unidos vs. Sport Boys (13:00 horas, estadio Juan Maldonado Gamarra)
  • Juan Pablo II vs. Deportivo Garcilaso (15:15 horas, Complejo Deportivo Juan Pablo II)

Lunes 16 de noviembre

  • CD Moquegua vs. Atlético Grau (15:00 horas, estadio 25 de Noviembre)
  • Cusco FC vs. Asociación Deportiva Tarma (ADT) (15:00 horas, estadio Inca Garcilaso de la Vega)

Miércoles 18 de noviembre

  • Alianza Atlético vs. FBC Melgar (15:00 horas, estadio Campeones del 36)

Domingo 22 de noviembre

  • Sporting Cristal vs. Cienciano (horario por confirmar, estadio Alberto Gallardo)
  • Sport Huancayo vs. Universitario (horario por confirmar, estadio IPD Huancayo)
  • Alianza Lima vs. FC Cajamarca (horario por confirmar, estadio Alejandro Villanueva)*

* El duelo entre los ‘blanquiazules’ y el cuadro cajamarquino cambiaría de programación y jugaría el miércoles 18 de noviembre, esto por confirmar.

Programación de la fecha 17 del Torneo Clausura 2026.
Programación de la fecha 17 del Torneo Clausura 2026. Crédito: X Liga 1.

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