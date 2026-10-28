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Los detalles de la llegada de Carlos Gruezo a Universitario: trasfondo, competencia por su fichaje y tiempo de contrato

El mundialista ecuatoriano estuvo en el estadio Monumental y, a falta del comunicado oficial, su arribo al cuadro ‘crema’ es un hecho para el 2027

El periodista Gustavo Peralta contó los pormenores del fichaje del volante ecuatoriano por la 'U' para el 2027. (Video: Pepas de la PM)
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Hace unos días se conoció que Carlos Gruezo estuvo en el radar de Universitario de Deportes e incluso que el jugador ecuatoriano acudió con su representante al estadio Monumental para ver el partido ante Juan Pablo II del último fin de semana, situación que confirmó su inminente llegada a la ‘U’.

La negociación, según reveló el periodista Gustavo Peralta en el programa Pepas de la PM, se había iniciado varios meses antes. La administración de ‘crema’ había colocado el nombre del volante entre sus opciones para reforzar el mediocampo a mitad de año, cuando también analizaba otras alternativas.

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En ese periodo, surgieron los nombres de Matheus Uribe y Juan Manuel Requena. La falta de acuerdo con el colombiano llevó al club a concretar la incorporación del argentino, quien contaba con el respaldo del comando técnico de Héctor Cúper.

El interés por Gruezo, en cambio, no se diluyó. Aunque Santos Laguna, el club dueño de su pase, bloqueó su salida en el primer intento, los contactos con el futbolista y su representante siguieron abiertos hasta que el escenario contractual cambió.

Juan Manuel Requena y los jugadores de Universitario que no fueron convocados para el clásico ante Alianza Lima por el Torneo Clausura 2026.
Juan Manuel Requena se sumó a Universitario a mitad de año para apuntalar la marca en la volante. - créditos: Difusión

El plan de Universitario para fichar a Carlos Gruezo

La primera gestión por Carlos Gruezo se frenó por dos razones. Según Gustavo Peralta, Héctor Cúper no veía con buenos ojos su incorporación y Santos Laguna tampoco quería desprenderse de un jugador que aún tenía participación en el equipo.

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Desde el entorno del mediocampista, añadió, existía otra explicación para esa resistencia. El club mexicano contemplaba la posibilidad de que Gruezo fuera convocado por Ecuador al Mundial 2026, una situación que podía representar un ingreso económico para la institución por parte de la FIFA. Universitario no podía esperar una definición y por ello la dirigencia avanzó por Juan Manuel Requena.

La administración de Franco Velazco, de todos modos, mantuvo el objetivo de contratar a Gruezo. Peralta afirmó que la ‘U’ pretendía ficharlo incluso si Cúper no compartía esa decisión. El comunicador comparó ese criterio con el caso de Piero Quispe. Según indicó, la administración también había cerrado aquella contratación pese a que el entrenador argentino no lo quería inicialmente, aunque después aceptó su incorporación.

Carlos Gruezo apenas jugó 16 partidos en Santos Laguna, en los que pudo anotar 1 gol. - créditos: Difusión
Carlos Gruezo apenas jugó 16 partidos en Santos Laguna, en los que pudo anotar 1 gol. - créditos: Difusión

Fabián Bustos conocía bien al mediocampista ecuatoriano y tenía una opinión favorable sobre sus condiciones, aunque precisó que la operación fue impulsada directamente por la administración de Universitario.

Durante ese tiempo, Carlos Gruezo también tuvo un acercamiento con Junior de Barranquilla. El volante estuvo vinculado con el club colombiano, entre otros motivos, porque su esposa es de esa nacionalidad y la institución había mostrado interés en sumarlo.

Sin embargo, cuando el ecuatoriano quedó libre, Universitario encontró la oportunidad que había esperado. Las conversaciones, que nunca se habían cortado, pasaron a una etapa decisiva ante la existencia de otra posibilidad para el futbolista.

Me dicen que esta vez que vino a Lima no fue la primera vez, sino estuvo otros dos partidos en el estadio Monumental. Ellos lo trajeron a Lima y nadie se enteró. Esta vez lo trajeron a Lima, creo que llegó el jueves o viernes pasado, y nadie supo. Estuvo en el hotel Pullman en San Isidro”, relató Peralta.

Carlos Gruezo cerca de ser fichaje de Universitario para el 2027: fue visto en palco del estadio Monumental en duelo ante Juan Pablo II.
Carlos Gruezo cerca de ser fichaje de Universitario para el 2027: fue visto en palco del estadio Monumental en duelo ante Juan Pablo II.

Los detalles del contrato de Carlos Gruezo en Universitario

El acuerdo quedó encaminado luego de que Carlos Gruezo superó los exámenes médicos el sábado 24 de octubre por la mañana. Esa revisión era un paso indispensable para formalizar el vínculo con Universitario. El mediocampista firmó el contrato el lunes 26 por la mañana, según confirmó Gustavo Peralta. El acuerdo es por dos años, con una cláusula que permite extenderlo por una tercera campaña si el jugador cumple un objetivo deportivo.

La vigencia del documento comenzará con el inicio de la pretemporada en diciembre. Hasta entonces, el futbolista deberá seguir un plan establecido por el club para mantenerse en condiciones antes de sumarse a los entrenamientos. “Le van a dar un cronograma de trabajo”, señaló el periodista.

La rapidez de la dirigencia ‘crema’ respondió a la necesidad de evitar otra frustración en una operación que se había postergado desde mitad de año. La administración entendió que debía cerrar el acuerdo antes de que Gruezo eligiera otra oferta.

La contratación puede influir en el panorama de Juan Manuel Requena, que tiene contrato hasta mediados del 2028. Todo se sabrá en las últimas semanas de este año.

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