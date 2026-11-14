Perú

Papa León XIV llegó al santuario de Santo Toribio de Mogrovejo en Zaña escoltado por amazonas y chalanes a caballo de paso

El sumo pontífice fue recibido por miles de fieles entre cánticos, aplausos y muestras de tradición lambayecana en el santuario de Santo Toribio de Mogrovejo, durante la clausura del Año Jubilar por los 300 años de la canonización del arzobispo de Lima

El Papa León XIV hace su entrada triunfal en Zaña. Acompañado por una escolta de jinetes amazonas, este evento marca un hito en la historia de la ciudad.
Guardar

El ingreso del papa León XIV a Zaña, en Lambayeque, estuvo acompañado por una representación de las tradiciones norteñas. Ocho amazonas de la Asociación de Criadores y Propietarios de Caballos Peruanos de Paso de Chiclayo escoltaron al pontífice durante las últimas cuadras de su recorrido hacia el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo, en medio de los aplausos y las muestras de devoción de miles de fieles.

Las jinetes, vestidas con trajes tradicionales inspirados en las costumbres de Incahuasi, esperaron la llegada del Santo Padre junto a sus caballos, preparados durante varias semanas para este encuentro. La comitiva ecuestre acompañó al vehículo papal por aproximadamente cuatro cuadras y se ubicó a un costado del santuario al finalizar el trayecto, donde las amazonas descendieron de sus ejemplares para rendirle homenaje.

PUBLICIDAD

La participación de las mujeres también representó una oportunidad para mostrar una de las expresiones más reconocidas de la identidad cultural peruana ante el pontífice. La preparación estuvo a cargo de un equipo que trabajó durante mes y medio para acostumbrar a los caballos a la presencia de multitudes y al recorrido que realizarían durante la visita.

Personas permanecen junto a sus caballos mientras se preparan para escoltar al papa León XIV antes de su llegada al santuario del santo, donde participará en la clausura del Año Jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo, durante su viaje de 12 días por Sudamérica. El pontífice regresó al Perú, país donde anteriormente ejerció como misionero y obispo. Zaña, Perú, 14 de noviembre de 2026. REUTERS/Pilar Olivares.
Personas permanecen junto a sus caballos mientras se preparan para escoltar al papa León XIV antes de su llegada al santuario del santo, donde participará en la clausura del Año Jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo, durante su viaje de 12 días por Sudamérica. El pontífice regresó al Perú, país donde anteriormente ejerció como misionero y obispo. Zaña, Perú, 14 de noviembre de 2026. REUTERS/Pilar Olivares.

Ocho amazonas chiclayanas fueron elegidas para escoltar al papa León XIV

El instructor Pedro Gamarra, integrante de la Asociación de Caballos Peruanos de Paso, explicó que la noticia de acompañar al papa León XIV fue recibida con alegría por los participantes. Para las ocho amazonas seleccionadas, representar a Chiclayo durante una visita de esta magnitud significó un reconocimiento a su dedicación y al trabajo de promoción del caballo peruano de paso.

PUBLICIDAD

“Somos los elegidos, como dicen nuestras amazonas. La verdad que es para nosotros una gran sorpresa y una gran satisfacción escoltar a su santidad. Es algo irrepetible”, expresó Gamarra durante una entrevista con TV Perú Noticias.

El instructor detalló que los ensayos comenzaron aproximadamente un mes y medio antes del acontecimiento. Durante ese periodo, los caballos salieron a recorrer espacios concurridos de Pimentel para familiarizarse con la presencia de personas y el movimiento de las calles.

Personas esperan mientras se preparan para escoltar al papa León XIV antes de su llegada al santuario del santo, donde participará en la clausura del Año Jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo, durante su viaje de 12 días por Sudamérica. El pontífice regresó al Perú, país donde anteriormente ejerció como misionero y obispo. Zaña, Perú, 14 de noviembre de 2026. REUTERS/Pilar Olivares.
Personas esperan mientras se preparan para escoltar al papa León XIV antes de su llegada al santuario del santo, donde participará en la clausura del Año Jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo, durante su viaje de 12 días por Sudamérica. El pontífice regresó al Perú, país donde anteriormente ejerció como misionero y obispo. Zaña, Perú, 14 de noviembre de 2026. REUTERS/Pilar Olivares.

La delegación partió desde las inmediaciones de la plaza principal de Zaña y acompañó al vehículo del pontífice hasta el santuario. Una vez allí, las jinetes se colocaron en el lado izquierdo para descender de sus caballos y ofrecerle un saludo de honor.

Los trajes de las amazonas rescataron las costumbres de Incahuasi

La vestimenta de las amazonas también llamó la atención durante la transmisión. Las jinetes lucieron faldas largas, sombreros y prendas con bordados y listones de colores que forman parte de una tradición vinculada a Incahuasi, localidad de la región Lambayeque.

Edis Díaz, una de las participantes, explicó que su indumentaria recoge elementos de las costumbres de esta localidad. Los bordados de la espalda y los detalles de las faldas forman parte de una vestimenta tradicional que las mujeres utilizaron en generaciones anteriores.

Personas permanecen bajo guirnaldas de banderines con los colores de la bandera del Vaticano, antes de la llegada del papa León XIV para participar en la clausura del Año Jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo, en el santuario del santo, durante su viaje de 12 días por Sudamérica. El pontífice regresó al Perú, donde anteriormente se desempeñó como misionero y obispo. Zaña, Perú, 14 de noviembre de 2026. REUTERS/Pilar Olivares.
Personas permanecen bajo guirnaldas de banderines con los colores de la bandera del Vaticano, antes de la llegada del papa León XIV para participar en la clausura del Año Jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo, en el santuario del santo, durante su viaje de 12 días por Sudamérica. El pontífice regresó al Perú, donde anteriormente se desempeñó como misionero y obispo. Zaña, Perú, 14 de noviembre de 2026. REUTERS/Pilar Olivares.

Para las integrantes de la delegación, ser amazona implica mucho más que montar a caballo. Una de ellas destacó que esta práctica requiere amor y respeto por el caballo peruano de paso, disciplina y compromiso con las tradiciones.

Entre las ocho seleccionadas estuvo Paola Cagnata, quien expresó su emoción por la oportunidad de acompañar al pontífice. La jinete también agradeció a su caballo Odín por formar parte de este momento y relacionó la elección con el trabajo de promoción de la raza que realiza la asociación chiclayana.

El papa León XIV camina mientras se dirige a participar en un encuentro de oración por la clausura del Año Jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo, en el santuario del santo, durante su viaje de 12 días por Sudamérica. El pontífice regresó al Perú, donde anteriormente se desempeñó como misionero y obispo. Zaña, Perú, 14 de noviembre de 2026. REUTERS/Yara Nardi.
El papa León XIV camina mientras se dirige a participar en un encuentro de oración por la clausura del Año Jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo, en el santuario del santo, durante su viaje de 12 días por Sudamérica. El pontífice regresó al Perú, donde anteriormente se desempeñó como misionero y obispo. Zaña, Perú, 14 de noviembre de 2026. REUTERS/Yara Nardi.

Caballos peruanos de paso acompañaron el ingreso de León XIV a Zaña

La preparación de los ejemplares fue otro aspecto importante de la presentación. Gamarra destacó que el caballo peruano de paso se caracteriza por la suavidad de su desplazamiento, una particularidad relacionada con su andar lateral y que distingue a esta raza.

El instructor señaló que los animales realizaron prácticas previas en Zaña para familiarizarse con el trayecto hacia el santuario. La delegación, sin embargo, tuvo una función específica: acompañar al pontífice durante su ingreso, mientras otro grupo quedó a cargo de una presentación dentro del recinto religioso.

Personas montan a caballo antes de la llegada del papa León XIV para participar en la clausura del Año Jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo, en el santuario del santo, durante su viaje de 12 días por Sudamérica. El pontífice regresó al Perú, donde anteriormente se desempeñó como misionero y obispo. Zaña, Perú, 14 de noviembre de 2026. REUTERS/Pilar Olivares.
Personas montan a caballo antes de la llegada del papa León XIV para participar en la clausura del Año Jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo, en el santuario del santo, durante su viaje de 12 días por Sudamérica. El pontífice regresó al Perú, donde anteriormente se desempeñó como misionero y obispo. Zaña, Perú, 14 de noviembre de 2026. REUTERS/Pilar Olivares.

La llegada de León XIV estuvo marcada por el repique de las campanas de la iglesia matriz y los saludos de los pobladores que se congregaron a lo largo del recorrido. Al ingresar al santuario, miles de fieles lo recibieron entre cánticos y aplausos, con expresiones como «León, hermano, ya eres peruano» y «León, esta es tu casa».

La emoción también alcanzó a los niños que esperaban al pontífice. Algunos corrieron a su encuentro y rompieron el protocolo para abrazarlo, un gesto que recibió con una sonrisa y muestras de cariño. En el interior del santuario, el papa León XIV rindió homenaje a Santo Toribio de Mogrovejo y dejó un ramo de rosas ante su imagen.

Temas Relacionados

Papa León XIVChiclayoPapa León XIV en Perúperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Papa León XIV en Chiclayo EN VIVO: Santo Padre pide en Zaña no normalizar el sufrimiento por la inseguridad

El papa León XIV cumple hoy sábado 14 de noviembre su segundo y último día de actividades en Chiclayo y el norte peruano. Su agenda contempló el encuentro de oración en Zaña por los 300 años de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo. Sigue aquí las últimas noticias, horarios, imágenes y detalles de su recorrido

Papa León XIV en Chiclayo EN VIVO: Santo Padre pide en Zaña no normalizar el sufrimiento por la inseguridad

Juan ‘Pegajoso’ Díaz ganó su segunda pelea en la UFC por decisión unánime ante Alateng Heili en el Madison Square Garden

El deportista nacional derrotó a su contrincante chino tras el veredicto a su favor de los jueces. El combate, que tuvo lugar en Nueva York, fue la segunda pelea preliminar del evento

Juan ‘Pegajoso’ Díaz ganó su segunda pelea en la UFC por decisión unánime ante Alateng Heili en el Madison Square Garden

Universitario vs Alianza Lima: día, hora y canal TV de la final vuelta del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026

Las ‘leonas’ obtuvieron una ventaja tras imponerse 3-1 en el partido de ida, disputado en el estadio Monumental, y buscarán consagrarse campeonas nacionales en Matute. Conoce todos los detalles de esta definición

Universitario vs Alianza Lima: día, hora y canal TV de la final vuelta del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026

Maxloren Castro se centra en Sporting Cristal y aún no piensa en ofertas del extranjero tras primer gol con Perú: “Después se verá”

El atacante de 18 años anotó su nombre en el luminoso de Matute en la victoria del conjunto de Mano Menezes frente a Bolivia por fecha FIFA

Maxloren Castro se centra en Sporting Cristal y aún no piensa en ofertas del extranjero tras primer gol con Perú: “Después se verá”

Agenda del papa León XIV del domingo 15: todas las actividades y locaciones del santo padre en su penúltimo día en Perú

El pontífice recorrerá tres regiones del país con encuentros multitudinarios en Cusco y Pucallpa, la entrega de la Rosa de Oro a la Virgen de Belén y una misa en la Amazonía antes de regresar a Lima por la noche

Agenda del papa León XIV del domingo 15: todas las actividades y locaciones del santo padre en su penúltimo día en Perú
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori viajará a China y Japón: estas son las reuniones bilaterales que tendrá durante la cumbre APEC 2026

Keiko Fujimori viajará a China y Japón: estas son las reuniones bilaterales que tendrá durante la cumbre APEC 2026

Reelecciones encubiertas: Exalcaldes podrían obtener medidas cautelares para ejercer nuevamente el cargo

Adrián Villar: PJ evalúa este miércoles 18 pedido para prolongar prisión preventiva

Walter Ayala no será condenado por ascensos irregulares: PJ declara prescrito el caso por la Ley Soto

PJ condena a Juan Carrasco por falsear información para jurar como ministro de Pedro Castillo

ENTRETENIMIENTO

Tania Libertad deleitó con su voz al papa Léon XIV en los 300 años de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo

Tania Libertad deleitó con su voz al papa Léon XIV en los 300 años de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo

Tania Libertad ya está en Zaña y se prepara para cantar ante el papa León XIV

Kike Suero expresa su tristeza por la poca asistencia de amigos y público al velorio de ‘Mondonguito’: “Se olvidaron de ti”

‘Mondonguito’ y su última morada: ¿dónde será enterrado los restos del cómico de la calle?

Murió ‘Mondonguito’: ¿dónde y a qué hora es el velatorio del cómico ambulante?

DEPORTES

Universitario vs Alianza Lima: día, hora y canal TV de la final vuelta del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026

Universitario vs Alianza Lima: día, hora y canal TV de la final vuelta del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026

Maxloren Castro se centra en Sporting Cristal y aún no piensa en ofertas del extranjero tras primer gol con Perú: “Después se verá”

Hernán Barcos desoye nuevos dichos de Carlos Zambrano para focalizarse en el título de la Copa de la Liga con Sporting Cristal: “Pienso en la final”

León XIV visitará Saqsaywaman 41 años después de Juan Pablo II: el histórico mensaje que dejó el papa polaco a los pueblos andinos

Resultados de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 HOY: así van los partidos de la fecha 5 del torneo