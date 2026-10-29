Ángela Leyva avanza en Europa con el AEK Atenas: clasificó a los dieciseisavos de final de la Challenge Cup

Con Ángela Leyva, AEK Atenas asegura su lugar en dieciseisavos de la Challenge Cup. Crédito: CEV

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Ángela Leyva continúa su camino en el vóley europeo. La voleibolista peruana y el AEK Atenas consiguieron su segunda victoria consecutiva ante el Førde VK de Noruega y sellaron su clasificación a los dieciseisavos de final de la CEV Challenge Cup 2026/27, luego de imponerse nuevamente por 3-0 en el partido de vuelta con parciales de 25-18, 25-17 y 25-17.

El encuentro se disputó en el EAK Olímpico de la localidad de Atenas, donde el conjunto griego volvió a mostrar su superioridad frente al cuadro noruego. Con este resultado, el equipo de Leyva aseguró su presencia entre los 32 mejores equipos del certamen continental y avanzó a la siguiente etapa tras ganar ambos compromisos sin ceder sets.

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¿Cuántos puntos anotó Ángela Leyva en la clasificación del AEK Atenas?

A diferencia del partido de ida, esta vez Ángela Leyva tuvo una participación más secundaria en el ataque del equipo griego. La atacante peruana aportó cinco puntos en el triunfo que confirmó el pase del AEK Atenas a la siguiente ronda de la competición europea.

Aunque su aporte ofensivo fue menor en esta ocasión, la clasificación representa un nuevo paso para Leyva en su experiencia internacional, luego de incorporarse al club griego en septiembre para afrontar la temporada 2026/27. La peruana busca consolidarse en su nuevo equipo y sumar minutos en una competición que reúne a clubes de distintos países del continente.

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AEK Atenas venció 3-0 a Førde VK de Noruega en los partidos de ida y vuelta. Crédito: AEK

En el partido de ida, el AEK Atenas también se había impuesto por 3-0 al Førde VK, con parciales de 25-10, 25-14 y 25-13. En aquella presentación, la voleibolista nacional destacó con 10 puntos, ocho de ataque y dos de bloqueo, y contribuyó al primer triunfo europeo de su equipo en la temporada.

Con dos victorias por el mismo marcador, el conjunto ateniense resolvió la eliminatoria sin mayores complicaciones y ahora se prepara para afrontar un desafío más exigente en la siguiente fase de la Challenge Cup.

AEK Atenas ya piensa en su próximo partido

Tras asegurar su clasificación en la competición europea, el equipo dirigido por Apostolos Tambouratzis volverá a concentrarse en el torneo local. Su siguiente compromiso será ante Markopoulo, este sábado 31 de octubre, a las 18:00 horas de Grecia (10:00 horas de Perú), por la tercera jornada de la Liga de Grecia.

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El AEK Atenas contó nuevamente con el respaldo de una importante cantidad de aficionados durante el encuentro frente al conjunto noruego, en una jornada que terminó con la celebración de su clasificación continental. El apoyo de sus seguidores acompañó al equipo en un partido que le permitió cumplir su objetivo y mantener su participación en el torneo europeo.

Ángela Leyva y sus compañeras celebrando la clasificación a 16avos de final del Challenge Cup. Crédito: AEK Atenas

Ahora, el club deberá prepararse para conocer y enfrentar a su próximo rival en la Challenge Cup, mientras busca mantener el ritmo competitivo en las distintas competiciones de la temporada.

Para Ángela Leyva, el reto será continuar adaptándose al vóley griego, aprovechar las oportunidades que le brinde el cuerpo técnico y aumentar progresivamente su protagonismo en el equipo. La clasificación supone una oportunidad para seguir sumando experiencia internacional y representar al vóley peruano en una competición europea.

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