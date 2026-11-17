El papa León XIV lee una homilía durante una misa celebrada en la Base Aérea Las Palmas.

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El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú anunció que realiza investigaciones técnicas para esclarecer los inconvenientes registrados durante la misa que presidió el papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas, en Surco, el lunes 16 de noviembre. Las fallas en los sistemas de audio y video impidieron que numerosos asistentes pudieran seguir con normalidad la celebración religiosa.

A través de un comunicado difundido el lunes 16 de noviembre, la Cancillería lamentó lo ocurrido y precisó que se contrató a dos empresas proveedoras para garantizar el funcionamiento de los equipos instalados en el recinto. El sector indicó que las indagaciones buscan determinar las responsabilidades y las penalidades que correspondan de acuerdo con las condiciones establecidas en los contratos.

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¿Qué empresas fueron contratadas para la misa del papa León XIV?

Según información difundida por varios medios nacionales, las empresas contratadas fueron Pow Sang Sonido y Luces y Facogem Industrial. La primera estuvo a cargo de los equipos de sonido, las pantallas LED y la transmisión audiovisual, mientras que la segunda debía proporcionar los grupos electrógenos, el cableado eléctrico y los tomacorrientes.

Por estos servicios se destinó un total de S/11 millones 52 mil 689. El desglose de los montos fue el siguiente:

Pow Sang Sonido y Luces: S/8 millones 399 mil 800 por los equipos de sonido, pantallas LED y transmisión audiovisual.

Facogem Industrial: S/2 millones 652 mil 889 por los grupos electrógenos, cableado eléctrico y tomacorrientes.

Pese a la contratación de estos servicios, durante la misa se reportaron problemas con las pantallas instaladas en distintos sectores de la base aérea. También hubo dificultades para escuchar con claridad la homilía del pontífice.

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El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú informa sobre el inicio de investigaciones técnicas tras inconvenientes en el sonido y video durante una misa en la Base Aérea Las Palmas.

Cancillería precisó que las contrataciones contaron con el control concurrente de la Contraloría General de la República. La entidad también se comprometió a informar oportunamente sobre los resultados de las indagaciones.

Fieles abandonaron la base aérea por problemas técnicos

Los inconvenientes se hicieron evidentes desde los primeros minutos de la celebración eucarística. Asistentes reportaron que algunas pantallas no funcionaban y que el sonido no llegaba adecuadamente a determinados sectores del recinto, por lo que tenían dificultades para seguir la misa.

Ante esta situación, varias personas optaron por retirarse de la Base Aérea Las Palmas sin poder escuchar ni observar con normalidad la ceremonia. A las fallas técnicas se sumaron las largas horas de espera y el intenso calor registrado durante la jornada.

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La misa en Las Palmas fue la última actividad oficial de León XIV durante su visita apostólica al Perú, que se desarrolló del 11 al 16 de noviembre. La celebración congregó a una multitud de fieles y marcó la despedida del pontífice antes de su retorno a Roma.

León XIV habla sobre su visita al Perú y agradece el cariño de los fieles

El papa León XIV llegó a Roma este martes 17 de noviembre, a las 8:48 a. m. (hora local), luego de un vuelo de aproximadamente 15 horas desde Lima. Su arribo al aeropuerto internacional Leonardo da Vinci marcó el cierre de su viaje apostólico por Uruguay, Argentina y Perú, que se inició el pasado 6 de noviembre.

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Durante el vuelo de regreso, el pontífice ofreció una conferencia de prensa a los periodistas que lo acompañaron durante el recorrido. En ella recordó la acogida que recibió en el Perú y destacó el vínculo que mantiene con el país, donde desarrolló buena parte de su labor pastoral antes de ser elegido papa. También se refirió a los momentos que vivió durante las celebraciones multitudinarias y a las muestras de afecto de los asistentes.

El papa León reacciona en el papamóvil tras ser aparentemente golpeado por un rosario lanzado por un asistente a su llegada para celebrar la misa en la Base Aérea de Las Palmas en el último día de su visita a Perú, donde antes se desempeñó como misionero y obispo, durante su viaje de 12 días a Sudamérica, en Lima, Perú. 16 de noviembre de 2026. REUTERS/Yara Nardi

Incluso recordó con humor el episodio del rosario que le lanzaron durante su recorrido en el papamóvil por Lima, antes de la misa de despedida en Las Palmas, y que terminó golpeándolo en el rostro. Explicó que la persona que lo lanzó quería entregárselo como muestra de fe y bromeó con que ese gesto quedaría en su memoria y hasta en su ojo.

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El regreso a Roma también estuvo acompañado de un mensaje de agradecimiento dirigido a la presidenta Keiko Fujimori y al pueblo peruano. En el telegrama enviado al dejar el territorio nacional, León XIV expresó su gratitud por la cálida bienvenida y la hospitalidad recibidas durante su visita, y aseguró que continuaría rezando por el Perú.