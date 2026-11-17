El amistoso de este martes en Maldonado cierra el año futbolístico de la Celeste ante un rival caribeño que llega con la mira puesta en la Copa de Oro y sin nada que perder. (EFE)

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El cierre del calendario 2026 llega con sabor especial para la ‘Celeste’. Tras meses de competencia internacional y un Mundial que dejó más sombras que luces, Uruguay vuelve a pisar suelo propio para disputar un amistoso ante República Dominicana hoy, martes 17 de noviembre, a partir de las 18:30 horas, en el Estadio Domingo Burgueño Miguel de Maldonado.

El conjunto sudamericano arrastra una inercia positiva difícil de ignorar: tres victorias consecutivas bajo las órdenes del técnico interino Diego Forlán, incluyendo un golpe de autoridad ante Argentina en La Bombonera. Enfrente, un rival caribeño con aspiraciones propias que llega con la mirada puesta en los repechajes de la Copa de Oro.

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Dónde ver Uruguay vs República Dominicana, amistoso por fecha FIFA 2026

Para el público peruano, el amistoso no cuenta con confirmación oficial en las señales de televisión o cable de acceso abierto más habituales del país. Ante esa ausencia, la alternativa más directa es la plataforma AUF TV, el canal oficial de la Asociación Uruguaya de Fútbol, disponible por suscripción o pago por evento según la región desde la que se acceda.

En el resto de Sudamérica, el encuentro puede seguirse a través de DSports y su plataforma digital DGO, donde la programación deportiva de la selección uruguaya suele tener habilitación en varios países del continente.

El amistoso entre Uruguay y República Dominicana podrá seguirse mediante plataformas digitales y señales deportivas en distintos países. Conoce qué opciones de transmisión están disponibles para el público peruano. (EFE)

Así llega Uruguay

La etapa de Diego Forlán al frente de la Celeste comenzó con un tropiezo ante Japón, pero desde entonces el equipo no conoce la derrota. Tres victorias seguidas consolidan una racha que incluye una goleada a Corea del Sur por 4-1, otro festival ofensivo ante India por 6-1, y el resultado más resonante del ciclo: el 2-1 ante Argentina en el estadio de Boca Juniors, en Buenos Aires.

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Para este compromiso en Maldonado, el cuerpo técnico tiene previsto rotar el plantel y dar minutos a futbolistas que tuvieron menos protagonismo en las fechas anteriores. La lista de convocados ya registra tres ausencias de peso: Giorgian de Arrascaeta, Guillermo Varela y Joaquín Piquerez fueron liberados para volver a sus respectivos clubes en Brasil, donde deben afrontar definiciones del Brasileirao y la final de la Copa Libertadores.

El duelo también tiene una connotación simbólica: es el primer partido que Uruguay disputa en su propio territorio desde la despedida previa al Mundial 2026, lo que convierte la noche en Maldonado en un reencuentro entre la selección y su afición local.

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Después de superar a Corea del Sur, India y Argentina, Uruguay buscará prolongar su buen momento en Maldonado. El equipo de Diego Forlán tendrá algunas ausencias y podría presentar variantes en su formación. (EFE)

Cómo llega República Dominicana

El combinado caribeño, dirigido por el entrenador argentino Marcelo Neveleff, llega a Maldonado con objetivos bien definidos. Este amistoso forma parte de su preparación de cara a los repechajes de inicio de año que definirán su participación en la Copa de Oro de la Concacaf, por lo que el cuerpo técnico tratará de aprovechar cada minuto de competencia.

En su actividad más reciente dentro de la Liga de Naciones de la Concacaf, durante el mes de octubre, la selección dominicana alternó resultados: cayó por 4-1 ante Haití, pero respondió con un triunfo de visitante ante Nicaragua por 2-1. Esa irregularidad refleja un equipo en construcción, aunque con individualidades de nivel europeo que pueden desequilibrar en cualquier momento.

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República Dominicana afrontará una exigente prueba ante Uruguay como parte de su preparación para los repechajes de la Copa de Oro. El equipo caribeño buscará aprovechar sus individualidades para sorprender a domicilio. (EFE)

La principal baja es la del lateral Júnior Firpo, descartado por lesión. Sin embargo, Neveleff mantiene disponible a su referente ofensivo: Mariano Díaz, el delantero de mayor jerarquía en el plantel, será el encargado de liderar el ataque caribeño en el Burgueño Miguel.

El historial entre ambas selecciones es prácticamente nuevo. Solo se han medido en una ocasión: el 10 de octubre de 2025, en el Estadio Nacional Bukit Jalil de Kuala Lumpur, Malasia, durante una gira asiática de preparación para el Mundial. Uruguay se impuso 1-0 con un tanto de Ignacio Laquintana al minuto 60, con asistencia de Federico Viñas, en un partido donde la Celeste dominó la posesión con el 67% pero encontró resistencia en el bloque defensivo rival. Esta noche en Maldonado será, además, la primera vez que República Dominicana pise territorio uruguayo en un duelo oficial entre selecciones mayores.

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Alineaciones probables

Uruguay (Diego Forlán): Santiago Mele (o Cristopher Fiermarín); Santiago Mouriño, José María Giménez, Juan Rodríguez (o Ronald Araújo) y Mathías Olivera; Facundo Bernal, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde y Rodrigo Zalazar; Maximiliano Araújo y Darwin Núñez.

República Dominicana (Marcelo Neveleff): Xavier Valdez; Jéremy Báez, Edgar Pujol, Luiyi De Lucas y Juan Carlos Familia-Castillo; Daniel Leonardo Flores, Pablo Rosario y Heinz Mörschel; Dorny Romero, Edarlyn Reyes (o Peter González) y Mariano Díaz.