Franco Velazco hizo sorpresivo comentario sobre la llegada de Carlos Gruezo a Universitario: “Son especulaciones de la prensa”

El administrador de la 'U' también se refirió al triunfo del equipo ante Atlético Grau y del conflicto entre Pablo Guede y Hernán Barcos. (Video: Raúl Chávez)

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Con el Torneo Clausura todavía en disputa, Universitario de Deportes planifica la próxima temporada sin perder de vista la competencia inmediata. Mientras el plantel afronta la recta final del campeonato, la dirección deportiva ‘crema’ ya analiza el armado del equipo y las alternativas que podrían reforzarlo.

En ese escenario surgió el nombre de Carlos Gruezo, quien fue visto hace más de una semana en el estadio Monumental junto a su representante. También circularon informaciones sobre las condiciones de un eventual vínculo entre el futbolista y la institución.

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Sin embargo, el administrador de la ‘U’, Franco Velazco, sostuvo que no existe una definición respecto de la llegada del jugador. “No hay nada definido todavía, son especulaciones de la prensa. La presencia de Carlos Gruezo en el Monumental es por una invitación, hay jugadores que compartieron con él en otros equipos y se le invitó al Monumental”, comentó para el periodista Raúl Chávez.

De la misma manera, Velazco hizo una breve explicación sobre el proceso de fichajes que ya empezó. “Las contrataciones pasan por un proceso de análisis con el comando técnico, secretaría técnica. Estamos trabajando desde ya y esperemos a fin de año darles algunas novedades a los hinchas de la ‘U’”, afirmó.

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Franco Velazco hizo sorpresivo comentario sobre la llegada de Carlos Gruezo a Universitario.

Las declaraciones del administrador dejan a Gruezo como una posibilidad no resuelta. El club deberá completar su evaluación interna antes de oficializar cualquier movimiento para el año próximo.

Franco Velazco sobre el triunfo de Universitario ante Atlético Grau

Por otro lado, Franco Velazco valoró la victoria conseguida ante Atlético Grau y remarcó que el equipo entiende la exigencia de cada compromiso en esta parte de la temporada. “Estamos contentos con el triunfo, dijimos que teníamos que afrontar los partidos como finales y este partido no ha sido la excepción porque fue complicado, duro”, expresó.

El administrador de Universitario consideró que el equipo deberá mantener esa mentalidad en las fechas que quedan. Tras el encuentro ante el conjunto piurano, el conjunto ‘merengue’ tendrá que concentrarse en un duelo clave por el Torneo Clausura. “Ahora prepararnos para el duelo contra Sport Boys”, añadió, ubicando ese partido como el objetivo inmediato del plantel.

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El cuadro 'crema' remontó 3-1 en Trujillo al conjunto piurano por el segundo torneo del año - Crédito: L1MAX.

Franco Velazco también respondió a los cuestionamientos surgidos por la reprogramación de los encuentros de Universitario. El directivo rechazó que el club reciba un trato favorable en la elaboración del calendario del Clausura. “A veces los rivales hablan de más un poco para justificar lo que no pueden hacer en el campo”, señaló al ser consultado por esas críticas.

El representante de la institución ‘estudiantil’ recordó que el plantel deberá disputar tres partidos consecutivos en menos de una semana, lo cual les complica el panorama en la recta final del certamen doméstico. “Ahora nos toca jugar tres partidos seguidos en menos de una semana. Así está diseñado el campeonato y eso es lo que nos toca”, sostuvo.

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Gerardo Ameli respondió con contundencia sobre el calendario del Torneo Clausura y el jugar contra la 'U' en Trujillo. (Video: Central Deportiva)

Franco Velazco sobre el conflicto entre Pablo Guede y Hernán Barcos

Finalmente, Franco Velazco fue consultado además por el conflicto que involucra a Pablo Guede y Hernán Barcos. El administrador evitó emitir una opinión específica sobre los protagonistas y señaló que Universitario no participará de la controversia. “Los temas de violencia a nadie le hacen bien a la sociedad, ni al deporte ni al fútbol”, declaró.

El máximo directivo de la ‘U’ indicó que una evaluación sobre posibles medidas corresponde a los organismos deportivos competentes. “Nosotros nos mantenemos al margen de cualquier polémica o discusión. Eso le corresponde a las autoridades deportivas, a la Comisión ver si proceder o no”, acotó.

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