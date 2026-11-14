Papa León XIV llegó al santuario de Santo Toribio de Mogrovejo en Zaña escoltado por amazonas y chalanes a caballo de paso

El Papa León XIV hace su entrada triunfal en Zaña. Acompañado por una escolta de jinetes amazonas, este evento marca un hito en la historia de la ciudad.

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El ingreso del papa León XIV a Zaña, en Lambayeque, estuvo acompañado por una representación de las tradiciones norteñas. Ocho amazonas de la Asociación de Criadores y Propietarios de Caballos Peruanos de Paso de Chiclayo escoltaron al pontífice durante las últimas cuadras de su recorrido hacia el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo, en medio de los aplausos y las muestras de devoción de miles de fieles.

Las jinetes, vestidas con trajes tradicionales inspirados en las costumbres de Incahuasi, esperaron la llegada del Santo Padre junto a sus caballos, preparados durante varias semanas para este encuentro. La comitiva ecuestre acompañó al vehículo papal por aproximadamente cuatro cuadras y se ubicó a un costado del santuario al finalizar el trayecto, donde las amazonas descendieron de sus ejemplares para rendirle homenaje.

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La participación de las mujeres también representó una oportunidad para mostrar una de las expresiones más reconocidas de la identidad cultural peruana ante el pontífice. La preparación estuvo a cargo de un equipo que trabajó durante mes y medio para acostumbrar a los caballos a la presencia de multitudes y al recorrido que realizarían durante la visita.

Personas permanecen junto a sus caballos mientras se preparan para escoltar al papa León XIV antes de su llegada al santuario del santo, donde participará en la clausura del Año Jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo, durante su viaje de 12 días por Sudamérica. El pontífice regresó al Perú, país donde anteriormente ejerció como misionero y obispo. Zaña, Perú, 14 de noviembre de 2026. REUTERS/Pilar Olivares.

Ocho amazonas chiclayanas fueron elegidas para escoltar al papa León XIV

El instructor Pedro Gamarra, integrante de la Asociación de Caballos Peruanos de Paso, explicó que la noticia de acompañar al papa León XIV fue recibida con alegría por los participantes. Para las ocho amazonas seleccionadas, representar a Chiclayo durante una visita de esta magnitud significó un reconocimiento a su dedicación y al trabajo de promoción del caballo peruano de paso.

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“Somos los elegidos, como dicen nuestras amazonas. La verdad que es para nosotros una gran sorpresa y una gran satisfacción escoltar a su santidad. Es algo irrepetible”, expresó Gamarra durante una entrevista con TV Perú Noticias.

El instructor detalló que los ensayos comenzaron aproximadamente un mes y medio antes del acontecimiento. Durante ese periodo, los caballos salieron a recorrer espacios concurridos de Pimentel para familiarizarse con la presencia de personas y el movimiento de las calles.

Personas esperan mientras se preparan para escoltar al papa León XIV antes de su llegada al santuario del santo, donde participará en la clausura del Año Jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo, durante su viaje de 12 días por Sudamérica. El pontífice regresó al Perú, país donde anteriormente ejerció como misionero y obispo. Zaña, Perú, 14 de noviembre de 2026. REUTERS/Pilar Olivares.

La delegación partió desde las inmediaciones de la plaza principal de Zaña y acompañó al vehículo del pontífice hasta el santuario. Una vez allí, las jinetes se colocaron en el lado izquierdo para descender de sus caballos y ofrecerle un saludo de honor.

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Los trajes de las amazonas rescataron las costumbres de Incahuasi

La vestimenta de las amazonas también llamó la atención durante la transmisión. Las jinetes lucieron faldas largas, sombreros y prendas con bordados y listones de colores que forman parte de una tradición vinculada a Incahuasi, localidad de la región Lambayeque.

Edis Díaz, una de las participantes, explicó que su indumentaria recoge elementos de las costumbres de esta localidad. Los bordados de la espalda y los detalles de las faldas forman parte de una vestimenta tradicional que las mujeres utilizaron en generaciones anteriores.

Personas permanecen bajo guirnaldas de banderines con los colores de la bandera del Vaticano, antes de la llegada del papa León XIV para participar en la clausura del Año Jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo, en el santuario del santo, durante su viaje de 12 días por Sudamérica. El pontífice regresó al Perú, donde anteriormente se desempeñó como misionero y obispo. Zaña, Perú, 14 de noviembre de 2026. REUTERS/Pilar Olivares.

Para las integrantes de la delegación, ser amazona implica mucho más que montar a caballo. Una de ellas destacó que esta práctica requiere amor y respeto por el caballo peruano de paso, disciplina y compromiso con las tradiciones.

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Entre las ocho seleccionadas estuvo Paola Cagnata, quien expresó su emoción por la oportunidad de acompañar al pontífice. La jinete también agradeció a su caballo Odín por formar parte de este momento y relacionó la elección con el trabajo de promoción de la raza que realiza la asociación chiclayana.

El papa León XIV camina mientras se dirige a participar en un encuentro de oración por la clausura del Año Jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo, en el santuario del santo, durante su viaje de 12 días por Sudamérica. El pontífice regresó al Perú, donde anteriormente se desempeñó como misionero y obispo. Zaña, Perú, 14 de noviembre de 2026. REUTERS/Yara Nardi.

Caballos peruanos de paso acompañaron el ingreso de León XIV a Zaña

La preparación de los ejemplares fue otro aspecto importante de la presentación. Gamarra destacó que el caballo peruano de paso se caracteriza por la suavidad de su desplazamiento, una particularidad relacionada con su andar lateral y que distingue a esta raza.

El instructor señaló que los animales realizaron prácticas previas en Zaña para familiarizarse con el trayecto hacia el santuario. La delegación, sin embargo, tuvo una función específica: acompañar al pontífice durante su ingreso, mientras otro grupo quedó a cargo de una presentación dentro del recinto religioso.

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Personas montan a caballo antes de la llegada del papa León XIV para participar en la clausura del Año Jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo, en el santuario del santo, durante su viaje de 12 días por Sudamérica. El pontífice regresó al Perú, donde anteriormente se desempeñó como misionero y obispo. Zaña, Perú, 14 de noviembre de 2026. REUTERS/Pilar Olivares.

La llegada de León XIV estuvo marcada por el repique de las campanas de la iglesia matriz y los saludos de los pobladores que se congregaron a lo largo del recorrido. Al ingresar al santuario, miles de fieles lo recibieron entre cánticos y aplausos, con expresiones como «León, hermano, ya eres peruano» y «León, esta es tu casa».

La emoción también alcanzó a los niños que esperaban al pontífice. Algunos corrieron a su encuentro y rompieron el protocolo para abrazarlo, un gesto que recibió con una sonrisa y muestras de cariño. En el interior del santuario, el papa León XIV rindió homenaje a Santo Toribio de Mogrovejo y dejó un ramo de rosas ante su imagen.

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