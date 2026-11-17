El pontífice explicó que reunirse con personas que denunciaron abusos cometidos por miembros de la Iglesia fue un gesto para expresarles cercanía y ayudarlas en su camino hacia la sanación

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El papa León XIV se pronunció sobre su encuentro con víctimas de abusos cometidos por miembros de la Iglesia en el Perú y reafirmó su compromiso de trabajar para evitar que estos delitos vuelvan a ocurrir. Durante la conferencia de prensa que ofreció a bordo del avión que lo trasladó de Lima a Roma, al término de su gira de 11 días por Uruguay, Argentina y Perú, el pontífice explicó el significado de estas reuniones y dirigió un mensaje a los obispos y agentes pastorales para que asuman la responsabilidad de acompañar a quienes sufrieron estas situaciones.

La pregunta fue formulada por un periodista de RPP Noticias, quien recordó que la visita apostólica se desarrolló en un contexto complejo para el país, marcado por la violencia, las lluvias en el norte y la preocupación por el fenómeno de El Niño. También le consultó cómo podían los peruanos, creyentes y no creyentes, mantener el espíritu de unidad, fe y esperanza que despertó su presencia.

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En la misma intervención, el periodista le preguntó por el encuentro que sostuvo con personas que denunciaron haber sido víctimas de situaciones lamentables por parte de integrantes de la Iglesia y quiso conocer qué sentimientos le generó escuchar sus testimonios.

León XIV respondió que ambos asuntos tenían, en cierta medida, una relación. Primero, recordó que el Papa representa a la Iglesia universal, pero que la vida de las comunidades religiosas se desarrolla en el ámbito local, bajo la conducción de sus obispos. Por ello, consideró que son los pastores quienes deben continuar el trabajo después de su partida y mantener los frutos espirituales de los días de su visita.

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El Papa León XIV le dijo adiós al Perú tras seis días inolvidables de visita apostólica y partió de regreso a Roma

El mensaje del Papa León XIV a los obispos peruanos

El pontífice explicó que uno de los mensajes que compartió con los obispos durante su permanencia en el Perú fue precisamente la necesidad de dar continuidad a la experiencia de fe que se vivió durante los encuentros y celebraciones de su viaje apostólico.

“El Papa es uno. Representa, muy importante eso, vicario de Cristo. Pero la Iglesia vive a nivel local con los obispos, que son los pastores”, señaló.

En esa línea, recordó que pidió directamente al episcopado peruano no dejar que la alegría y la devoción experimentadas durante su visita se diluyeran una vez que regresara a Roma.

“Ahora toca a ustedes continuar, no perder los dones que hemos compartido en estos días para que vaya adelante, para que siga creciendo. Experiencia de alegría, de devoción, de fe”, expresó al recordar sus palabras dirigidas a los obispos.

Su respuesta puso el foco en la responsabilidad de la Iglesia local. Para León XIV, el trabajo pastoral no termina con la partida del pontífice, sino que debe continuar a través de quienes están más cerca de las comunidades y conocen sus necesidades. Esta tarea también comprende atender situaciones dolorosas, acompañar a las personas afectadas y garantizar que reciban una respuesta.

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El papa León XIV saluda a los fieles desde el balcón de la Nunciatura Apostólica ayer jueves, en Lima (Perú). EFE/ John Reyes Mejía

“Es un gesto del deseo de estar cerca de las víctimas”

Al referirse directamente a las personas que denunciaron abusos por parte de miembros de la Iglesia, León XIV aclaró que no era la primera vez que se reunía con víctimas, tanto en el Perú como en otros países. Sin embargo, reconoció que el Papa no puede escuchar personalmente a todas las personas afectadas en el mundo.

Por ello, explicó que estos encuentros representan una manera de expresar cercanía y de transmitir a las víctimas que no están solas en el proceso que atraviesan.

“En el caso de las víctimas, que como creo que usted sepa, no es la primera vez que hablo con víctimas en Perú, ciertamente, pero en otros países. Pero el Papa no puede escuchar a todos en todo el mundo”, manifestó.

A continuación, explicó que la reunión busca ayudarlas a encontrar un camino que les permita avanzar hacia una recuperación personal, aunque reconoció que puede tratarse de un proceso progresivo.

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“Entonces, ahí también es un gesto del deseo de estar cerca de las víctimas, ayudarles a encontrar un camino que quizás poco a poco, pero un camino que puede llevar a ellos a una auténtica sanación”, sostuvo.

El pontífice no detalló durante la conferencia de prensa la identidad de las personas con las que se reunió ni los testimonios que escuchó. Su respuesta se concentró en explicar el propósito de estos encuentros y el compromiso que, a su juicio, debe asumir la Iglesia frente a los abusos.

Un obispo participa en una ceremonia religiosa junto a otros miembros del clero durante una visita eclesiástica en Córdoba.

León XIV reafirma su compromiso con la prevención de los abusos

Uno de los pasajes más contundentes de su respuesta estuvo relacionado con la necesidad de evitar que vuelvan a producirse hechos de esta naturaleza. El Papa sostuvo que escuchar a las víctimas no debe limitarse a un gesto de cercanía, sino que también implica un compromiso institucional para fortalecer la prevención.

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“Es al mismo tiempo un compromiso de seguir trabajando para la prevención, para que nunca más sucedan esas cosas”, afirmó.

León XIV trasladó entonces esa responsabilidad a los obispos y a los agentes pastorales de cada diócesis. Consideró que, por su cercanía con las comunidades y con las situaciones que puedan presentarse, son ellos quienes deben asumir un papel activo en el acompañamiento de las víctimas.

El pontífice fue enfático al señalar que no basta con expresar solidaridad: las autoridades eclesiásticas deben actuar, acompañar a las personas afectadas y contribuir a que se haga justicia.

“Ustedes que están más cerca de esas situaciones, tienen que cumplir, tienen que acompañar, tienen que ser ustedes los que realmente toman la responsabilidad de acompañar y de ayudar para que haya justicia y que nunca más se repitan estos delitos”, manifestó.

La declaración constituye uno de los mensajes centrales que dejó León XIV sobre los abusos durante su despedida del Perú. En su intervención, vinculó la misión pastoral de la Iglesia con la obligación de proteger a las personas afectadas, promover su sanación y evitar que otros sufran situaciones similares.

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El papa León XIV preside una misa en el Monumento de los Españoles frente a una imagen religiosa y a obispos durante su visita a la Argentina. (EFE)

Un mensaje que deja como tarea a la Iglesia peruana

La respuesta del Santo Padre llegó al cierre de una visita apostólica de seis días al Perú, entre el 11 y el 16 de noviembre, en la que recorrió Lima, Callao, Chiclayo, Cusco y Pucallpa. Durante su permanencia en el país, sostuvo encuentros con autoridades, representantes de la Iglesia y comunidades de fieles.

El encuentro con personas que denunciaron abusos fue uno de los asuntos abordados por el pontífice durante la conferencia de prensa de regreso a Roma. Aunque no ofreció detalles sobre los testimonios escuchados, sí dejó en claro que la cercanía con las víctimas debe traducirse en acciones concretas.

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Su llamado a los obispos peruanos fue directo: acompañar, asumir responsabilidades, contribuir a la justicia y reforzar la prevención. De esta manera, León XIV dejó planteado que la respuesta de la Iglesia frente a los abusos no puede depender únicamente de los encuentros con el Papa, sino que debe sostenerse en el trabajo cotidiano de quienes tienen responsabilidades pastorales en cada diócesis.