Venezuela cierra la última ventana FIFA del año desafiando a Rusia. - Crédito: Difusión

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Venezuela vive un clima de extrema tensión desde que Oswaldo Vizcarrondo asumió el mando. No han llegado marcadores positivos ni un rendimiento estimulante. Por si fuera poco, en el último examen fue superado con demasiada facilidad por el País Vasco. La única manera que le queda a la ‘vinotinto’ para cambiar siquiera un poco su imagen es superar a Rusia, escollo de mucho nivel que se hará fuerte en su guarida.

A qué hora juega Venezuela vs Rusia, amistoso por fecha FIFA 2026

El partido amistoso se disputará hoy, martes 17 de noviembre, en el Ozon Arena de Krasnodar, Rusia. El silbatazo inicial está programado para las 11:00 a.m. en Perú, y las 12:00 p.m. en Venezuela. En territorio ruso, el compromiso comenzará a las 7:00 p. m.

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Venezuela y Rusia miden fuerzas en el cierre internacional del 2026. Crédito: Agencias

Canal TV de Paraguay vs Rusia, amistoso por fecha FIFA 2026

El amistoso tendrá distintas opciones de transmisión según el país desde el que se siga el encuentro. En territorio ruso, Channel One Russia, también identificado como Pervy Kanal, emitirá el partido en directo.

La plataforma Okko ofrecerá el compromiso por streaming y preparará una cobertura especial antes y después del inicio.

En Venezuela, la señal abierta Televen permitirá seguir el amistoso. Los aficionados también podrán acceder a la emisión mediante la aplicación oficial Televen Stream.

El canal venezolano se encargará de la emisión del partido amistoso FIFA.

¿Cómo llega Venezuela al amistoso FIFA?

Venezuela afrontará su último test frente a Rusia sin Teo Quintero, una ausencia que reduce las alternativas del equipo en un partido marcado por la presión. El encuentro aparece como una oportunidad para frenar las críticas acumuladas desde el inicio del ciclo de Oswaldo Vizcarrondo.

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La ‘vinotinto’ llega al compromiso en un escenario de malestar por sus resultados recientes. El equipo necesita una respuesta ante su siguiente rival para evitar que crezca el cuestionamiento hacia el entrenador y el rendimiento colectivo.

La derrota por 1-0 ante el País Vasco profundizó ese clima. El combinado vasco, que no posee carácter FIFA, mostró un nivel superior y se impuso en un duelo que aumentó la disconformidad entre los seguidores venezolanos.

Euskadi pasó por encima de Venezuela. - Crédito: EFE

¿Cómo llega Rusia al amistoso FIFA?

Rusia llega fortalecida a su próximo compromiso con una serie de resultados que sostiene el ánimo del plantel. En su último amistoso, el conjunto dirigido por Valeri Karpin venció 3-2 a Uzbekistán y sumó una señal positiva antes de presentarse ante su público.

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La victoria se incorpora a una secuencia favorable que incluyó actuaciones destacadas ante Namibia, Irán y Trinidad y Tobago. Rusia también igualó 3-3 con Nigeria, en un encuentro que mostró capacidad ofensiva, aunque dejó margen para corregir en defensa.

Con esos antecedentes, el seleccionado de Karpin buscará prolongar su impulso en el próximo amistoso. El objetivo será consolidar el funcionamiento que le permitió obtener esos marcadores y aprovechar el respaldo local para imponer condiciones desde el inicio, sin perder equilibrio en las fases del juego.

Alineaciones probables del Venezuela vs Rusia por amistoso FIFA

- Venezuela: José Contreras; Nahuel Ferraresi, Christian Makoun, Jon Aramburu, Luis Balbo; Jefferson Savarino, Yangel Herrera, Cristian Cásseres, Telasco Segovia; Eduard Bello, Kevin Kelsy.

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- Rusia: Matvey Safonov; Ilya Vakhania, Viktor Melekhin, Aleksandr Silyanov, Danil Krugovoy; Ivan Oblyakov, Matvey Kislyak, Aleksey Batrakov; Yaroslav Gladyshev, Konstantin Tyukavin, Lechi Sadulaev.