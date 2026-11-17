El cantante Jin, integrante de la agrupación surcoreana BTS, interpreta una canción durante una presentación musical.

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La comunidad peruana de seguidores de Jin, integrante de BTS, lanzó un pedido público al BBVA Perú para que la fachada de su torre en Lima exhiba un mensaje por el cumpleaños del cantante, previsto para el próximo 4 de diciembre.

La iniciativa fue difundida por Seokjin Perú Official Fanbase, grupo dedicado al artista surcoreano cuyo nombre real es Kim Seok-jin. A través de sus redes sociales, la organización solicitó a la entidad financiera que permita realizar una proyección especial sobre la Torre BBVA como parte de un fan project dirigido al intérprete.

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“Hola BBVA Perú. Somos SEOKJIN PERÚ y tenemos un deseo”, escribió la fanbase en su publicación. El colectivo pidió que el edificio se ilumine con la frase “A Journey with Jin”, cuya traducción al español es “Un viaje con Jin”.

Un colectivo de seguidores del grupo BTS en Perú pide a una entidad bancaria la iluminación de la fachada de la Torre BBVA en Lima con motivo del cumpleaños del cantante Jin.

El mensaje de la agrupación de fans precisa que la intervención visual se realizaría el 4 de diciembre, fecha del cumpleaños de Jin. La campaña también incluyó un llamado a los seguidores del artista para que repliquen el pedido y busquen que la propuesta llegue a la entidad.

“¡Juntos lo hacemos realidad! ¡Vamos Perú!”, añadió la cuenta de la fanbase, que espera obtener una respuesta del banco para concretar el homenaje. La publicación comenzó a difundirse entre perfiles peruanos y latinoamericanos dedicados a Jin y BTS.

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Hasta el momento, BBVA Perú no ha emitido un pronunciamiento público sobre la posibilidad de ceder la fachada de su sede para el proyecto. La realización de la proyección depende de la autorización de una empresa privada, por lo que todavía no está confirmada.

La expectativa de Seokjin Perú Official Fanbase apunta a que la respuesta llegue en los próximos días. Si la iniciativa prospera, la Torre BBVA podría convertirse en uno de los espacios de Lima intervenidos por ARMY con motivo de una fecha especial para uno de los integrantes de BTS.

Una convocatoria de seguidores solicita iluminar la torre BBVA en Lima con un mensaje alusivo al cumpleaños del cantante Jin, integrante de BTS.

Jin celebrará su cumpleaños semanas después de que BTS ofreciera sus primeras tres fechas en Perú. El grupo se presentó en el Estadio San Marcos los días 7, 9 y 10 de octubre, una visita que impulsó acciones de fanbases dentro y fuera del recinto.

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ARMY organizó más fan proyects cuando BTS llegó a Perú

Durante la estadía de BTS en Perú, ARMY organizó un espectáculo de drones en la Costa Verde como bienvenida a RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook. La actividad se realizó el 8 de octubre, entre la primera y la segunda presentación del grupo en Lima.

El show reunió 150 drones sincronizados, que formaron figuras visibles desde Barranco y Miraflores. Entre las imágenes proyectadas aparecieron una ARMY Bomb, el logotipo de la agrupación y frases como “BTS Perú Fanclub”, “BTS paved the way”, “Perú ama BTS” y “Road To 7”.

La convocatoria llevó a decenas de seguidores al malecón Paul Harris, en Barranco. La concentración de asistentes y los edificios de la zona limitaron la vista para parte del público, aunque videos de la presentación circularon después en redes sociales.

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Un show de drones organizado por seguidores de BTS iluminó el cielo de Barranco y Miraflores con mensajes como “Perú ama BTS” y “BTS paved the way”. X: @JACKLV1306

ARMY también adelantó los festejos por el cumpleaños de Jimin, que se celebró el 13 de octubre. En el último concierto, el 10 de octubre, BTS Perú, ARMY Perú y la fanbase PJMUSAS distribuyeron más de 30 mil corazones de papel y coordinaron una pancarta para las tribunas y el campo del Estadio San Marcos.

Los corazones fueron rojos y blancos, en referencia a la bandera peruana. Cuando Jimin tomó la palabra en uno de los segmentos finales del espectáculo, el público le cantó “Happy Birthday” en español e inglés y coreó su nombre.

Los drones formaron frases como “Perú ama BTS” y “BTS paved the way” durante la actividad organizada por el ARMY. X:@jimnsassy

Fuera del estadio, JIMIN PERÚ 13 impulsó un tren temático en la Línea 1 del Metro de Lima. La unidad lució fotografías del cantante, mensajes de felicitación y referencias a Chimmy, personaje de BT21 asociado con el artista.

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