Un mapa de Perú muestra la provincia de Ica resaltada con una estrella amarilla y una etiqueta roja, indicando la ubicación probable de un sismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La costa sur de Perú registró ocho sismos en menos de 20 horas, según los recientes reportes emitidos por el Instituto Geofísico del Perú (IGP). La mayor parte de los movimientos tuvo como referencia zonas cercanas a San Juan de Marcona, en Nasca, región de Ica, mientras que otros se ubicaron frente a Palpa.

La serie comenzó a las 11:16 horas del 17 de noviembre con un movimiento de magnitud 3.6, localizado a 128 kilómetros al oeste de San Juan de Marcona. El evento tuvo una profundidad de 33 kilómetros y una intensidad de entre II y III en esa localidad, de acuerdo con el reporte sísmico 2026-0798 del IGP.

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A las 13:23 horas se produjo el sismo de mayor magnitud de la secuencia: 5.1, con epicentro a 94 kilómetros al suroeste de Palpa. El movimiento ocurrió a una profundidad de 41 kilómetros y alcanzó una intensidad de entre III y IV en Palpa.

El Instituto Geofísico del Perú registró ocho sismos en menos de veinte horas en la costa sur del país. (COEN-Indeci)

Poco más de una hora después, a las 14:26 horas, el IGP informó otro sismo de magnitud 4.3. El reporte ubicó su referencia a 97 kilómetros al suroeste de Palpa, con una profundidad de 30 kilómetros e intensidad II en esa ciudad.

Cinco movimientos en San Juan de Marcona

La actividad sísmica continuó durante la tarde con una concentración de reportes en las inmediaciones de San Juan de Marcona, localidad de la provincia de Nasca. A las 14:44 horas, el IGP registró un movimiento de magnitud 4,8, a 16 kilómetros al oeste de esa localidad.

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Ese sismo tuvo una profundidad de 27 kilómetros y una intensidad III en San Juan de Marcona. Siete minutos más tarde, a las 14:51 horas, ocurrió otro evento de magnitud 4,2, a 10 kilómetros al oeste de la misma localidad. Su profundidad fue de 16 kilómetros y la intensidad registrada fue II.

A las 16:22 horas se reportó un tercer movimiento en ese sector, de magnitud 4,5 y profundidad de 28 kilómetros. El IGP situó el epicentro a 10 kilómetros al oeste de San Juan de Marcona, con intensidad II.

Cinco de los eventos sísmicos reportados tuvieron su localización en las cercanías de San Juan de Marcona. (Andina)

La secuencia siguió a las 17:25 horas con un sismo de magnitud 4,2, a 10 kilómetros al oeste de San Juan de Marcona. El movimiento tuvo 27 kilómetros de profundidad y una intensidad II en esa localidad.

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El octavo reporte de la jornada fue difundido a las 21:23 horas. El IGP indicó que se trató de un sismo de magnitud 4,2, a 19 kilómetros al oeste de San Juan de Marcona, con una profundidad de 24 kilómetros.

Placas tectónicas

El jefe del Instituto Geofísico del Perú, Hernando Tavera, explicó en declaraciones recogidas por Exitosa que los sismos frente a la costa de Ica forman parte de la interacción entre la placa de Nazca y la placa continental.

“Estos sismos ocurren frente a la costa como parte de ese proceso que todos ya conocemos, que es el choque de la placa de Nazca con la placa continental”, señaló Tavera. El funcionario precisó que esa dinámica genera eventos sísmicos de distintas magnitudes.

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Hernando Tavera, jefe del Instituto Geofísico del Perú, señala un mapa de estaciones acelerométricas en una sala de monitoreo sísmico. (Agencia Andina)

En la entrevista, Tavera se refirió a un sismo de magnitud 5,9 ocurrido a 100 kilómetros de la zona costera de Ica, así como a otros movimientos frente a Marcona de magnitudes 5,2, 5,4, 4,9 y 4,7. Según indicó, la distancia entre el epicentro y la costa puede influir en el nivel de sacudimiento percibido por la población.

El jefe del IGP afirmó que la ciencia no puede establecer con precisión qué ocurrirá después de cada movimiento telúrico. “No podemos saber qué es lo que va a pasar al minuto siguiente o qué es lo que se viene”, sostuvo.

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Practicar simulacros familiares

Tavera indicó que los sismos se registran en todo el territorio peruano y recomendó consultar el mapa sísmico del país para identificar esa distribución. “Todo el país es sísmico”, afirmó durante la conversación con Exitosa.

El titular del IGP también vinculó el impacto de los terremotos con las condiciones de las edificaciones. Según explicó, el movimiento sísmico sacude el suelo, mientras que el daño físico a las personas puede ocurrir cuando las viviendas colapsan de manera total o parcial.

Trabajadores y vehículos despejan las calles durante el II Simulacro Nacional Multipeligro 2026 en Miraflores. (Infobae / Marlon Carrasco)

“El problema no es el sismo, el problema es cómo estamos construyendo, en dónde estamos construyendo”, señaló. Añadió que debe existir una relación entre la calidad del suelo y la calidad de las construcciones.

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El funcionario recomendó a las familias revisar los materiales utilizados en sus viviendas, su geometría y el tipo de suelo sobre el cual fueron levantadas. También planteó realizar simulacros domésticos.

“Cada sábado o cada domingo, le robemos quince minutos y hagamos un simulacro en familia”, dijo Tavera, quien sostuvo que esa práctica permite definir qué hacer ante un evento sísmico de magnitud importante.