Alianza Lima vs FC Cajamarca: nueva programación del duelo por la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Alianza Lima se medirá con FC Cajamarca por la fecha 17 del Torneo Clausura 2026.

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La Liga de Fútbol Profesional Peruana reprogramó el partido entre Alianza Lima y FC Cajamarca por la fecha 17 del Torneo Clausura 2026. En un primer momento, el encuentro estaba previsto para disputarse en el mismo horario y día que los compromisos de Universitario de Deportes y Sporting Cristal.

Sin embargo, la organización modificó esa programación y anunció una nueva fecha para el duelo del conjunto ‘blanquiazul’ ante el cuadro de Cajamarca. Será el ensayo previo a la final de la Liga 1, donde espera rival en cotejos de ida y vuelta para definir al campeón nacional.

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Nueva fecha y hora del Alianza Lima vs FC Cajamarca por el Torneo Clausura 2026

El encuentro entre Alianza Lima y FC Cajamarca se jugará el sábado 21 de noviembre en el Estadio Alejandro Villanueva, ubicado en La Victoria.

El recinto, con aforo para 35.000 espectadores, albergará el partido desde las 15.30 para Perú, Colombia y Ecuador. En Bolivia y Venezuela, la transmisión comenzará a las 16.30. En Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, el inicio está previsto para las 17.30.

El encuentro estaba programado para el domingo 22 de noviembre en el estadio Alejandro Villanueva, pero la organización del campeonato evalúa moverlo para que FC Cajamarca no conozca resultados ajenos antes de jugar. (Liga 1)

Canal TV para ver Alianza Lima vs FC Cajamarca por el Torneo Clausura 2026

La fecha 17 de la Liga 1 2026 tendrá transmisión por televisión y alternativas digitales para seguir los partidos programados durante la jornada.

La señal L1 Max emitirá los encuentros del campeonato. Los usuarios que opten por celulares, tabletas o computadoras podrán acceder a la programación mediante la aplicación Liga 1 Play.

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Infobae Perú acompañará cada compromiso con información previa, las incidencias durante los partidos y las novedades posteriores a la fecha.

El medio publicará los hechos principales de la jornada para los aficionados que no puedan ver los duelos en directo.

La pelea por evitar el descenso obliga a la Liga 1 a revisar su calendario. FC Cajamarca, ADT y Deportivo Moquegua disputan la permanencia y podrían jugar sus últimos partidos en simultáneo. (Liga 1)

Nueva programación de la fecha 17 del Torneo Clausura 2026

El organizador de la Liga 1 hizo algunas modificaciones en el calendario y confirmó horarios de la última jornada. Conoce todos los detalles de los encuentros de la definición del título, torneos internacionales y descenso.

Domingo 15 de noviembre

- Comerciantes Unidos vs. Sport Boys (13:00 horas / estadio Juan Maldonado Gamarra / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Juan Pablo II vs. Deportivo Garcilaso (15:15 horas / Complejo Deportivo Juan Pablo II / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Lunes 16 de noviembre

- UTC vs Los Chankas (13:00 horas / estadio Héroes de San Ramón / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- CD Moquegua vs. Atlético Grau (15:15 horas / estadio 25 de Noviembre / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Cusco FC vs. Asociación Deportiva Tarma (ADT) (15:15 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Miércoles 18 de noviembre

- Alianza Atlético vs. FBC Melgar (15:00 horas/ estadio Campeones del 36 / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Sábado 21 de noviembre

- Alianza Lima vs FC Cajamarca (15:30 horas / estadio Alejandro Villanueva / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Domingo 22 de noviembre

- Sporting Cristal vs. Cienciano (15:00 horas / estadio Alberto Gallardo / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Sport Huancayo vs. Universitario (15:00 horas / estadio IPD Huancayo / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Programación de la última fecha del Torneo Clausura 2026