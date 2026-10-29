Perú Deportes

Ángela Leyva avanza en Europa con el AEK Atenas: clasificó a los dieciseisavos de final de la Challenge Cup

La atacante nacional continúa su recorrido con el equipo griego y disputará la siguiente ronda del certamen continental tras superar la serie ante Førde VK de Noruega

Con Ángela Leyva, AEK Atenas asegura su lugar en dieciseisavos de la Challenge Cup.
Con Ángela Leyva, AEK Atenas asegura su lugar en dieciseisavos de la Challenge Cup. Crédito: CEV
Guardar

Ángela Leyva continúa su camino en el vóley europeo. La voleibolista peruana y el AEK Atenas consiguieron su segunda victoria consecutiva ante el Førde VK de Noruega y sellaron su clasificación a los dieciseisavos de final de la CEV Challenge Cup 2026/27, luego de imponerse nuevamente por 3-0 en el partido de vuelta con parciales de 25-18, 25-17 y 25-17.

El encuentro se disputó en el EAK Olímpico de la localidad de Atenas, donde el conjunto griego volvió a mostrar su superioridad frente al cuadro noruego. Con este resultado, el equipo de Leyva aseguró su presencia entre los 32 mejores equipos del certamen continental y avanzó a la siguiente etapa tras ganar ambos compromisos sin ceder sets.

PUBLICIDAD

¿Cuántos puntos anotó Ángela Leyva en la clasificación del AEK Atenas?

A diferencia del partido de ida, esta vez Ángela Leyva tuvo una participación más secundaria en el ataque del equipo griego. La atacante peruana aportó cinco puntos en el triunfo que confirmó el pase del AEK Atenas a la siguiente ronda de la competición europea.

Aunque su aporte ofensivo fue menor en esta ocasión, la clasificación representa un nuevo paso para Leyva en su experiencia internacional, luego de incorporarse al club griego en septiembre para afrontar la temporada 2026/27. La peruana busca consolidarse en su nuevo equipo y sumar minutos en una competición que reúne a clubes de distintos países del continente.

PUBLICIDAD

AEK Atenas venció 3-0 a Førde VK de Noruega en los partidos de ida y vuelta.
AEK Atenas venció 3-0 a Førde VK de Noruega en los partidos de ida y vuelta. Crédito: AEK

En el partido de ida, el AEK Atenas también se había impuesto por 3-0 al Førde VK, con parciales de 25-10, 25-14 y 25-13. En aquella presentación, la voleibolista nacional destacó con 10 puntos, ocho de ataque y dos de bloqueo, y contribuyó al primer triunfo europeo de su equipo en la temporada.

Con dos victorias por el mismo marcador, el conjunto ateniense resolvió la eliminatoria sin mayores complicaciones y ahora se prepara para afrontar un desafío más exigente en la siguiente fase de la Challenge Cup.

AEK Atenas ya piensa en su próximo partido

Tras asegurar su clasificación en la competición europea, el equipo dirigido por Apostolos Tambouratzis volverá a concentrarse en el torneo local. Su siguiente compromiso será ante Markopoulo, este sábado 31 de octubre, a las 18:00 horas de Grecia (10:00 horas de Perú), por la tercera jornada de la Liga de Grecia.

El AEK Atenas contó nuevamente con el respaldo de una importante cantidad de aficionados durante el encuentro frente al conjunto noruego, en una jornada que terminó con la celebración de su clasificación continental. El apoyo de sus seguidores acompañó al equipo en un partido que le permitió cumplir su objetivo y mantener su participación en el torneo europeo.

Ángela Leyva y sus compañeras celebrando la clasificación a 16avos de final del Challenge Cup.
Ángela Leyva y sus compañeras celebrando la clasificación a 16avos de final del Challenge Cup. Crédito: AEK Atenas

Ahora, el club deberá prepararse para conocer y enfrentar a su próximo rival en la Challenge Cup, mientras busca mantener el ritmo competitivo en las distintas competiciones de la temporada.

Para Ángela Leyva, el reto será continuar adaptándose al vóley griego, aprovechar las oportunidades que le brinde el cuerpo técnico y aumentar progresivamente su protagonismo en el equipo. La clasificación supone una oportunidad para seguir sumando experiencia internacional y representar al vóley peruano en una competición europea.

Temas Relacionados

Ángela LeyvaAEK AtenasCEV Challenge Cupvóley peruanoperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Matías Succar quedó descartado para jugar ante Alianza Lima por la fecha 15 del Clausura de la Liga 1: esta es la razón

El atacante seguirá el duelo desde las tribunas del Alejandro Villanueva y confió en que sus compañeros pueden sacar un resultado positivo ante los íntimos en La Victoria

Matías Succar quedó descartado para jugar ante Alianza Lima por la fecha 15 del Clausura de la Liga 1: esta es la razón

La molestia de Jairo Vélez tras la derrota de Alianza Lima ante Sporting Cristal por Torneo Clausura 2026: “Unas sí, otras no”

El volante blanquiazul cuestionó las decisiones del árbitro en los minutos finales del duelo y admitió que la derrota por 3-2 aleja las chances de quedarse con el Torneo Clausura

La molestia de Jairo Vélez tras la derrota de Alianza Lima ante Sporting Cristal por Torneo Clausura 2026: “Unas sí, otras no”

El conflicto entre Hernán Barcos y Pablo Guede siguió después del partido: lo que pasó en el estadio Alberto Gallardo

El entrenador de Alianza Lima y el delantero de Sporting Cristal volvieron a protagonizar un altercado cuando se dirigían a los camerinos una vez finalizado el encuentro

El conflicto entre Hernán Barcos y Pablo Guede siguió después del partido: lo que pasó en el estadio Alberto Gallardo

Roberto Mosquera saca cara por la actitud de Cristal en el triunfo ante Alianza: ”Nos dicen pavos, pero acá no hay ningún tonto”

El entrenador peruano ha devuelto a los rimenses al protagonismo y, de momento, lideran el Torneo Clausura 2026; sin embargo, el adiestrador de 70 años pone paños fríos a la tesitura

Roberto Mosquera saca cara por la actitud de Cristal en el triunfo ante Alianza: ”Nos dicen pavos, pero acá no hay ningún tonto”

Gol agónico de Santiago Gonzáles para darle la victoria 3-2 a Sporting Cristal vs Alianza Lima por Torneo Clausura 2026

Juan Manuel Cuesta le ganó una disputa clave a Renzo Garcés. Luego, Alejandro Duarte salvó un mano a mano ante Yoshimar Yotún y el rebote le quedó al ’Mágico’ para anotar la diana del triunfo del equipo de Roberto Mosquera

Gol agónico de Santiago Gonzáles para darle la victoria 3-2 a Sporting Cristal vs Alianza Lima por Torneo Clausura 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori declarará terroristas a bandas criminales tras conocer el modelo de seguridad y la megacárcel de El Salvador

Keiko Fujimori declarará terroristas a bandas criminales tras conocer el modelo de seguridad y la megacárcel de El Salvador

Alfonso López Chau retiró a Indira Huilca y César Holguín de la vocería de Ahora Nación por “diferencias”, revela diputada

Keiko Fujimori confirma en El Salvador que las seis cárceles en construcción en Perú incorporarán el modelo Bukele

Premier Luis Galarreta reitera que Keiko Fujimori traerá de El Salvador el “modelo exitoso” de cárceles de Nayib Bukele

Caso Liceo Naval: Fiscalía archiva investigación contra cuatro escolares considerados testigos de agresión sexual

ENTRETENIMIENTO

Ana Paula Consorte revela la reacción de Paolo Guerrero al enterarse del embarazo: "Amor, ¿de cuándo es?"

Ana Paula Consorte revela la reacción de Paolo Guerrero al enterarse del embarazo: "Amor, ¿de cuándo es?"

Murió Patrick Stewart a los 86 años y sus fans peruanos lo despiden entre recuerdos de ‘Star Trek’ y ‘X-Men’

Gabriela Herrera pide que Samahara Lobatón no tenga más bebés junto a Renato Rossini Jr.

Leslie Stewart defiende a su hijo y minimiza el estado de salud de anciana atropellada en el Rímac

Reggaeton Lima Festival 7: horarios, apertura de puertas y más de 40 mil entradas vendidas

DEPORTES

La CONAR definió los árbitros para la fecha 15 del Torneo Clausura de Liga 1 2026: ¿De quiénes se trata?

La CONAR definió los árbitros para la fecha 15 del Torneo Clausura de Liga 1 2026: ¿De quiénes se trata?

Matías Succar quedó descartado para jugar ante Alianza Lima por la fecha 15 del Clausura de la Liga 1: esta es la razón

La molestia de Jairo Vélez tras la derrota de Alianza Lima ante Sporting Cristal por Torneo Clausura 2026: “Unas sí, otras no”

El conflicto entre Hernán Barcos y Pablo Guede siguió después del partido: lo que pasó en el estadio Alberto Gallardo

Roberto Mosquera saca cara por la actitud de Cristal en el triunfo ante Alianza: ”Nos dicen pavos, pero acá no hay ningún tonto”